Peste 13.000 de noi studenţi au fost acceptaţi în comunitatea UBB. Cum vor începe şcoala?

UBB are peste 40.000 de studenţi. FOTO: Arhiva UBB

Distribuirea orientativă pe judeţe/regiuni istorice a celor care s-au înscris iniţial la UBB în această perioadă de admitere – evident, mai mulţi decât cei acceptaţi - se prezintă, aproximativ, astfel: judeţul Cluj – 20%; Transilvania (fără Cluj) – 38.48%; Maramureş – 12.18%; Crişana – 4,34%; Banat – 2.85%; Moldova – 12.65%; Ţara Românească, fără Bucureşti (Muntenia/Oltenia/Dobrogea) – 6.81%; Bucureşti – 1.41%.

De asemenea, în această sesiune de admitere şi-au depus dosarele de înscriere în anul I aproximativ 1.374 de studenţi internaţionali din 35 de ţări, cei mai mulţi, în ordine, din Republica Moldova, Ungaria, Italia, Spania, Grecia (32), Irlanda, SUA (24), Germania (21), Portugalia, Franţa etc.

„Marca <<Absolvent UBB>> este un paşaport de calitate profesională, o platformă de reuşită în viaţă”





Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, declară că „marca <<Absolvent UBB>> este un paşaport de calitate profesională, o platformă de reuşită în viaţă, iar interesul studenţilor pentru UBB confirmă acest lucru. După o creştere a numărului de studenţi cu 10% în anul universitar 2020-2021 şi pentru anul universitar 2021-2022 un număr foarte mare de tineri s-a îndreptat spre UBB – în condiţiile în care numărul de absolvenţi de bacalaureat la nivel naţional a fost în 2021 cu aproximativ 7.000 mai scăzut decât în 2020 -, mulţi fiind dispuşi să urmeze chiar studii cu taxă la UBB pentru a fi pregătiţi ca buni profesionişti şi buni cetăţeni, ceea ce arată încredere şi calitate academică în <<Marca UBB>>. De asemenea, mă bucur să văd că UBB atrage tot mai mulţi studenţi dincolo de bazinul tradiţional, în condiţiile în care Transilvania şi ţara au tot mai multe universităţi active. În fine, interesul studenţilor străini a fost în creştere anul acesta, ceea ce vorbeşte din nou despre calitatea academică a UBB”. În final, rectorul UBB adaugă: „Mulţumesc comisiei de admitere pe universitate, facultăţilor, colegilor de la comunicare şi tuturor structurilor UBB implicate în admitere pentru efort şi dedicare. Iar noilor studenţi le spun: Bine aţi venit, dragi colegi, în comunitatea UBB! Şi de voi depinde acum prestigiul UBB, pe care sper să-l creşteţi, dar şi să-l folosiţi pentru a deveni buni profesionişti şi buni cetăţeni, sub <<Marca UBB>>”.

Cea de-a doua sesiune de admitere la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca va avea loc în luna septembrie 2021, locurile disponibile, la buget şi la taxă urmând să fie anunţate public în curând. Toate informaţiile vor fi disponibile, de asemenea, pe site-ul fiecăreia dintre cele 22 de facultăţi ale UBB.



Anul universitar începe responsabil, într-o formulă mixtă





Considerând modelul altor universităţi de referinţă ale lumii (ex. Cambridge, Harvard, Yale etc. – vezi pentru o listă completă a universităţilor din SUA, care au angajat vaccinarea: https://www.bestcolleges.com/blog/list-of-colleges-that-require-covid-19-vaccine/), UBB s-a angajat să înceapă anul universitar responsabil, într-o formulă mixtă, care să combine dreptul la educaţie, cu cel de sănătate şi de siguranţă a comunităţii academice şi a oraşului (https://news.ubbcluj.ro/ubb-creeaza-contextul-pentru-reluarea-activitatilor-academice-din-toamna-in-regim-clasic/). În acest sens, studenţii pot alege să continue educaţia după modelul anului universitar 2020-2021, adică adesea online/hibrid (cu modele specifice fiecărei facultăţi, în funcţie de profil/specializare, de resurse şi de condiţiile epidemiologice), sau clasic (pentru cei care aleg să se vaccineze/se testează periodic/au trecut prin boală). Această formulă mixtă va fi reanalizată în septembrie, în funcţie de condiţiile epidemiologice, şi va fi detaliată sub aspect procedural (acum detaliile au vizat doar studenţii, pentru a şti cum să-şi organizeze planul, inclusiv situaţia de cazare, pentru începerea studiilor în toamnă).

Cu o tradiţie academică de 440 de ani, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, fiind astăzi adesea cea mai bine poziţionată în România în rankingurile universitare globale şi pe domenii, de cinci ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor. Recent, în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca o universitate ”world-class” (QS*****), iar din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene “world-class/research-intensive”.