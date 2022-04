Răspunsul conducerii Spitalului de Copii din Cluj pentru orele state la coadă la Urgenţe: „85% dintre părinţi nu ar trebui să ajungă aici”

„La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca ştie cineva dacă mai există şefi, manageri, coordonatori? Dar domnii de la Consiliul Judetean Cluj - Alin Tişe (preşedintele Consiliului Judeţean-nr), Vákár István (vicepreşedintele Consiliului Judeţean-nr) ştiu cumva în ce condiţii consultă medicii de la UPU Copii? Ştiu oare că părinţii stau ore întregi afară, cu copiii bolnavi în braţe si aşteaptă să li se facă... triajul? Apoi se mută la altă coadă, unde mai aşteaptă 2, 3, 4, 5 ore şi se uită disperaţi dupa o doamnă asistentă, care iese la interval de 30, 40, 60 de minute şi strigă câte un nume de pe o fişă? Ah, cred că domnii nu ştiu, că sunt ocupaţi să trimită zilnic nişte comunicate de presă triste, ca să îşi justifice salariile, existenţa în funcţii publice şi importanţa auto impusă.

Şi în timp ce în rapoarte oficiale Spitalul de Copii are bifate rubrici de "foarte bine", în #Cluj centru medical, universitar, cultural etc etc, nişte zeci de părinţi stau fix acum în curtea spitalului de copii, singurul loc unde durerea copiilor ar putea fi luată, cumva. Dar după 5, 6, 7 ore de aşteptare”, a scris, săptămâna trecută, o mămică din Cluj-Napoca, Ancuţa Ciolan, pe pagina ei de Facebook.



Situaţia este dificilă pentru părinţi: există o cameră de aşteptare de circa 15 metri pătraţi în care încap câteva persoane, iar restul părinţilor cu copii aşteaptă afară. Iarna, mai ales, este foarte greu. Postarea a avut zeci de comentarii din partea unor părinţi aflaţi în situaţii similare. „Din păcate, exact aceasta e realitatea! Cel puţin 4 ore se aşteaptă...”, a susţinut Bianca. „Este absolut oribil. Păcat de medicii de acolo care sunt foarte foarte buni, dar depăşiţi de tot. Camera de gardă e o glumă sinistră cu pereţi zugrăviţi probabil când au terminat liceul domnii de care ai pomenit mai sus. Subscriu. Să le fie ruşine! A propos, tot 3 paturi au? La un medic, da?”, spune Loredana

„Da, am stat cu bebeluşa în braţe, afară, în frig, aşteptând triajul. Cu un rucsac greu în spate şi copilul îmbrăcat în urson... de abia îl ţineam. "Noroc" că în faţa mea era doar o persoană.



„Este opţiunea părinţilor de a ne solicita să îi chemăm din maşini”





Purtătorul de cuvânt al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, Daniela Dreghiciu, a declarat pentru Ştiri de Cluj că părinţii care au reclamat că au stat 5 - 6 ore pentru a fi consultaţi nu spun adevărul. În plus, despre cei care au spus că au stat afară, Dreghiciu a afirmat că asta a fost opţiunea lor. „Nu au stat 6 ore. Timpul de aşteptare este între 2 şi 4 ore, conform protocoalelor naţionale”, a spus aceasta.

Întrebată de reporterul Ştiri de Cluj, Dr. Dreghiciu a recunoscut că, după 4 ore se face o reevaluare şi se mai prelungeşte timpul de aşteptare cu încă 4 ore, ceea ce înseamnă că se poate sta şi 8 ore.

Despre acuzaţiile că părinţii au fost ţinuţi şi în frig, în faţa UPU Cluj, dr. Dreghiciu a arătat pentru sursa citată: „Este opţiunea părinţilor de a ne solicita să îi chemăm din maşini. Nu sunt ţinuţi în frig. Este opţiunea lor de a rămâne în frig, pentru că pot sta în sala de aşteptare”, a mai afirmat medicul.



Soluţiile spitalului: părinţii să nu mai vină la Urgenţe





„Adevărul” a făcut o solicitare către conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca în legătură cu măsurile care se pot lua pentru a scurta timpul de aşteptare a părinţilor şi pentru crearea unor condiţii decente de aşteptare, având în vedere că sala de aşteptare este extrem de mică.

În răspunsul trimis căre „Adevărul”, Comitetul Director al Spitalului a susţinut că „în ultimele două săptămâni, numărul de pacienţi a devenit foarte mare (130-140 de pacienţi zilnic), dintre care aproximativ 80-85% sunt încadraţi ca nivel de triaj non-urgent sau consult. În aceste condiţii, timpul de aşteptare a crescut, însă cu toate acestea s-au acordat toate serviciile medicale necesare de evaluare, diagnostic şi tratament”. În cazul în care starea copiilor aflaţi în aşteptare s-a degradat, s-a reefectuat triajul, iar copilul a fost încadrat într-un alt nivel de triaj.

În ceea ce priveşte soluţiile de îmbunătăţire a situaţiei, în răspuns se face apel la părinţi: „Să se adreseze la UPU doar pentru situaţiile care impun evaluare şi tratament de urgenţă, toate celelalte situaţii putând fi gestionate de către medicii de familie la cabinet sau în Centrele de Permanenţă de pe strada Băiţa nr. 9 şi strada Horea nr. 78”.

În ceea ce priveşte posibilitatea ca părinţii să aştepte în maşini, pentru a nu fi nevoiţi să stea în picioare, cu copiii, ore întregi, în frig sau pe caniculă, conducerea Spitalului nu a făcut niciun fel de precizări. La fel, conducerea Spitalului nu a menţionat nimic nici despre construirea unei săli de aşteptare mai mari. În răspuns s-a menţionat despre un proiect al Consiliului Judeţean de construire a unui nou spital de copii şi că „se caută soluţii tehnice pentru creşterea capacităţii de preluare a pacienţilor în urgenţă”.



În Braşov sunt cinci linii de gardă

Ancuţa Ciolan, cea care a sesizat problema şi care este jurnalistă specializată pe domeniul medical, a susţinut că soluţia ar fi „deschiderea a cel puţin două puncte de triaj, a cel puţin două săli de aşteptare decente şi a mai multor linii de gardă, deoarece sunt mulţi copii în oraş, şi, în plus, sunt aduşi şi din alte oraşe. Ea spune că în Braşov, spre exemplu, sunt şase linii de gardă”.



Reporterii „Adevărul” au confirmat că în oraşe mai mici decât Cluj-Napoca sunt mai multe linii de gardă pentru Urgenţe copii: la Braşov sunt cincii linii de gardă, iar la Iaşi sunt trei astfel de linii de gardă. Asta, în timp ce la Cluj-Napoca este o singură linie de triaj.

În ceea ce priveşte cele două centre de permanenţă menţionate de conducerea Spitalului, acolo sunt medici de familie care „doar iau o temeperatură sau ascultă copilul cu stetoscopul”, spune Ancuţa Ciolan. Situaţia este mai dificilă la Cluj-Napoca şi deoarece camerele de gardă de la clinicile Medicală 2 şi 3 au fost închise din cauza pandemiei şi încă nu au fost deschise.

