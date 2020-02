Cazurile de groază din urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa: „Dacă şeful de secţie te tratează iniţial, niciun alt medic nu vrea să te preia ulterior“

Cazul bătrânei de 70 de ani care a murit în Urgenţa spitalului din Constanţa după 16 ore de aşteptare pe holuri nu este unul singular.

Presa a scris în nenumărate rânduri despre problemele cu care se confruntă urgenţa spitalului din Constanţa, despre timpul mare de aşteptare până când ţi se pune un diagnostic, despre indiferenţa unor medici şi a unor asistente. Dacă pentru o banală entorsă eşti nevoit să stai câteva ore, pentru cazuri mai complicate aşteptarea durează peste 10 ore.

Ultimul caz revoltător despre care cotidianul Adevărul a relatat este cel al militarului Ionuţ Marinescu, tânărul care a fost plimbat între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi Spitalul de Boli Infecţioase în perioada sărbătorilor de iarnă.

Militarul Ionuţ Marinescu a început să se simtă rău pe la jumătatea lunii decembrie, a povestit soţia sa, Didina Marinescu, devastată de durere.



„Avea frisoane şi dureri de cap, dar a zis că îi trec. Pe 13 decembrie însă s-a dus singur la Urgenţă, la Spitalul Judeţean Constanţa, unde a stat foarte mult timp. Întrucât analizele i-au ieşit foarte proaste, a fost trimis la Spitalul de Boli Infecţioase. Soţul meu a zis că merge singur, pentru că dura foarte mult să vină o salvare, fiind multe cereri.

A stat până la 4 dimineaţă şi aici şi medicii l-au trimis din nou la Judeţean, dar n-a mai avut putea să meargă singur şi a venit acasă“, povesteşte tânăra sa soţie.





Cum soţul său tot nu se simţea bine, l-a dus la o clinică privată din oraş. Aici, i s-a făcut o perfuzie, după care a fost trimis acasă.





Cum starea sa nu se ameliora, soţia sa a sunat la 112 pe 16 decembrie şi a fost dus din nou la Spitalul Judeţean Constanţa. „Cu toate că a fost adus cu salvarea, a stat pe holuri mai multe ore până când medicii i-au făcut câteva investigaţii. Apoi, l-au trimis iar la Infecţioase“, rememorează femeia zilele de coşmar. „Nu erau salvări disponibile, l-am dus eu la spitalul de Infecţioase“.





Tânărul militar a fost suspect de hepatită. „Eu eram pe hol şi auzeam ce îi zice medicul, că s-ar putea să fie «Un pui de hepatită». Cert este că, în sfârşit, l-au internat şi l-au băgat pe perfuzii fiindu-i administrate ampicilină cu cortizon", mai spune femeia.

Sâmbătă, 21 decembrie, militarul chiar se simţea mai bine şi i-a zis soţiei să îi aducă haine pentru că vrea ca luni, 23 decembrie, să se externeze. Duminică dimineaţa, pe 22 decembrie, femeia a vorbit pentru ultima dată cu soţul său. S-au consultat ce să le ia celor două fetiţe de Moş Crăciun şi apoi nu i-a mai răspuns la telefon.

Când soţia sa a ajuns la spital, a găsit uşa sigilată. Disperată, a căutat medicii şi asistentele, care i-au zis că soţul ei este mort. „Nu m-a sunat nimeni să mă anunţe“, spune, cu ultimele puteri, femeia.

Pe certificatul de deces al lui Ionuţ Marinescu scrie, la cauzele morţii, "infarct miocardic acut şi edem cerebral". „Nu ne-a chemat la medicină legală, cum am auzit că se procedează. Totul a fost foarte repede, să scape de el, să scape de noi“, reclamă soţia militarului mort, care a rămas să crească singură două fetiţe: una de 10 luni şi cealaltă de cinci ani.

Un alt bărbat a murit în luna septembrie 2019 chiar în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Constanţa, fiind unul dintre pacienţii internaţi în unitatea medicală. În cursul serii de sâmbătă, 14 septembrie, bărbatul se afla în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Constanţa, unde s-a prăbuşit la un moment dat, podidit de un acces de tuse urmat de hemoragie a căilor respiratorii.

Omul fusese internat la începutul săptămânii, având crize de hemoptizie (eliminare de sânge prin tuse, provocată de o hemoragie a căilor respiratorii, mai ales în cazurile de tuberculoză pulmonară). Spitalul transmite că pacientul avea interdicţie de a părăsi salonul, din cauza stării sale precare.





„Pacientul a fost internat la începutul acestei săptămâni din pricina hemoptiziilor repetate. La internare, bărbatului i s-a adus la cunoştinţă de către medicul curant că are contraindicaţie să părăsească salonul, singurul efort permis fiind deplasarea la grupul sanitar.

În cursul serii de 14.09.2019, contrar indicaţiilor medicale, pacientul a părăsit secţia, coborând în curtea spitalului. Aici a suferit o nouă hemoptizie masivă, fapt ce a dus la pierderea imediată a cunoştinţei.

Ulterior, acesta a fost observat de către un alt pacient şi agentul de pază aflat în curtea unităţii care l-a anunţat pe agentul din Unitatea Primiri Urgenţe.





