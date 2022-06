Val de nemulţumiri după ce creşele au trecut la Ministerul Educaţiei. Părinţii, revoltaţi: „Lăsaţi creşele în pace!“

Legea 17 din 13 ianuarie 2022 prevede trecerea creşelor din administrarea primăriilor în cea a Ministerului Educaţiei.

În 5 iunie au apărut normele de aplicare care prevăd cum se face, efectiv, această trecere. Noile prevederi trebuie puse în aplicare imediat, fapt ce a dat peste cap administrarea creşelor, în condiţiile în care noua legislaţie are multe neclarităţi.

Dacă în localităţile mici unde administraţia locală este subfinanţată, aceasta este o soluţie care va duce la creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor, în oraşele mari, precum Cluj-Napoca situaţia se va înrăutăţi, spun părinţii, angajaţii creşelor şi chiar primarul Emil Boc.

De ce? Pe de o parte, salariile asigurate de administraţia locală sunt mai mari pentru anumite categorii de angajaţi (îngrijitori, bucătari), iar pe de altă parte, se va trece la o reducere de personal, mai ales administrativ, cu circa 10%.

„Lăsaţi creşele în pace!”



O mamă din Cluj-Napoca a lansat, luni, 6 iunie, petiţia prin care se susţine rămânerea creşelor sub administrarea primăriei:

„Copiii din creşele clujene sunt în pericol. După ce guvernanţii au decis trecerea acestora din administrarea primăriilor în cea a Ministerului Educaţiei. Ce înseamnă acest lucru: reducerea numărului de personal în creşe şi doar o asistentă medicală pe toată unitatea. Atenţie, vorbim de unităţi unde merg copii de la 0 la 3 ani. Cu alte cuvinte, mai puţină grijă pentru copiii noştri. Reducerea programului de lucru la 10 ore. Practic, dacă trebuie să ajungi la serviciu la 7 dimineaţa, nu o să mai ai unde să laşi copilul. Scăderea salariului pentru personalul din creşă cu 40 la sută, practic riscăm să plece de bunăvoie oamenii care îngrijesc copii cu nevoi specifice vârstei mici: învaţă să meargă, sa mănânce, să facă la olita, să vorbească etc.”, se precizează în petiţia numită „Lăsaţi creşele în pace!”.

Petiţia a fost semnată de circa 2.000 de persoane la câteva ore de la postarea acesteia.



Boc a primit promisiunea unui secretar de stat că se va rezolva problema salariilor

Primarul Emil Boc a susţinut, la şedinta Consiliului Local de astzăi, că a primit, verbal, promisiunea de la Ministerul Educaţiei că se poate rezolva problema salariilor personalului din creşe: „Am cerut să ne lase să punem noi diferenţa. Să ne permită plata peste costul standard de bază din bugetul local. Asta ne va permite să nu scădem salariile. Dacă acest răspuns îl vom primi în scris, ne vom întruni în şedinţă şi vom aloca resursa financiară pentru diferenţa de finanţare”, a declarat primarul Emil Boc. Primarul a precizat că a primit promisiunea unui director din cadrul Ministerului Educaţiei că problema va fi rezolvată prin contribuţia financiară a Primăriei Cluj-Napoca, dar că promisiunea este numai verbală şi încă nu a venit nimic scris.





Boc: „E o greşeală”



Primarul Emil Boc susţinea, zilele trecute, că decizia ministerului este greşită, mai ales din cauza faptului că nu permite, acolo unde bugetele locale o permit, primăriior să continue administrarea creşelor acolo unde lucrurile merg bine, sau, măcar să permită acestora să contribuie la plata suplimentară a angajaţilor creşelor, pentru a nu risca o criză de personală.

„E o greşeală ceea ce face Ministerul, pentru că distruge un lucru bine-făcut care funcţionează. Eu am am transmis un memoriu oficial şi am discutat cu ministrul Educaţiei. În toată ţara, tot personalul e preluat şi trecut prin grila personalului de la grădiniţe şi de la şcoli, ceea ce este greşit, pentru că nu se înţeleg particularităţile sistemului de creşă. Aici ai copii de la 6 luni, care au nevoie de o supraveghere suplimentară. La creşă ai nevoie de personal medical specializat, nu poţi să preiei automat aceste lucruri de la grădiniţă”, a susţinut Emil Boc într-o intervenţie la ZCJ Live.

