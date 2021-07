Decizie „istorică” în USR PLUS: au fost excluşi din partid toţi rezerviştii din structurile de securitate naţională. Doi dintre aceştia sunt din Cluj

Sergiu Hossu, fost şef al PLUS Cluj şi actual şef al Cancelariei Prim-Ministrului, a explicat pentru „Adevărul” cum s-a ajuns la această decizia a Biroului Naţional al USR PLUS: „Statutul USR prevede că e interzisă adeziunea foştilor ofiţeri din serviciile de securitate naţională, fie că vorbim de SRI, SIPI, SIE şi altele. Această interdicţie apare în formularul de adeziune la USR. Statutul PLUS prevede interdicţia doar în cazul foştilor ofiţeri sau colaboratori ai Securităţii. În Biroul naţional s-a discutat despre situaţia pesoanelor din USR PLUS care încalcă interdicţia din statutul USR. Concluzia a fost că această chestiune nu e negociabilă”. Astfel, Biroul naţional va transmite luni minuta deciziei luate şi birourile locale vor pune în aplicare rezoluţia. „Vor fi excluse toate persoanele care se încadrează în interdicţia amintită, care îşi vor pierde calitatea de membru şi alte calităţi subsecvente”, a precizat Hossu.

Unii vor acţiona partidul în judecată



Fostul preşedinte al PLUS Cluj a susţinut că nu s-a făcut analiza asupra impactului pe care decizia îl va avea la nivel naţional. „Fiecare membru de partid contează, dar persoanele care încalcă regulamentul, din păcate, vor trebui să plece. Nu ştiu câte persoane sunt în această situaţie la nivel naţional, eu am avut discuţii nivel de Cluj cu două persoane”, a precizat Hossu. El a mai precizat că unii membri vor accepta decizia, iar alţii vor acţiona în judecată partidul. Ar exista o portiţă şi anume faptul că membrii PLUS nu au intrat în USRPLUS prin adeziune, ci prin fuziunea partidelor, astfel este discutabilă obligativitatea de a se supune regulamentului privind adeziunea în USR.

Vicepreşedintele USR PLUS Cluj, fost ofiţer SRI



Decizia Biroului Naţional al USR PLUS vine după ce săptămâna trecută, „Adevărul” dezvăluia că vicepreşedintele filialei municipale a USR – PLUS , Lucian Mate, a fost angajat timp de 7 ani al SRI.

„Am avut o ambiţie personală, am vrut să văd dacă reuşesc să intru în SRI. După 7 ani, mi-am dat demisia şi am luat-o de la început în IT. Am luat decizia de a renunţa şi din considerente financiare. Ca new joiner (nou venit-nr) în IT câştig mai bine decât un angajat cu grad de căpitan acolo”, a explicat el pentru „Adevărul”. Mate susţine că la SRI a făcut analize economice şi nu a avut legătură cu politica. El precizează că nu a avut nicio funcţie în PLUS: „Am administrat pagina de Facebook şi atât. Eu am intrat în partid ca să încerc să ajut. Nu am ascuns niciodată că am lucrat în SRI”.

Cât despre suspiciunile că ar lucra în continuare pentru SRI, Mate spune: „Nu este adevărat că rămâi în SRI. Dacă ai fost o dată în SRI, când ai ieşit se feresc ăia de tine ca de dracu. E un rulaj mare de personal, vine lume, pleacă lume, ca la orice instituţie de stat. Se mai satură oamenii. Gândiţi-vă că dacă acum vine cineva din SRI la mine la o discuţie, eu din trei întrebări îmi dau seama ce urmăreşte. Şi mie mi s-a spus direct că nu am ce discuta cu cei mai vechi”.

