CCR dezbatea sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre. Care sunt obiecţiile preşedintelui

Curtea Constituțională a României (CCR) se reunește, miercuri, 21 ianuarie, pentru a analiza sesizarea formulată de președintele României, Nicușor Dan, referitoare la legea care reglementează utilizarea plajei Mării Negre.

Sesizarea de neconstituționalitate a fost transmisă CCR în luna noiembrie a anului trecut și vizează Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006, act normativ care stabilește cadrul juridic privind utilizarea plajelor Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe acestea.

Legea contestată prevede că statul român, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra plajelor, poate atribui în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la cererea acestora, o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic, situate pe raza administrativ-teritorială a fiecărei unități administrativ-teritoriale. Suprafețele astfel atribuite ar urma să aibă destinația de plajă publică, notează Agerpres.

Obiecţiile lui Nicuşor Dan

În motivarea sesizării, președintele Nicușor Dan arată că această soluție legislativă introduce posibilitatea transmiterii gratuite a unor bunuri ce aparțin domeniului public al statului către autoritățile locale, o măsură care, în opinia sa, încalcă prevederile constituționale.

Șeful statului subliniază că plajele și faleza Mării Negre fac parte din domeniul public al statului, conform legislației în vigoare, iar dreptul de proprietate asupra acestora aparține exclusiv statului român. În acest context, atribuirea gratuită a unor suprafețe din aceste bunuri este permisă de Constituție doar în anumite condiții.

Potrivit lui Nicușor Dan, autoritățile administrației publice locale nu pot beneficia de o astfel de atribuire, deoarece nu se încadrează în categoria instituțiilor de utilitate publică, așa cum este aceasta definită de Constituție. Prin urmare, acestea nu au capacitatea juridică de a primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public al statului.

În concluzie, președintele României consideră că soluția legislativă care permite atribuirea către autoritățile locale a unei cote de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic contravine articolului 136 alineatul (4), teza finală din Constituție, motiv pentru care solicită Curții Constituționale să constate neconstituționalitatea legii.