Coşmarul de vară de la Urgenţa din Constanţa. Peste 500 oameni vin zilnic la spital să ceară ajutor medical imediat

Cifrele arată că într-o zi de vară la UPU Constanţa sunt consultaţi aproape 20 pacienţi pe oră. Recordul a fost atins în ziua de 11 august 2018, când medicii au examinat 536 pacienţi în 24 ore - adică aproape 30 pacienţi pe oră. „Vara suntem Sector 7 Bucureşti, cu 500 prezentări pe zi“, spune dr. Rodica Tudoran, şeful UPU Constanţa.

Timpii de aşteptare sunt astfel considerabili la Constanţa: un suferind poate sta şi 14 ore, în total, la Urgenţă.

Situaţia este şi mai gravă pentru bolnavii care vin din teritoriu, care au mai stat câteva ore şi la spitalele din judeţ, apoi sunt trimişi la Constanţa pentru că aparaturile medicale nu merg sau nu există consumabile pentru analizele medicale.

Chiar dacă eşti adus cu Salvarea, asta nu îţi acordă prioritate în intrarea la consult pentru că ordinea o stabilesc cei din Triaj (recepţia UPU), care clasifică pacienţii pe coduri de culoare.

Codul Roşu presupune „Resuscitare“ (pacienţii care necesită pe loc intervenţie salvatoare de viaţă), Codul Galben este „Critic“ (pacienţii cu risc de agravare rapidă), Codul Verde înseamnă „Urgent“ (pacienţii cu funcţii vitale stabile, urgenţe minore), Codul Albastru este „Non urgent“, iar Codul Alb are nevoie doar de „Consult“.

Codurile de culoare după care sunt triaţi pacienţii care se prezintă la Urgenţă

La coadă la Urgenţă

În situaţiile de criză, oamenii nu mai ştiu de ce nu le vine odată rândul şi trebuie să aştepte ore întregi până ajung să se simtă mai rău. „Este omor la Urgenţă. Pentru o radiografie şi un consult am stat jumătate de zi. Cărasem ceva, am căzut şi m-am lovit puternic la coaste şi la spate. Respiram cu greutate. Nu am putut intra mai repede, pentru că tot veneau cazuri mai grave, pe bandă rulantă“, spune Dan, unul dintre sutele de pacienţi.

Marius a renunţat să mai apeleze la Urgenţă când a văzut ce aglomeraţie era. „Lumea aştepta afară, în curte, să se facă loc înăuntru, în sala de aşteptare, ca să poată intra. Mai ieşeam a doua zi de acolo. A trebuit să mergem la un spital privat unde am plătit consultaţia - 450 lei. Nu alegi privatul pentru că ar fi medici mai buni, ci pentru că nu trebuie să aştepţi ore întregi în condiţii greu de explicat“, explică el. Când bărbatul a trebuit să meargă cu copilul bolnav la Urgenţă, a fost la fel de rău. „Spaţiul la Pediatrie este atât de mic, încât 4 copii cu 2 adulţi au umplut holul. Şi până intri la medicul de gardă te trezeşti că ţi s-a îmbolnăvit copilul şi cu alte boli luate din sala de aşteptare. Tot la privat am ajuns, am plătit 250 lei pentru 5 minute de consultaţie. Starea lui nu s-a ameliorat, însă, copilul vomita întruna, aşa că am mers direct la Spitalul de Infecţioase. Acolo ne-a primit“, relatează Marius.

Explicaţia medicilor

Dr. Rodica Tudoran, şefa UPU Constanţa, arată că dacă oamenii ar consulta regulat medicul de familie, Urgenţa ar fi descongestionată.

„Cu asemenea aflux de prezentări, un pacient poate sta în UPU şi 24 ore până la externare, conform legislaţiei. Dar nu-i ţinem noi atâta, ne blocăm noi. Cei mai nemulţumiţi sunt cei de Cod Verde şi de Cod Albastru, care nu sunt urgenţe şi vor doar consult, pe care-l poate face un medic de familie.

În afara cazurilor de accidente, dacă oamenii s-ar duce la medicul de familie în mod regulat nu ar mai ajunge la Urgenţă. Sunt pacienţi pe care-i doare în piept de două săptămâni, dar vin la Urgenţă crezând că vor fi rezolvaţi mai rapid; şi nu sunt, şi aglomerează locul. Pentru asta sunt medicii de familie.

Şi mai este o problemă: dacă spitalele din teritoriu ar fi puse la punct cu dotarea, nu ar mai fi trimişi oameni de la 100 kilometri la Constanţa să li se facă investigaţii medicale pentru că lor nu le merge un aparat sau nu au reactivi - deşi au buget, dar preferă să facă economii. Apoi noi trimitem oamenii înapoi, dacă nu au nevoie de internare. Timp pierdut, pacientul extenuat, medicii încărcaţi inutil. Dar aşa e cel mai simplu: îi trimiţi la UPU“, declară medicul-şef.

Camera de resuscitare din Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa Sursa SCJU Constanţa

Boli de sezon

Anul trecut, în sezonul estival 2018, la UPU au fost consultaţi 41.000 pacienţi, adică peste 18 bolnavi/oră. Un sfert, de regulă, rămân internaţi. Cazuisticii uzuale i se adaugă afecţiunile de sezon: insolaţii, boli digestive, tăieturi, afecţiuni cardio-respiratorii, de tensiune arterială, lipotimii, infecţii urinare etc.

Turiştii, în special, fac excese pe linie. Veniţi la mare în concediul la care au visat un an, nu mai ţin cont de precauţii şi stau la plajă la orele de vârf, mănâncă orice de oriunde, combinând contraindicat alimente şi băuturi care fermentează. Chiar dacă sunt asiguraţi la alte case de sănătate, Constanţa îi primeşte pe toţi, chiar şi pe cei fără asigurare de sănătate.

„Nu avem voie să refuzăm vreun pacient, toţi au dreptul la viaţă. Nici măcar nu îi întrebăm dacă au buletinul la ei, nu ţinem cont de documente. Foarte mulţi pacienţi vin pentru nimicuri, ei ştiu că nu sunt urgenţă şi forţează nota, fac presiune pentru a fi băgaţi înainte. Dar dacă aţi venit la ora 10 şi vi se pare că la 11 ar trebui să intraţi, dacă vin alţi pacienţi de Cod Galben sau Roşu, veţi mai aştepta. La UPU, prioritate are întotdeauna accidentul. Eu îndrum pacienţii şi spre Spitalul Militar din Constanţa, care este pregătit pentru urgenţe, iar timpul de aşteptare este mult mai mic decât la noi“, precizează dr. Rodica Tudoran.

