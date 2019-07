Zece lucruri pe care trebuie să le ştii despre Electric Castle 2019. Patinoar sau cinematograf? Loredana sau Florence?

Renate Roca-Rozenberg, PR la Electric Castle, a realizat pentru „Adevărul” un „ghid de supravieţuire” pentru singurul festival din România care are loc într-un castel.

Organizatorii celei de-a 7-a ediţii Electric Castle vor să-l transmită zecilor de mii de participanţi ce sunt aşteptaţi, între 17 şi 21 iulie, la Castelul Banffy, din Bonţida, un mesaj important: „Dreptul la distracţie aparţine tuturor în mod egal, atât timp cât sănătatea şi siguranţa oamenilor, dar şi a mediului nu sunt puse în pericol”.



Organizatorii încurajează ca orice semnal despre un anumit comportament care poate afecta siguranţa celor din jur să fie anunţat imediat celui mai apropiat membru din echipa de securitate sau la numărul telefonic special pus la dispoziţie de organizatori. Safety Line va fi disponibilă 24/24 pe toată durata festivalului, în acelaşi regim fiind active şi echipele ce pot interveni.

Roata va fi un punct de atracţie şi anul acesta. FOTO: EC

„Nu există cazuri prea banale pentru a fi raportate; este mai bine ca decizia finală de intervenţie să aparţină consilierilor speciali ce pot anticipa corect o eventuală degenerare a unei situaţii. Respectul faţă de genul, spaţiul, bunurile şi buna dispoziţie a tuturor e cel mai bun accesoriu de festival”, precizează reprezentanţii festivalului.

„Drogurile nu trebuie să treacă de poarta festivalului”

Organizatorii mai atrag atenţia că „drogurile sau orice substanţă interzisă de lege nu trebuie să treacă de poarta festivalului, Electric Castle fiind un eveniment care nu are nevoie de ajutor pentru a crea euforie.” Electric Castle se vrea a fi un festival prietenos cu mediul, astfel că băuturile vor fi servite doar în doze de aluminiu sau în pahare din plastic reciclat, iar mâncarea în ambalaje biodegradabile. La fel ca în ultimele 5 ediţii, colectarea deşeurilor se va face selectiv.

Iar pentru că schimbările majore nu se întâmplă peste noapte, workshopurile organizate în zona eco îşi propun să transforme orice persoană într-un „erou verde”, învăţând cum să refolosească în mod creativ ambalajele de plastic cu care, inevitabil, rămânem în urma consumului.

Ponturi de la PR-ul festivalului

Renate Roca-Rozenberg, PR la Electric Castle, a transmis câteva „ponturi” pentru participanţii la festival:

Pentru a fi siguri că ajung la concertul trupei preferate să plece din Cluj-Napoca spre castelul din Bonţida cu cel puţin 2 ore înainte de ora programată pentru eveniment. „Recomandarea mea este să vină cu autobuzele care vor circula nonstop, nu mai există nicio scuză pentru a nu le folosi. Anii trecuţi cei care au venit cu maşinile personale au avut de aşteptat foarte mult, având în vedere că traficul de festival se suprapune cu traficul clujenilor care pleacă la final de săptămână din oraş. Apoi, am scumpit preţul la parcări pentru a descuraja cât mai mult accesul cu maşina”, susţine Renate. Pentru a evita cozile care se formează în perioada de vârf la casele de biletele pentru autobuze, biletele se pot cumpăra online direct pe brăţările de acces în festival.



„Foarte important este, de asemenea, să-şi transforme biletele în brăţări din timp. Sunt mai multe puncte şi în Cluj (Cluj Arena, Iulius Mall) , şi la Bucureşti (Băneasa Shopping Center) unde se poate face acest lucru”, mai precizează Renate. Brăţările pot fi apoi încărcate online cu bani, având în vedere că este singura modalitate de a plăti în incinta festivalului.



La final, Renate Roca mai dă un sfat participanţilor: „Să nu intre în festival fără să citească regulamentul. Suntem foarte riguroşi pe zona de medicamente, dacă ai un tratament, trebuie să ai şi reţeta la tine, iar medicamentul să conţină o etichetă pe care să poată fi uşor de identificat compoziţia. Altfel, nu permitem accesul cu diferite substanţe”.

Festivalierii se pot caza şi la căsuţe. Festivalierii se pot caza şi la căsuţe.

La patinoar sau la cinematograf

„Primul lucru pe care trebuie să-l faci când ajungi este să te duci la castel, pe care l-am transformat într-un fel de galerie de new media art în care expun 8 artişti de top din acest domeniu din Japonia, SUA, Europa. Sunt practic nişte instalaţii gândite pentru castel, care oferă diferite experienţe bazate pe interacţiune şi pe diferite senzaţii”, susţine Renate. De asemenea, în zona fostelor grajduri ale domeniului au fost amenajată o zonă de new media „senzaţională”, susţine PR-ul.

În incinta festivalului va fi amenajat un patinoar cu tehnologie specială, având o suprafaţă ce imită gheaţa dacă foloseşti patine speciale. În zona de „easy talks” – un fel de TedX, vor fi invitate vedete din diferite domenii precum Dragoş Bucur, Irina Nistor, Andi Vasluianu, care vor răspunde la întrebarea: „cum menţii vibe-ul de festival după terminarea acestuia”. Vor exista, ca în fiecare an, zonele de stand-up comedy şi de workshop-uri pe teme variate precum fashion, DJ, hip hop. De asemenea, în spatele castelului va fi amenajat un cinema în aer liber.

Limp Bizkit vine la EC Limp Bizkit vine la EC

Concertele de neratat

Renate Roca-Rozenbarg, PR-ul festivalului, ne-a recomandat şi câteva concerte de neratat: „Concertul Florence and the Machine îl recomand, am văzut show-ul în urmă cu o săptămână şi, deşi nu sunt fană, show-ul e senzaţional şi artista e de o empatie, energie, dăruire senzaţionale. Nu poţi să pleci fără să devii fan”, spune Renate. De asemenea, de neratat este concertul Limp Bizkit „o trupă care şi-a avut fanii ei în anii 90, dar a ajuns să fie apreciată acum, o trupă care a revoluţionat mult zona muzicală în care activează”.

Renate îl recomandă de asemene pe Nils Frahm, „un artist pornit din zona de jazz, care s-a dezvoltat foarte multe pe zona de electro”. De neratat este şi show-ul „Bring Me the Horizon”, despre care Renate spune că este „mult mai complet faţă de acum 2 ani când a mai fost la Electric Castle. Sunt senzaţionali”. PR-ul mai aminteşte de „Thirty Seconds to Mars” şi „Chvrches”, o trupă indie pop scoţiană cu mare succes în SUA în ultimul an.

În ceea ce priveşte trupele mai puţin cunoscute, dar care merită ascultate de cei care vor să experimenteze ceva nou, Renate recomandă: Lamb, Polo & Pan, Gang of Youths, Infected Mushroom şi Kronos Quartet.

Un concert surpriză va fi cel al Loredanei, „care va face ceva special pe scena principală”, spune Renate.