Imediat pacientul a fost preluat de către un echipaj de ambulanţă aflat în curtea spitalului şi dus la UPU, direct pe camerea de resuscitare (COD ROŞU).





Medicii de gardă l-au intubat şi au început manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, după aproximativ o jumătate de oră, a fost constatat decesul“, a declarat Crina Kibedi, purtătoarea de cuvânt a Spitalului de Urgenţă Constanţa.

„Dacă se nimereşte ca şeful de secţie să te trateze iniţial, niciun alt medic care îi este subordonat nu vrea să te preia“

Un pacient diabetic, care avea mai multe degete tăiate, a stat o zi şi-o noapte la Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa, deşi din membrul inferior îi picura sânge non stop. „Acolo am mâncat pentru că trebuia să îmi fac insulina şi acolo am aţipit până când profesorul universitar a binevoit să coboare de pe secţie şi să mă consulte“, reclamă pacientul. Culmea, spune el, dacă „se nimereşte ca şeful de secţie să te trateze iniţial, niciun alt medic care îi este subordonat nu vrea să te preia. Este o bătaie de joc“, acuză constănţeanul.

Gheorghe Hagi: „Aţi văzut cum arată spitalul din Constanţa? E posibil aşa ceva?“

Gheorghe Hagi: „Aţi văzut cum arată spitalul din Constanţa? E posibil aşa ceva?"

Gheorghe Hagi a criticat dur starea celui mai mare spital din sud-estul ţării. La o conferinţă susţinută la 1 august, la Viitorul Constanţa, Gică Hagi a vorbit pasionant despre ce ar trebui făcut în România, pornind de la atu-urile pe care le are ţara. „Spitalul din Constanţa... aţi văzut cum arată? E po-si-bil a-şa ce-va, după 30 ani? După 30-de-ani? N-au existat 20-30 milioane să se renoveze un spital!? Oare ce facem noi aici?", a fost revoltat Hagi, constănţeanul.

Sorina Pintea a tras un semnal de alarmă

În luna aprilie a anului trecut, fostul ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut un control la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind nemulţumită de faptul că la Unitatea de Primire Urgenţe era aglomeraţie foarte mare, iar aparţinătorii care aşteptau de la prânz nu au primit informaţii despre pacienţii aflaţi în tratament.

„Am intrat în spital prin Unitatea de Primiri Urgenţe şi apoi am vizitat câteva secţii ale spitalului. În Unitatea de Primiri Urgenţe, aglomeraţie foarte mare. Am înţeles că au fost văzuţi 274 de pacienţi în ultimele ore, sunt patru medici. Din păcate, există aparţinători care stăteau de la ora 12, de la ora 15, fără să primească informaţii despre pacienţii care se aflau în tratament. Am înţeles că erau pacienţi cu probleme cardiace, necesitau investigaţii din patru în patru ore, dar din păcate aparţinătorii nu au fost informaţi”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a recomandat conducerii Unităţii de Primire Urgenţe să angajeze asistenţi sociali, psihologi pentru a ţine legătura între zona medicală şi aparţinători.

“Am recomandat şefului de la Unitatea de Primiri Urgenţe să angajeze asistenţi sociali psihologi pentru că există posturi în statul de funcţii care să ţină legătura între zona medicală şi aparţinători. Într-adevăr, foarte multe urgenţe, cod verde, care teoretic ar fi trebuit să se adreseze medicilor de familie, dar pentru că medicina primară la ora aceasta nu funcţionează, centre de permanenţă în Constanţa nu există, nu au avut unde să se adreseze, spun dânşii, când puteau să aştepte până dimineaţă”, a precizat Sorina Pintea.

Spitalul, decorat de Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a decorat mai multe spitale din ţară, printre ele aflându-se şi Spitalul Judeţean Constanţa, conferindu-i Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler . În ciuda problemelor cu care se confruntă spitalul din Constanţa, Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, la 16 aprilie 2019,a decorat mai multe spitale din ţară, printre ele aflându-se şi Spitalul Judeţean Constanţa, conferindu-i Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler .

Delegaţia constănţeană, care a reprezentat cea mai mare unitate spitalicească din Dobrogea, a fost formată din: Dr. Cătălin Nicolae Grasa, managerul SCJU Constanţa, Dr. Bogdan Obadă, director medical, As. Lic. Cornelia Banu, director de îngrijiri, Ec.Natalia Munteanu, director economic şi Prof.Univ. Dr. Vasile Sârbu, fondator al Facultăţii de Medicină şi al şcolii chirurgicale constănţene dezvoltate în cadrul acestui spital.





„Avem nevoie de mai multe exemple precum cele oferite de dumneavoastră, cei prezenţi aici, care vă desfăşuraţi activitatea cu maximă responsabilitate în ciuda condiţiilor de muncă mai mult decât dificile!

Prin înaltele distincţii ale statului român pe care vi le ofer astăzi, vă transmit toată aprecierea mea pentru dăruirea cu care aveţi grijă de sănătatea noastră, a tuturor, şi pentru valorile pe care le promovaţi în rândul tinerei generaţii de profesionişti din domeniul sănătăţii”, le-a spus preşedintele Klaus Iohannis celor prezenţi la ceremonie.