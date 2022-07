Firmă IT din Cluj implicată în eşecul unuia dintre cele mai aşteptate jocuri video din istorie

Forbes, ediţia internaţională, publica, în 26 iunie, un articol despre eşecul răsunător al jocului video Cyberpunk 2077 produs de unul dintre liderii mondiali în gaming - CDPR.

„Când s-a lansat Cyberpunk 2077, printre puţinele scuze oferite de CDPR la acea vreme era una în care se pretindea că QA (Quality Assurance - Asigurarea Calităţii) pur şi simplu nu a identificat toate erorile pe care oamenii le întâmpinau în joc. Suna amuzant la acea vreme, având în vedere amploarea bug-urilor (probleme tehnice - n. red.), dar se pare că... ar putea fi ceva adevăr în asta. Şi este o poveste potenţial sălbatică”, se arată în articol.

Un raport de 72 de pagini a fost făcut public de cineva din interiorul CDPR care arăta că vinovată pentru acest eşec ar fi compania clujeană Quantic Lab, care s-a ocupat de testarea acestor jocuri şi identificarea problemelor tehnice care apar în joc. Quantic Lab este o firmă din Cluj cu aproximativ 400 de angajaţi şi îşi desfăşoară activitatea în outsourcing IT şi servicii de QA pentru industria de gaming.

Principalele acuzaţii aduse companiei din România au fost: „Quantic Lab a exagerat dimensiunea echipei care lucrează la Cyberpunk 2077 pentru a păstra contractul (practic a declarat în mod fals un număr mai mare de persoane care ar fi lucrat la testarea jocului -n. red.). Quantic Lab a declarat că echipa era formată din personal senior, dar era vorba, în schimb, de juniori cu experienţă sub şase luni în Asigurarea Calităţii. Quantic Lab a avut o cotă zilnică de erori raportate, ceea ce a însemnat că CDPR a primit mii de rapoarte de erori relativ inutile de la testeri, a căror rezolvare a luat mult timp şi nu a permis CDPR să rezolve problemele mari ale jocului sau să le prioritizeze”.

„O asemenea companie are un efect toxic asupra întregului sector de business”

Subiectul s-a viralizat pe canalele de vlogging ale unor influenceri de gaming. Pe fir a intrat şi consultantul în afaceri, specialist în managementul resurselor umane Doru Şupeală, care a luat legătura cu mai mulţi angajaţi de la Qunatic Lab, care i-au povestit despre mediul toxic de muncă din firmă.

„Este incredibil câte abuzuri, câte ilegalităţi şi câte acţiuni imorale şi acte de hărţuire, agresiune, discriminare şi intimidare se întâmplă la această companie de ani de zile. Subiectul a explodat după eşecul comercial catastrofal al unui joc extrem de aşteptat şi popular, eşec de piaţă cauzat (şi) de calitatea mizerabilă a serviciilor de QA prestate. Un vlogger celebru a publicat câteva video, apoi subiectul a fost preluat de Forbes şi apoi de întreaga presă internaţională din sectorul IT”, a explicat Şupeală pentru „Adevărul”.

Mărturiile angajaţilor, spune Şupeală, arată că acolo se lucrează „într-un regim de teroare, poliţienesc, abuziv, ilegal.”

El este de părere că astfel de comportamente au un efect toxic asupra societăţii din cel puţin două motive:

„Un angajator care îşi forţează angajaţii juniori să efectueze sarcini specifice unui rol cu calificare superioară comite un abuz atât legat, cât şi moral, care presupune, în primul rând, epuizarea oamenilor prin suprasolicitare cu sarcini de lucru ce depăşesc abilităţile şi competenţele lor. Mai mult, forţând acei oameni aflaţi la început de carieră să îşi asume o identitate mincinoasă în relaţia cu partenerii de afaceri, acel angajator are un efect toxic asupra educaţiei şi evoluţiei profesionale a acestora. În al doilea rând, o astfel de companie are un efect toxic asupra întregului sector de business. Încasând tarife specifice unui senior pentru munca unui junior, acest angajator îşi permite să ofere salarii mai mari decât piaţa pentru o muncă de începător, deformând piaţa şi afectând direct afacerile oneste ale altor companii, care nu recurg la astfel de trucuri şi abuzuri. Astfel, multe companii serioase şi oneste din piaţă au de suferit din cauza unor jucători incorecţi, care induc efecte de cost artificiale în piaţă şi produc dezechilibre majore în piaţa muncii.”



„E momentul ca toate mizeriile să se oprească în companiile IT”

Doru Şupeală a publicat pe blogul său mai multe mesaje primite de la foşti şi actuali angajaţi ai Quantic Lab.



