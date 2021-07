Fondatorul celui mai mare grup pro-vaccinare din lume: „Cine ignoră regulile este ca cei care merg pe contrasens”

Ovidiu Covaciu, un român de 35 de ani, ofiţer bancar de credite, a fondat cel mai mare grup pro-vaccinare de pe Facebook cu scopul de a informa corect oamenii în privinţa vaccinurilor şi pentru a combate dezinformarea.

Dată fiind forţa de impact a grupului, Covaciu a fost invitat de experţi precum cercetătorul Ştefan Dascălu, de la Universitatea Oxford, Oana Geambaşu (Harvard) şi coordonatorul campaniei de vaccinare din România, Valeriu Gheorghiţă, să facă parte dintr-un grup de specialişti care a elaborat o serie de recomandări pentru Guvernul Orban, în 2020, privind o campanie serioadă de promovare a vaccinării încă de atunci. Au fost însă ignoraţi, iar rezultatele se văd acum.

Adevărul: Când a luat naştere grupul „Vaccinuri şi vaccinare” şi cum v-a venit ideea să-l înfiinţaţi?

Ovidiu Covaciu: Undeva în 2012 am identificat o carte anti-vaccin scrisă de un medic de familie, prima de acest gen în limba română. Mi s-a părut că e un precedent periculos, mai ales că am văzut şi câtă dezinformare era şi afară pe tema asta. În acel moment tocmai începeau să apară tot felul de grupuri de părinţi pe Facebook unde diverse persoane făceau propagandă antivaccin. Şi atunci mi-am spus că ar fi bine să existe şi o alternativă, un grup unde să se discute pe baze ştiinţifice.

Şi cum au evoluat lucrurile?

Grupul a crescut în timp destul de încet până în 2017. La început eram undeva la nivelul grupurilor anti-vaccin şi încercam să creştem, să-i depăşim. Cel mai mare grup anti-vaccin avea 4.000 de membri. Grupul acela are acum 27.000, cred, iar noi avem aproape 100.000. În 2016, când a fost epidemia de rujeolă, grupul a început să crească şi am crescut de atunci organic. Pe timpul pandemiei am continuat să creştem şi mai mult, iar pe subiectul acesta suntem cel mai mare grup din lume, asta cu siguranţă.

Ovidiu Covaciu a fost invitat şi la conferinţe internaţionale pentru a vorbi despre necesitatea vaccinării.

Aţi avut cazuri în care unii dintre membrii grupurilor anti-vaccinare au schimbat „tabăra” după ce au aflat de acest grup?

Una dintre funcţiile grupului e să prezinte informaţii chiar dacă tu eşti antivaccin. Chiar avem câteva sondaje făcute în grup în privinţa asta şi foarte mulţi părinţi ne-au spus că „da, mi-am vaccinat copiii datorită vouă.” Există şi cazuri de persoane anti-vaccin, sau să le spunem cu ezitări, care având acces la informaţiile din grup au înţeles că până la urmă informaţia promovată în grupurile anti-vaccin sunt manipulative.

Profilul anti-vaccinistului

Există un profil al „anti-vaccinistului”? Şi dacă da, care ar fi acela, dincolo de generalizări?

E adevărat, nu putem spune că doar persoanele needucate sunt împotriva vaccinării şi să generalizăm. Mai mult, de regulă promotorii ideilor anti-vaccin au cel puţin educaţie medie, dacă nu chiar mai sus.

Uneori sunt femei cu copii, poate femei aflate la prima sarcină, undeva ca vârstă între 30 şi 50 de ani. Multe au o carieră în spate, reuşite profesionale în spate, iar unele dintre ele. Cumva e şi o consecinţă a dezamăgirii faţă de actul medical, iar astfel au ajuns să nu mai aibă încredere în medicină.

Autorităţile au ratat pe rând toate ţintele campaniei de vaccinare, iar acum pare că ne aşteaptă un nou val. Cum s-a ajuns aici?

Din păcate e adevărat, nu pot să zic că Guvernul a gestionat foarte bine. Asta e şi o consecinţă a lipsei de pregătire a campaniei care trebuia începută încă din mai 2020, pentru că se ştia că vor veni vaccinurile. Ideea e că un plan de comunicare şi de vaccinare trebuia făcut cu mult timp înainte. Ei nu au făcut asta la timp, iar atunci din 27 decembrie 2020 când s-a făcut primul vaccin, comunicarea nu putea să fie decât minimală, generică, prea puţin orientată spre publicul larg.

Ignoraţi de autorităţi

Aţi făcut parte dintr-un grup de experţi care au atenţionat încă de acum un an asupra necesităţii unei campanii pentru promovarea vaccinării. Ce s-a întâmplat atunci?

Am discutat încă din luna mai, anul trecut, cu Ştefan Dascălu, cercetător la Oxford şi Oana Geambaşu (Harvard) şi a apărut un grup care a susţinut necesitatea unei campanii de promovare. De atunci ar fi trebuit să se stabilească detaliile campaniei împreună cu experţi în publicitate şi comunicare care va fi exact mesajul, publicul ţintă căruia ne adresăm şi toate detaliile. Oana şi Ştefan s-au dus spre guvern, dar nu au fost băgaţi în seamă.

Şi unde s-a greşit cel mai mult?

A fost foarte uşor să se creeze un gol de informaţie şi hăul acela să fie umplut de dezinformare. A contat lipsa unei comunicări clare din timp, dinainte de a fi aprobate aceste vaccinuri, să li se explice oamenilor de unde ştim că e vorba de metode sigure, cum funcţionează şi cât de eficiente sunt. Pe acest teren au apărut teorii ale conspiraţiei, iar multe personalităţi le-au promovat. Şi nu a existat un plan de contrabalansare şi de combatere a dezinformării.

Ce s-ar putea face acum pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze?

Ovidiu Covaciu, la Wroclaw, în Polonia. FOTO Arhivă personală / O. Covaciu

Acum nu mai există multe opţiuni. Aş spune doar că persoanele nevaccinate nu au ce să caute în locurile publice pentru că nu au de ce să fie acolo, vor fi automat factori de transmitere a bolii. Cei care sunt vaccinaţi sunt de bine de rău în situaţia în care nu se îmbolnăvesc grav.

Vă gândiţi la „soluţia franceză”, unde accesul în resturante, cinematografe sau evenimente va fi permis doar celor vaccinaţi?

Mi se pare corect ca restricţiile să fie doar pentru cei nevaccinaţi. Există un risc minor dacă eşti vaccinat, pentru că încă te poţi îmbolnăvi, dar nu faci forme grave. Deci, dacă am făcut tot ce mi s-a cerut, m-am vaccinat, dar totuşi sunt pedepsit, devine extrem de frustrant să văd că persoana de lângă mine cu masca sub nas şi face tot ce vrea.

La orice altceva suntem cetăţeni egali, dar aici nu. Şi trebuie să avem o diferenţiere între riscurile la care ne supunem. Când trăieşti într-o societate funcţională şi nu urmezi regulile eşti la fel ca cei care au intrat pe autostradă pe contrasens. În martie 2020 când nu exista vaccin, da, am stat toţi acasă. Dar acum nu mai suntem toţi în aceeaşi situaţie şi nu mai putem fi trataţi la fel.

Vă mai recomandăm şi: