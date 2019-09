Situaţie revoltătoare la Cluj-Napoca: fetiţă operată la o lună după ce şi-a rupt mâna. „Toţi medicii de la Spitalul de Copii erau în concediu“

Clujeanca Raluca Mureşan, mamă a trei copii, s-a prezentat, în 24 iulie, la Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca cu fetiţa sa care şi-a rupt mâna. Medicii au pus mâna în ghips , iar peste 7 zile, la primul control, medicii au constatat că s-a deplasat osul, dar starea fetiţei nefiind atât de rea, au decis să mai aştepte.

„Pe 7 august, mâna arata destul de bine, punem ghips circular, deşi pe radiografii am văzut ulterior că nu era chiar aşa de bine”, povesteşte femeia. În 14 august se îndepărtează ghipsul, se pune un fel de atelă, „deşi osul pe toate radiografiile nu era la locul lui, arăta destul de strâmb. Când am întrebat de ce este umflată mana un pic, mi s-a spus că e ok. Am întrebat de ce nu se face radiografie? Mi s-a spus că arată bine la palpat. Nu am primit nicio foaie bineînţeles. Mi se transmite să revin în septembrie, în data de 2, să scoatem atela”.

„Toţi medicii sunt, în acelaşi timp, în concediu”



Femeia revine lunea următoare, pe 19 august, pentru că „se simţea o umflătură prea mare prin tifonul de la atelă”. Medicul rezident i-a răspuns: „e umflat, eu ce să îi fac.” Revine miercuri mai insistent şi în urma radiografiei rezultă: „surpriză, osul e dus de la loc bine de tot, mâna umflată acum rău, trebuie operată, dar, surpriză, nu sunt medici care operează. Toţi sunt în acelaşi timp în concediu.”





Familia e trimisă, miercuri, pe 22 august, la Spitalul de Recuperare unde „deşi fusese contactat telefonic un doctor, am fost refuzaţi”. „Zero Recuperare, nu se ocupă de Urgenţe, nu este loc la ei, sunt concedii, congrese, că ştiţi perioada iulie-august e o perioada foarte proasta de mers la doctor, dacă ai nevoie şi de ceva operaţii e şi mai rău. Eu înţeleg că toţi avem dreptul la concediu, dar fiica mea are dreptul sa primească servicii medicale de calitate, este scris mare pe site-ul ministerului Sănătăţi”, spune Raluca.

Operată după mai bine de o lună



Cine ştie ce se întâmpla dacă aşteptam până în 2 septembrie când revenea din concediu unul dintre medicii de la Spitalul de copii”, a spus Mureşan. Până la urmă fetiţa a fost operat la Recuperare pe 27 august după mai bine de o lună de la prezentarea la Urgenţe. Medicii au operat-o pe fiica ei, abia după ce Spitalul de Copii a trimis scrisoare că acolo nu se poate face operaţia. „Din cauza că s-a aşteptat atât cei de la Recuperare au lucrat din greu sa refacă osul. O operaţie de circa 3 ore, pentru ca era sudat incorect.Cine ştie ce se întâmpla dacă aşteptam până în 2 septembrie când revenea din concediu unul dintre medicii de la Spitalul de copii”, a spus Mureşan.

FOTO DREAPTA: Radiografia care atesta cât de grav era ruptă mâna fetiţei

Reacţia Spitalului de Copii



„Este adevărat că nu a existat un medic la Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii care să poată opera urgenţa respectivă? Dacă da, cum s-a ajuns la această situaţie şi ce e de făcut pentru ca să nu se mai repete?” – sunt întrebările principale pe care „Adevărul” le-a trimis conducerii Spitalului de copii. Singura menţiune legată de această întrebare din răspunsul primit este următoarea: „Este încheiat un acord cu Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca pentru rezolvarea urgenţelor ce necesită intervenţie chirurgicală pentru situaţii inopinate”.







Din această precizare rezultă că da, de fapt, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii a rămas fără chirurg pediatru aproape o lună de zile. Se întâmplă într-unul dintre centrele universitare de top ale României. Conducerea spitalului nu a precizat ce înseamnă „situaţii inopinate”, dar Raluca Mureşan are o bănuială: „mă gândesc că este vorba despre concedii. Eram în perioada de vacanţă de vară şi copii mai au accidente. Nu îi trimiţi pe toţi 3 în acelaşi timp în concediu”.

Legat de protocol, mămica purtată pe drumuri spune că pe data de 22 august când a ajuns la Recuperare, i s-a spus că protocolul este în lucru. „Mi-a spus doamna directoare că acum îl scriu, ca să nu mai fie probleme”.

„Pacientul e de vină”

Legat de celelalte aspecte ale intervenţiei, în răspunsul conducerii Spitalului, practic, se dă vina pe pacient vis-a-vis de situaţia creată. Iniţial se arată că „fiecare medic primar abilitat să trateze o astfel de patologie, hotărăşte dacă este sau nu necesară intervenţia chirurgicală”, sugerându-se că nu era nevoie de intervenţie. Atunci de ce a trimis Spitalul de Copiii pacienta la Recuperare? de ce a trimis scrisoarea pe baza căreia fetiţa a fost operată? Apoi, în răspuns se aruncă vina în braţele mamei: „aparţinătoarea a uitat să menţioneze că minora pe care o are în îngrijire a ajuns la starea focarului de fractură pe care a constatat-i în data de 21.08.2019 ca urmare a căderii de pe bicicletă, pe care a fost lăsată să o folosească cu riscurile asumate deşi imobilizarea era prezentă şi mama primise instrucţiunile necesare”.



Raluca Mureşan spune că, de fapt, fetiţa nu a căzut de pe bicicletă, dar văzând că în ciuda faptului că mâna era umflată şi medicii de la Spitalul de Copiii i-au răspuns: „noi ce să facem”, din disperare, a „le-am spus că o doare că a căzut ca s-a ne bage în seamă. Nu am spus de pe bicicletă”. În plus, mama mai spune că fetiţa a fost operată timp de 3 ore la Recuperare „din cauză că au fost nevoiţi să taie oasele, care erau sudate prost. Dacă era fractură proaspătă nu era cazul”.

„E trist că ne batem joc noi de noi”

Ceea ce este important este că pe viitor, cu existenţa acestui protocol între Spitalul de Copii şi Spitalul de Recuperare, niciun pacient nu va trebui să treacă prin calvarul prin care a trecut familia Mureşan, care a fost trimisă de la un spital, la altul; a fost refuzată iniţial şi de medicii de la Recuperare, pe motiv că „nu sunt Urgenţe şi nu ştiu cum să mă ajute ca ei îşi programează operaţiile”; apoi a trebuit să insiste să primească radiografiile de la Spitalul de Copii: „nu au vrut sa mi le dea în data de 21 august”, apoi, ca să fie operată totuşi fetiţa a trebuit să ameninţe că se mută în faţă la Pediatrie.



„Trebuie să insişti să primeşti radiografii, trebuie să verifici dacă ai primit ce trebuie, să te lupţi tot timpul, să stai pe poziţie de atac cu dubiul că oare omul ăsta îşi face treaba? A trebui să dau telefoane, sa merg la întâlniri cu x şi y pentru că cineva nu îşi dă interesul să citească o simplă foaie A4, să vadă ce scrie pe ea, ce sa mai vorbim de actul medical care trebuie sa îl asigure. E trist că ne batem joc noi de noi”, concluzionează Raluca Mureşan.