„Ministerul mi-a transmis că vor să fie salarii unitare”

Primarul a mai susţinut că la Cluj-Napoca, aplicarea aestui sistem va determina concedierea a 50-60 de persoane, circa 10% din totalul de angajaţi ai creşelor. De asmenea, edilul a susţinut că pentru o parte din personal – circa 40% - se va ajunge la o scădere a salariilor cu circa 30-40%. „Acest lucru va duce la scăderea motivaţiei personalului din educaţie. Am avut discuţii cu ministerul şi le-am propus să modifice legea în sensul în care, primăriile care pot contribui la salariile angajaţilor să poată face acest lucru. De exemplu, dacă Ministerul dă un salariu unitar pe ţară de 3 lei, lăsaţi-mă să dau de la comunitate 5 lei de exemplu, pentru că altfel pleacă toţi în străinătate, vedeţi cât de căutaţi sunt infirmierii, asistentele medicale...”

Discuţiile la Minister nu au avut rezultate prea bune. „De la minister mi s-a spus că viziunea lor este să fie salarii unitare în sistemul educaţional din toată ţara. Sunt extrem de supărat pe situaţia aceasta pentru că văd o opacitate totală, nu se doreşte ordine în sistem şi unde lucrurile funcţionează să fie lăsate să funcţioneze în continuare.”, a mai spus Boc.



Educatoarele sunt trimise la cursuri





Mihaela Duma, directorul Creşei pentru Educaţie Timpurie Cluj-Napoca (instituţia subordonată Primăriei, care acum administrează creşele din oraş), a explicat pentru „Adevărul” că toţi cei 432 de angajaţi trebuie să fie transferaţi, din 5 iunie, pe o grilă de funcţii similară cu cea de la grădiniţe şi şcoli, fapt cate aduce unele probleme.

Pe de altă partea, legea este deschisă la interpretări şi partea de norme metodologice trebuie completată.

Duma a explicat cum sunt afectate categoriile principale de angajaţi ai creşelor. În ceea ce le priveşte pe educatoare, aceastea nu vor fi afectate în cea ce priveşte salarizarea, dacă îşi vor echivala studiile. Acestea vor avea opţiunea de a rămâne pe funcţie de educator-puericultor sau să treacă pe funcţie de educatoare specializate din învăţământ.

„Există posibilitatea să se facă contracte de muncă pe perioadă determinată, angajatele noastre fiind acum pe perioadă nedeterminată, până în 2025, când Inspectoratul Şcolar va avea obligaţia să curseze acest personal, să echivaleze studiile conform Legii 1 a învăţământului şi cele care promovează rămân şi se titularizează, iar cele care nu promovează probabil li se vor oferi un post inferior de îngrijitor”, explică Duma.

Directoarea susţine că pentru a-şi păstra salariile de acum, educatoarele trebuie „să facă mai mult”, respectiv să-şi echivaleze studiile. Ea mai susţine că va fi dificil să fie păstrate educatoarele care au experienţă cu copiii, dar se apropie de pensionare, care nu vor avea motivaţie foarte puternică să-şi copleteze studiile.





Ce se întâmplă cu aistentele, îngrijitoarele şi bucătarii





În ceea ce priveşte asistenele, noua prevedere arată că aistenţa medicală trebuie asigurată de un cabinet medical, unde să activeze un cadru medical sau un medic.

„Noi, azi, avem două cadre medicale, în ture de câte 8 ore, de la 6 la 14 şi de la 10 la 18. Dacă aplicăm această hotărâre, ne vom trezi cu un asistent medical pe unitate, care va asigura o tură de 8 ore, când programul cu cei mici e de 10 ore la propunerea Ministerului, deci vor rămâne copii nesupravegheaţă. Noi avem acum program de 12 ore.”, arată Duma. Astfel, pe de o parte, creşa va funcţiona 10 ore, nu 12, cum este acum, iar din cele 10 ore, două copiii nu vor fi supravegheaţi de un cadru medical.

