Ioana Dogioiu, despre situaţia activelor Lukoil: „România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor”. Ce proiect de ordonanță se pregătește

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, referindu-se la situaţia activelor Lukoil, că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor.

„România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel”, a declarat Ioana Dogioiu despre situaţia activelor Lukoil în România, potrivit News.ro

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că de acest subiect se ocupă un grup de lucru, coordonat de Ministerul de Externe.

Ministrul Economiei: Lukoil are o datorie către statul român

Potrivit ministrului Economiei, firma Lukoil are o datorie către statul român. Radu Miruţă atrage atenţia asupra faptului că statul trebuie să recupereze această datorie.

Ministrul Economiei consideră că o entitate care are capacitate de rafinare este un bun la care statul nu trebuie să renunţe.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirma că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil.

Miruță a mai spus că se lucrează la un act normativ care să fie în acord cu legislaţia internaţională şi cea naţională, dar şi pentru a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei.