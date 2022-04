Metoda ingenioasă prin care turiştii români sunt înşelaţi în Bulgaria. „Eroarea era de faţadă, să te facă de bani”

Mii de români îşi petrec Paştele în Bulgaria, iar şi mai mulţi sunt tentaţi de litoralul bulgăresc, în perioada estivală. Unii dintre ei riscă, însă, să cadă victime unor scheme ingenioase puse la cale de escrocii bulgari, aşa cum era să păţească de curând o româncă. Femeia a povestit totul pe pagina de Facebook „Vacanţe sub 500 de euro”, pentru a-i pune în gardă pe conaţionalii care îşi fac concediile în Bulgaria sau se află pur şi simplu în tranzit în această ţară.

„M-am gândit că aţi vrea să ştiţi şi voi o schemă faină prin care rămâneţi păgubiţi! Ieri am tranzitat Bulgaria şi am oprit la o benzinărie cu roşu, nu i-am reţinut numele, dar era după un OMV. Am mers să plătim, suma era 45 leva, am încercat să plătim cu cardul, gen am pus cardul a făcut bip, scria ceva acolo, dar nu ne-a cerut pinul a zis doar că nu merge!

Am zis ok, zice doamna, "euro"? Zic da, ok, cât e, scoate un calculator face calcule de zici că era la test! Şi rezultatul ei zice 46 euro! Iniţial zic ok, îi dau 50 euro scoate un păhărel din laterala casei şi îşi pune din el o sumă în casa de marcat! Iar ăia 50 îi pune în păhărel.

Mergem la maşină şi gândim puţin... dacă ar fi suma aia leva ar fi mai mare că euro... Ne uităm la cursul valutar, era o diferenţa de 21 de euro faţă de cât a cerut! Mergem la ea, când i-am zis a uitat şi engleză şi tot, oh error sorry...nu ştiu ce! Ne dă suma de bani şi mergem la maşină, după am observat că avea şi în euro suma pe bon, prin urmare treaba cu calculatul, agitatul, eroarea era de faţadă să te facă de bani!", a scris femeia.

„Scapă cine poate”

Incidentul nu este unul singular. Mai mulţi membri ai grupului care au citit postarea femeii au relatat că au fost puşi în situaţii asemănătoare, în Bulgaria. Există însă şi foarte mulţi comercianţi coercţi în Bulgaria, a precizat altcineva, care dau rest şi câţiva cenţi.

„Eu am păţit ceva asemănător cu vigneta, aparatul pentru card nu funcţiona, dacă plăteam la casă în euro era o sumă mai mare iar restul mi-l dădea în leva. Scapă cine poate. Ăştia sunt oricum in apropiere de graniţa, mai în interiorul Bulgariei am întâlnit oameni care mi-au dat rest şi câţiva cenţi (leva).”

„Şi noi am păţit acelaşi lucru în vară. Zic că nu funcţionează pos-ul ca să ia bani cash şi îţi cer valoarea leva în euro. Dacă nu aveţi urgenţe nu opriţi în Bulgaria”, a scris cineva. „Aceeaşi mizerie am păţit-o si eu la ei, am alimentat si nu mergea cardul, nici unul din 3, m-am prins de "lucrare" şi nu am vrut să plătesc, am plecat pur si simplu!!!! Acum 2 ani, nici în ziua de azi, nu am avut semn de la ei, aceeaşi benzinărie roşie, gen Lukoil de la noi...”, a completat o altă persoană.

