Povestea maşinii electrice „Tesla de Cluj”. Antreprenor: „Putem produce în serie în România” FOTO

Antreprenorul în IT Voicu Oprean (52 de ani) a fost, în 2014, primul clujean care a condus pe străzile oraşului o Tesla model S.

După 8 ani, omul de afaceri vrea să schimbe maşina produsă de Elon Musk, cu o maşină electrică fabricată în România, pe care a conceput-o împreună cu o echipă de colaboratori din Cluj.

El a povestit pentru „Adevărul” culisele realizării primei maşini electrice din Rimânia.

Adevărul: Cum a apărut ideea?



Voicu Oprean: În 2017, participam la o expoziţie la Nuremberg, cu o maşină cu caroserie din lemn produsă în România. La un moment-dat, având motor termic, din maşină a început să curgă benzină. Organizatorii au intrat în panică şi ne-au scos maşina din stand. De aici ne-a venit ideea, fără să calculăm gradul de complexitate al proiectului. Partea de design a fost realizată de cel care a costruit maşina din lemn. Am stabilit să fie electrică pentru că am crezut în acest tip de maşină. Eu conduc de opt ani o maşină electrică şi nu m-aş întoarce la o maşină clasică.



Care a fost cea mai mare provocare în realizarea maşinii?



Fiecare etapă a venit cu propriile provocări. Poate cea mai mare este cea legată de faptul că atunci când te bazezi pe o echipă mică, lucrurile se fac secvenţial şi se avansează greu, am început cu 3, 5, iar acum sunt 7 oameni. În IT este diferit, cu 7 persoane poţi să livrezi mult şi în acelaşi timp. Dacă lucrezi secvenţial se întinde termenul. Lucrăm de patru ani la proiect. Pentru mine este un proiect de suflet, eu mă implic în măsură ce-mi permite timpul. Motorul proiectului este echipa extraordinar de motivată. Eu sunt mai degrabă finanţatorul sau susţinătorul principal şi cel care asigură coerenţă şi viziune proiectului.

Maşină electrică produsă la Cluj-Napoca are o autonomie de 350 de km la o încărcare şi poate atinge viteza maximă de peste 140 de km pe oră. FOTO: Arobs





Care sunt costurile proiectului până acum?



Am pornit cu 100.000 de euro, apoi am crescut la 200.000 şi ne-am dat seama că nu ajunge. O gură de oxigen a fost sprijinul din partea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), care avea un rest de proiect pe fonduri europene, astfel că am putut să folosim banii europeni pentru dezvoltarea maşinii în zona de propulsie, baterii, partea tehnică. În final, am ajuns la circa o jumătate de milion de euro, dacă luăm în considerare şi fondurile europene şi banii investiţi de mine şi de alţi parteneri.

Vrea să-şi înlocuiască Tesla cu maşina produsă la Cluj

De unde provin piesele folosite pentru construirea maşinii?



În mare parte sunt produse în Europa şi în România. Bateria este fabricată de un start-up românesc şi oferă o autonomie de circa 300 de kilometri, asigurând o performanţă medie. Caroseria este din fibră de carbon şi a fost turnată în nişte matriţe. Motoarele sunt amplasate pe roţi şi sunt produse în Croaţia. Computerul de bord este o tabletă. Cauciucurile sunt produse în România, iar parbrizele au fost turnate în Ungaria. Toate componentele de soft sunt realizate de angajaţii noştri. De asemenea, una dintre cele mai importante părţi ale maşinii este ceea ce numim managementul de baterie, adică sistemul dezvoltat de noi care controlează cum este folosită energia din baterie, cum se răceşte, cum se încălzeşte bateria, există pompe de căldură sau de răcire în funcţie de condiţiile de vreme etc. Rolul acestui sistem este de a optimiza modul în care e folosită energia.



Maşină electrică produsă la Cluj-Napoca ar putea circula pe străzile din oraş peste câteva luni .susţine Voicu Oprean

Când vom vedea maşina pe şosele şi ce urmează?



Acum aşteptăm avizul de la RAR, care ne-a dat să rezolvăm câteva chestiuţe. Sperăm că în câteva luni, undeva prin decembrie, maşina să fie omologată. Apoi, urmează o lansare şi o activitate de promovare, pentru strângerea de fonduri pentru construirea unei mini-serii de circa 5 maşini. După ce vom realiza aceste maşini vom vedea în ce direcţie o apucăm. Deocamdată suntem în faza, cum se zice în start-upuri, de acumulare cantitativă, apoi urmează să alegem o direcţie. Sperăm noi şi piaţa să ne ducă într-o direcţie bună.

Cât va costa o astfel de maşină şi unde va fi poziţionată într-o piaţă împărţită între, să zicem, Dacia Spring şi Tesla?

Nu ştim încă preţul, pentru că mai sunt multe elemente de care depinde. S-a putut vedea după cum arată maşina zona în care ne poziţionăm. Eu vreau să-mi înlocuiesc Tesla cu această maşină şi vreau ca din punct de vedere calitativ să fie apropiate. Nu aş conduce o maşină şi nu mi-aş duce şi familia cu cea dacă nu aş fi sigur de ea.

