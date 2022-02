Răzvan Cherecheş dă note guvernanţilor în „sesiunea de pandemie“. Profesorul de sănătate publică: „Lui i-aş da direct 2“

Pandemia se apropie de final, cred cei mai mulţi experţi, iar în multe ţări e deja ora bilanţurilor. Nu şi în România, chiar dacă aceiaşi specialişti spun că şi noi am putea scăpa curând de pandemie.

În lipsa unor bilanţuri oficiale, „Adevărul” a stat de vorbă cu unul dintre cei vocali şi critici specialişti ai politicii de protecţie a sănătăţii publice, pentru a analiza modul în care a fost gestionată până acum pandemia în România.

Răzvan Cherecheş nu este implicat în politică, este expert în sănătate publică, profesor universitar în SUA, la University of Iowa, şi director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Din această postură, Cherecheş este poate cel mai calificat să aprecieze felul în care au fost implementate politicile de sănătate publică de fiecare ministru de profil şi de câtă susţinere au beneficiat aceştia din partea superiorilor lor, premierii României.

Şi pentru că în aceste zile studenţii se află în sesiune şi îşi susţin examenele la sănătate publică, nu scapă nici politicenii, care nu sunt menajaţi şi primesc note din partea expertului, pentru modul în care au gestionat situaţia pe durata pandemiei.

ADEVĂRUL: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a spus că pandemia e pe final, iar acelaşi lucru îl susţin numeroşi experţi. Dumneavoastră cum vedeţi acest lucru?

Răzvan Cherecheş: Cred că Rafila are dreptate în momentul acesta. Ne apropiem de vârful valului pentru că şcolile rămânând deschise, regulile fiind cum sunt în România, împrăştierea virusului a avut loc cu viteză extrem de mare. Deci suntem deja în plin fenomen cum a fost şi în Vest, în care ai secţii întregi care sunt imobilizate din cauză că personalul este izolat. Asta este principala provocare în acest moment.

- Au fost voci care au anunţat o adevărată apocalipsă în acest val, dar s-a dovedit că nu au avut dreptate, iar situaţia pare mult mai uşor de controlat decât în valul anterior. Ce ne „ajută” în acest moment?

Numărul de decese zilnice rămâne mic în comparaţie cu etapele anterioare şi pentru că tulpina Omicron are simptome mai uşoare. Şi mai e un motiv: noi nu ştim ce procent din populaţia României a trecut deja prin boală. E posibil ca în valurile anterioare să fi avut un procent suficient de mare de oameni care s-au infectat cu SARS-CoV-2, iar asta îi protejează acum de simptome severe.

- Pentru că cei mai mulţi experţi spun că finalul pandemiei e tot mai aproape şi că ne apropiem de momentul în care virusul va deveni endemic, cum aţi vedea activitatea autorităţilor de până acum?

Vorbim de o campanie de vaccinare aproape complet ratată, de valuri care au făcut zeci de mii de victime şi de nenumărate greşeli făcute de toate guvernele care s-au succedat până acum. S-au făcut foarte multe greşeli, unele de înţeles pentru că nu se ştiau la început prea multe despre acest virus, dar ulterior au apărut erori evitabile, care nu ar fi trebuit să existe.

- Haideţi să vorbim despre cum au acţionat miniştrii Sănătăţii aflaţi în funcţie pe perioada pandemiei şi să-i luăm pe rând. Începem cu Victor Costache. Cum sunteţi tocmai profesor de sănătate publică, dacă v-ar fi student şi ar intra acum în sesiune, lui ce notă i-aţi da pentru activitatea din timpul pandemiei?

În cazul lui Costache lucrurile sunt simple. Lui i-aş da 4, nu l-aş putea trece. Pe Costache l-aş pica la examen, pentru că în momentul în care misiunea sa a devenit grea, a plecat. Contribuţia lui pe timpul pandemiei a fost inexistentă.

- Lui Victor Costache i-a urmat Nelu Tătaru. Cum s-a descurcat el?

Domnul Tătaru a avut o perioadă foarte dificilă şi chiar daca eu nu am fost de acord cu o bună parte din deciziile luate de el, a fost activ şi a fost prezent. Deci nu a absentat. I-aş da un 5, poate chiar un 6.

- Ajungem şi la Vlad Voiculescu, care a fost ministrul Sănătăţii o perioadă, deşi nu avea pregătire în acest domeniu, nu e nici măcar medic. Ce notă ar primi?