Reproducem mai jos, unul dintre mesaje: „Am ocupat şi eu o poziţie de Team Lead la Quantic Lab în urmă cu câţiva ani (se poate vedea pe profilul meu) şi pot confirma că încă de pe atunci se întâmplau lucruri urâte. Personal, am fost pus să mint în rapoartele către clienţi că au fost X testeri pe proiect, când, de fapt, era un număr mult mai mic, ba chiar unii lucrau pe 3-4 proiecte. Pot, de asemenea, să confirm că nu se ţinea cont de senioritatea testerilor, era o perioadă când la noi în departament aproape toţi eram sub 1 an de experienţă, dar în rapoarte eram trecuţi ca mid sau senior. Tot la practicile murdare pot adăuga că training-ul noilor veniţi era făcut după un document intern, unde existau mari greşeli la terminologie sau definiţii, din punctul meu de vedere aceste greşeli erau lăsate conştient acolo, ca oameniilor să le fie mai dificil să plece din firmă. Personal, nu cred că eşecul Cyberpunk este total vina lor, dar cu siguranţă au contribuit la asta. Cred că sunt multe alte firme de outsourcing la care, din păcate, practica este aceeaşi. Am scris acest mesaj pentru că cred că este momentul ca toate mizeriile de genul acesta să se oprească în companiile IT(şi nu numai) din România. Cu stimă, B.”

Reacţia Quantic Lab

„Adevărul” a trimis o adresă către Quantic Lab în care îi cerea un punct de vedere privind acuzaţiile care au fost aduse companiei. Ni s-a transmis un punct de vedere care a fost trimis jurnaliştilor de la Forbes: „Poziţia oficială a companiei cu privire la articolul publicat în Forbes pe 26 iunie (Report Claims ‘Cyberpunk 2077’ Bugs Weren’t Caught Because A QA Company Lied To CDPR)”. În ceea ce priveşte articolul publicat în Forbes pe 26 iunie, Quantic Lab doreşte să clarifice următoarele: Videoclipul publicat pe reţelele de socializare, aşa cum este menţionat în articolul dvs., începe cu declaraţii incorecte despre istoria Quantic Lab. Se pare că există o lipsă de înţelegere cu privire la modul în care un joc este testat înainte de lansarea sa pe piaţă. Quantic Lab a fost fondat în 2006 cu o echipă de douăsprezece persoane, concentrată pe deplin pe asigurarea calităţii şi a devenit, de atunci, o companie lider în domeniul asigurării calităţii, cu peste 60 de clienţi activi şi peste 400 angajaţi în trei locaţii de birouri din România. Quantic Lab lucrează la peste 200 de proiecte pe an care aparţin câtorva producători de top la nivel mondial şi are o abordare de tipul „calitatea este pe primul loc” în toate proiectele pe care le întreprindem. Toate acordurile cu clienţii noştri sunt confidenţiale, dar, în general, producătorii globali lucrează cu mai multe companii de externalizare pentru asigurarea calităţii, nu depind doar de o companie, care se adaugă, în majoritatea cazurilor, la resursele interne de QA la nivel de dezvoltator. Fiecare proiect pe care îl întreprindem este unic în ceea ce priveşte cerinţele clienţilor. Direcţia proiectului este convenită şi ajustată, constant, cu clienţii noştri conform cerinţelor acestora. Quantic Lab se străduieşte întotdeauna să lucreze cu transparenţă şi integritate cu partenerii noştri din industrie”, arată Stefan Şeicarescu, CEO, în răspunsul citat.

„Cyberpunk 2077, un joc care a captat curiozitatea planetei”

„Cyberpunk 2077, cel mai nou titlu din portofoliul celor de la CD Projekt Red, studio care ne-a adus seria Witcher, una dintre cele mai bune şi mai premiate din istoria gaming-ului, este un joc care a captat curiozitatea planetei în ultimii aproape nouă ani, încă de la anunţul oficial. Practic, dacă ai o conexiune activă la Internet, nu ai cum să nu fi auzit nimic despre acest titlu, mai ales în ultima lună, el fiind pe cât de aşteptat, pe atât de controversat”, scria la începutul anului 2021 publicaţia online connect.ro.

Cât despre problemele jocului, publicaţia arată: „La lansare varianta de console old-gen (PS4 / Xbox One) a fost de nejucat. Crash-uri peste crash-uri, patch-uri, scandal, scuze publice din partea CDPR, tot tacâmul. Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul împătimiţilor de pe console atunci când şi-au dat seama că pentru ei aşteptarea nu a luat sfârşit, de fapt”.