În ceea ce le priveşte pe îngrijitoare, Mihaela Duma susţine că salariile pot rămâne aceleaşi, dacă sunt transferate pe posturi de infirmiere. „În caz contrar, rămânem pe o funcţie de îngrijitor, cu salariu diminuat. Problema este că îngrijitorul de la grădiniţă are o activitate diferită faţă de cel de la creşă. La grădiniţă, avem un învăţător pe grupă şi o îngrijitoare la două grupe, ceea ce la creşă nu poate funcţiona, nu va face faţă îngrijitorul, pentru că avem categorii de vârste mici”.

Dintre cei 156 de îngrijitori, 40 au deja cursuri de infirmiere. „Ne-am interesatat şi restul, pot face cursuri de infirmier care durează circa trei luni”, spune Duma.

O problemă va fi cu bucătarii, care vor suferi scăderi salariale de 30-40%, conform cu grila de pe învăţământ. „Estimăm că vom avea probleme cu bucătarii, scăderile fiind importante 30-40%, de la 4.000 lei la 2.000 lei şi un pic”, a mai spus Duma.



Se vor desfiinţa posturi administrative





Întrebată dacă va fi cazul unor concedieri, Mihaela Duma a afirmat: „Nu ştiu dacă se pune neapărat problema de a se elimina posturi, pentru că avem toată susţinerea autorităţilor locale să se găsească variante pentru toţi oamenii. Problema este că aplicabilitatea acestei metodologii de organizare a creşelor, apărută în 5 iunie, şi care trebuie aplicată imediat, a dat puţin peste cap tot sistemul. Nu avem posiblitatea să vedem fiecare om pe ce poziţie se încadrează”.



Duma susţine că toate posturile de pe funcţia de administraţie vor fi afectate. De exemplu, administratorii de creşevor trece la grila din învăţământ (care ţine de Ministerul Educaţiei) şi vor avea salarii diminuate cu 40-50%.



„Grila pe care o avem noi nu se suprapune cu grila existentă în grădiniţe sau şcoli, asta va presupune că o parte din posturile de pe adminsitrativ, cele care asigură funcţionalitatea creşelor, servicii, birouri, ei nu se regăsesc pe anexele din Învăţământ. Ei sunt impactaţi de găsirea unei posibilităţi din partea autorităţilor locale de a ne reorganiza sub forma unui compartiment sau să se redistribuie posturile în alte unităţi al Primăriei”, spune Mihaela Duma.

Este vorba despre 50 de persoane, conform directoarei, de inspectori de specialitate, coordoantori de specialitate, directorul creşei pentru educaţie timpurie, consilieri juridici, psihologi, psihopedagogi.



Soluţie: „Până la stabilizarea sistemului, salariile angajaţilor din creşe să fie conservate”





Acuzat de unii părinţi că ar fi în spatele acestei modificări, senatorul USR Ştefan Pălărie a precizat pe Facebook:

„Le mulţumesc celor care cred zilele astea că eu, un senator, pot fi mai tare decât ministrul Educaţiei în a da legi şi a schimba din temelii sistemul. Dar nu este cazul. E cazul să pun punct unei dezinformări. Voi fi scurt, pentru că este un subiect care afectează pe multă lume în aceste zile: trecerea creşelor de la primării la minister a fost decisă prin Ordonanţă de Urgenţă de ministrul Cîmpeanu în luna septembrie 2021. Ea a intrat imediat în vigoare şi a produs efecte. Ministrul-reformelor-la-televizor a dat cu pumnul în masă şi creşele se transferau la cererea Administraţiei Locale.”

Politicianul a mai susţinut că la Senat, într-o muncă de echipă, un grup de lucru format din toate partidele, a reuşit doar să „CORECTEZE nişte prostii-monstru lăsate acolo de un ministru care face legi pe repede-înainte. Am mărit termenele de care era nevoie sau am lărgit lista celor care primeau finanţarea de la buget. Dar, chiar şi aici, eu am doar un vot, unul din cele 15 voturi ale Comisiei de Învăţământ din Senat, din rândul cărora, culmea ironiei, face parte şi senatorul-ministru Sorin Cîmpeanu.”

Pălărie a propus, pentru rezolvarea problemei: „Guvernul să îşi asume, tot printr-o OUG, un set de norme tranzitorii care să prevadă ca, până la stabilizarea sistemului, într-o perioadă de 3 ani, salariile angajaţilor din creşe să fie conservate la nivelul de dinainte de transfer. Iar pe termen mediu (măcar): o grilă de salarizare civilizată pentru întreg sistemul de educaţie.”