Maşină electrică produsă în serie în România?

Se poate ajunge la o producţie de serie în România a unei maşini electrice?

Aş porni de la principiul că orice e posibil. De ce nu în România? Dacă avem atâtea firme care produc componente pentru industria auto în România, de ce să nu trecem la nivelul următor şi să producem ceva cu valoare adăugată? Avem companii care produc în România componente pentru maşini electrice, de exemplu cablaje şi baterii. De asemenea, aş face o diferenţă, nu cred că partea centrală a maşinii electrice este bateria, pentru că în viitor s-ar putea să fie motor cu hidrogen sau alte posibilităţi de propulsie. Mai important este managementul de baterie, care e un produs dezvoltat de noi şi care ar face diferenţa. În plus, tot ce ţine de maşină e controlat de soft, pe care, din nou, noi îl producem.





Maşină electrică produsă la Cluj-Napoca ar putea circula pe străzile din oraş peste câteva luni. FOTO: Arobs

Poate acest start-up să ajungă să producă în serie maşini electrice?



Când am lucrat cu Universitatea Tehnică, specialiştii de acolo ziceau: „Nu se poate construi o maşină electrică”. Vedem că s-a putut. Cum le zic şi eu copiilor mei dacă la fiecare soluţie ei găsesc o problemă: „Hai să schimbăm paradigma, la fiecare problemă să găsim o soluţie”.



Depinde de finanţare, depinde de multe, de până unde putem merge şi până unde vrem să mergem. De ce să nu avem o producţie de serie? Dacă ne uităm la vecinii croaţi, există o maşină electrică pornită acum ceva ani de zile în care a investit Porsche, de exemplu. Există alte proiect care au mers în zona asta. Noi suntem deschişi la orice fel de colaborare şi încurajăm, chair acţionăm proactiv şi căutăm investitori şi colaborări cu instituţii de cercetare. Reacţiile sunt bune după această pre-lansare pe care am făcut-o. Am avut chiar şi rezervări făcute verbal pentru următoarele maşini.



În ciuda concurenţei extreme de pe această piaţă, unde companii precum Tesla investesc milioane de euro în cercetare, există loc pentru un astfel de proiect?



Cred că există loc, întotdeauna, de inovaţii. Pot exista componente pe care să le putem face mai bine decât alţii şi care pot asigura nişte surse de venit pentru acest startup. Există multe-multe lucruri care ne dau speranţe că putem să le facem mai bine decât alţii. Cred că timpul va decide dacă este aşa sau nu. Timpul e măsura oricărui proiect.



De ce ar fi nevoie pentru ca România să producă maşini electrice de serie?

Avem nevoie de o piaţă de investitori, care să fie dispuşi să participe la genul acesta de proiecte şi există această piaţă în zona de tehnologie, există multe startupuri finanţate. Există apoi proiecte care ţin de zona de finanţare a inovării pe fonduri europene. Al treilea element ar fi chiar PNNR-ul, despre care s-a vorbit foarte mult. Există trei elemene care puse cap la cap ar putea să dea un proiect inovativ pornit la Cluj, poate implementat altundeva în ţară, şi care ar avea sens.



Ce atuuri are România în ceea ce priveşte producţia de maşini electrice?

Avem partea de IT, în condiţiile în care IT-ul reprezintă tot mai mult dintr-o maşină. Dacă ne uităm doar la o Dacie de pe vremuri, putem vedea că şi Dacia de acum are mult IT încorporat. Maşinile electrice precum Tesla au devenit un fel de calculator pe roţi. Aşa cred că va arăta maşina viitorului. În plus, avem în România producători mari de subansamble automotive. Apoi, avem zona aceea de inovare, acea bază de antreprenoriat care zice: „poate nu ştim cum o facem, dar găsim noi o soluţie”.



Cine este Voicu Oprean

Voicu Oprean a fondat AROBS în urmă cu 24 de ani, iar astăzi, compania are peste 950 de specialişti în birourile sale din România şi din întreaga lume. AROBS este cea mai mare companie de IT listată, până în prezent, pe Bursa de Valori Bucureşti. Voicu este antreprenor în serie şi investitor în multe startup-uri. El oferă, de asemenea, mentorat şi coaching în afaceri pentru startup-uri şi mai multe generaţii de antreprenori. Compania are ca obiect de activitate dezvoltarea de software la comandă cu expertiză înaltă în automotive, IoT, travel & hospitality, life sciences, enterprise solutions, FinTech, dar şi crearea de soluţii şi produse software – pentru care AROBS deţine proprietatea intelectuală - pentru management de flotă şi monitorizare GPS, optimizarea afacerilor (SFA, WMS, CRM, plăţi mobile contactless şi altele), managementul resurselor umane şi payroll, channel management pentru industria hotelieră şi multe altele.

Vă mai recomandăm: