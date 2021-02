Noi dezvăluiri despre mafia de la Apele Române. Concurs anulat deoarece postul a fost câştigat de „altcineva decât trebuia”

Florina Rus spune că a fost atenţionată de director că postul ei a fost promis altcuiva, pe linie politică, încă înaintea ca examenul să aibă loc.

„Sunt angajata instituţiei din 2007, an în care am terminat şi Facultatea de Geografie, specializarea de Hidrologie, ulterior am urmat şi un master de gospodărire a apelor, studii postuniversitare. Conducerea, împreună cu colegii din departament, m-au propus pe mine pentru a prelua funcţia de conducere. Directorul de la acea vreme, cred că este un an deja: mi-a spus, uite Florina, de la centru, persoana cutare este propusă pentru a ocupa postul de şef, îşi doreste acest lucru şi ai următoarea variantă, ori îţi dai demisia de bună voie din funcţia de conducere, ori cealaltă variantă este de a scoate postul de şef la concurs.

Am întrebat care este criteriul pentru care dânşii doresc înlăturarea mea. Zice, în afară de criteriul politic, momentan, nu primează nimic. M-am prezentat şi spre surprinderea şi indignarea conducerii, am reuşit să-l şi iau”, a spus Rus, potrivit Digi 24.

Afacere în sânul PNL

Deşi a obţinut la concurs un punctaj aproape maxim, 95 de puncte din 100, concursul a fost anulat, după ce şeful interimar, numit între timp de la centru pe postul Florinei, a depus contestaţie.

Fosta şefă a Administraţiei Bazinale Someş Tisa, Ioana Diaconescu, vine însă cu o variantă puţin diferită. Ea spune că ar fi existat suspiciuni că acest concurs ar fi fost fraudat. Ea mai spune că decizia finală a fost luată de la centru, iar pe postul care ar fi trebuit să fie al Florinei a fost angajat un membru PNL, puternic susţinut de la centru.

„Una din suspiciuni este că a avut notă foarte mare, foarte posibil, ar fi fraudat concursul. Asta s-a vorbit cel mai mult atunci când s-au făcut verificări şi au studiat filmări din timpul concursului. Dar eu asta nu am spus-o nimănui niciodată, pentru că eu în sinea mea nu cred şi nu am vrut să jignesc pe nimeni gratuit dacă nu sunt convinsă de ceva. Domnul Valentin Avram a pus în funcţie când s-a organizat concursul, pe perioada concursului, a fost dat cu o perioadă pe maximum 90 de zile. Rezultatul concursului toţi îl anticipam în altfel”, a spus Diaconescu.

Braţul lung al răzbunării şefilor

Ea şi-a dat demisia imediat după acest incident, însă gestul ei nu a schimbat cu nimic lucrurile. Deşi a avut parte de susţinerea colegilor, Florina Rus a rămas fără postul pe care îl câştigase legal, prin concurs. Colegii ei au trimis o petiţie semnată în sprijinul Florinei, însă au fost ignoraţi de la Bucureşti. De altfel fostul şef de la Apele Române spune că nici nu-şi mai aminteşte speţa, deşi a semnat un răspuns către funcţionarii publici.

„Vă daţi seama că în perioada în care am fost director general am semnat foarte multe documente, acum cereţi să-mi aduc aminte despre un document semnat cine ştie când, nu ştiu ce să vă comentez. Probabil că am semnat aşa ceva, nu zic că nu”, a spus el.

Conducerea companiei Apele Române a evitat să comenteze acest caz. În schimb, le-a interzis angajaţilor să vorbească despre neregulile din interiorul companiei, iar fiecare angajat ar fi primit deja o avertizare scrisă, mai informează Digi 24.

Una dintre colegele Florinei, Carmen Grozav, a fost între timp pedepsită pentru că a ignorat dispoziţia şefilor de la Bucureşti. Drept răzbunare pentru că a căutat să facă public cazul Florinei, Carmen Grozav a fost detaşată. Şi nu oriunde, ci la 500 de kilometri de casă, la Galaţi. Între timp, ea a dat în judecată instituţia.





„A fost o răzbunare. Sperau că măsura asta mă va determina să-mi dau demisia şi să plec. S-au înşelat. M-am săturat să ne conducă toţi politrucii şi proştii clasei. Voi lupta să demonstrez că, în ţara asta, oamenii cinstiţi nu pot fi reduşi la tăcere atât de uşor”, a spus Carmen Grozav.