Lui Vlad Voiculescu i-aş da tot 5 sau fie 6. Principala problemă la Voiculescu a fost comunicarea. Acolo a fost o problemă semnificativă. Nu a comunicat destul, nu a comunicat suficient de clar. Eu atunci am insistat, pentru că partea de comunicare este extrem de importantă în perioada de criză. Chiar dacă decizia pe care o iei nu e cea mai bună sau e proastă, oamenii măcar ştiu care e direcţia, drept urmare scade foarte mult din incertitudine şi din haos. Ori toată construcţia asta făcută de ăştia cu fake news, cu dezinformarea, a crescut exact pe absenţa ştirilor de orice fel şi pe inabilitatea lui Voiculescu de a comunica.

- După Voiculescu a fost numită în fruntea Sănătăţii Ioana Mihăilă. Pe ea cum aţi nota-o?

Mihăilă, un 7. Mi se pare că a comunicat mai clar decât Vlad Voiculescu, dar ar fi trebuit să fie mai decisă. Unele dintre măsurile pe care le-a luat au fost amânate prea mult. Chiar dacă a luat o bună parte dintre decizii corect, i-a luat mult prea mult timp. Cîţu a limitat el personal şi comunicarea şi libertatea ministrului Sănătăţii, dar ea ar fi trebuit să i se opună prim-ministrului. Vine un moment în cariera unui politician, mai ales într-o perioada de criză, când trebuie să pui în balanţă cariera ta şi binele public. Deci ea ar fi trebuit să i se opună lui Cîţu şi să ia poziţie publică împotriva lui. Chiar cu riscul să rupă alianţa sau să-şi creeze deficit de imagine. Dar nu ar fi trebuit să-i permită primului ministru să ia decizii care erau profund iresponsabilte sau să accepte limitările de comunicare impuse de primul ministru.

- Ioana Mihăilă nu mai e în fruntea ministerului, acum îl avem pe Alexandru Rafila. Lui ce notă i-aţi da?

Lui Rafila I-aş da un 8. Mi se pare că pe partea de comunicare se descurcă cel mai bine dintre toţi miniştrii Sănătăţii de până acum. Adică e prezent. Meseria mea e de profesor universitar, eu am cercetări, am studenţi, treaba mea nu e să comunic nici pe Facebook, nici pe alte canale. Nici măcar la televizor despre sănătate publică. Asta nu e în meseria mea. Am făcut-o ca să acopăr un gol informaţional care există la nivelul societăţii. Ori în momentul acesta faptul că nu mai simt nevoia să fac postări şi să comunic înseamnă că o face ministrul Sănătăţii. Mai mult sau mai puţin bine, să ţinem cont şi că nu toţi suntem comunicatori naturali. Cu unele dintre lucrurile pe care le zice nu sunt sută la sută de acord, dar e prezent şi îşi spune opinia, îşi face cunoscută poziţia. Aşa că jos pălăria pentru el.

Florin Cîţu, lăsat „repetent” de Cherecheş

- Am ajuns şi la premierii României pe timp de criză. Cu care aţi dori să începem?

Propun să începem cu actualul premier. Domnul Ciucă e primul care lasă ministrul Sănătăţii să îşi facă treaba, deci acordă susţinere. Din punctul asta de vedere mi se pare că e cel mai bine poziţionat dintre prim-miniştrii pe care i-am avut până acum. Lui Ciucă, strict pe partea de sănătate publică, i-aş da un 8.

- Înaintea lui Nicolae Ciucă, în frunte guvernului s-a aflat Florin Cîţu. Lui ce notă i-aţi da?

Lui Cîţu i-aş da un 2, nu l-aş trece cu siguranţă! El a făcut foarte mult rău Sănătăţii, prin faptul că a monopolizat procesul de comunicare şi nu i-a dat voie Ministerului Sănătăţii să îşi facă treaba, şi prin declaraţiile lui triumfaliste, şi prin faptul că a trâmbiţat că s-a terminat pandemia şi prin alte afirmaţii de genul acesta. Prin faptul că şi-a urmărit interesul personal la alegerile din interiorul partidului în detrimentul sănătăţii populaţiei, mi se pare că mai rău de atât nu ştiu cum s-ar fi putut într-un sistem democratic.

- Ludovic Orban ce notă ar merita?