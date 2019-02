VIDEO Cum îşi explică gestul românul care a aruncat cu mii de euro pe stradă, după ce şi-a incendiat în prealabil maşina

S trugurel Lingurar, românul care a produs stupoare în Insulă, a acceptat să vorbească la emisiunea Acces direct, pe Antena 1, despre motivele care l-au determinat să se comporte în acest fel. Strugurel susţine că a investit foarte mulţi bani în maşina pe care a incendiat-o ulterior şi că a făcut acest gest pentru că vrea să-şi schimbe radical viaţa, iar renunţarea la vehicul reprezintă, în viziunea sa, un pas foarte important.

„Eu am vrut să le arăt oamenilor că nu trebuie să uităm de unde plecăm şi că valoarea nu stă în câteva hârtii. Pe noi nu ne fac banii, sufletul nostru trebuie să fie sincer şi curat. În Irlanda nu duce nimeni lipsă de bani, dacă eram în Românai puteam să donez banii aceia", a spus Strugurel, la Acces direct, la Antena 1.

Strugurel Lingurar a promis că va continua să facă gesturi de mărinimie şi şi-a cerut scuze pentru faptul că a condus sub influenţa alcoolului.

Am fost despărţit zece luni de soţia mea cu care am copii şi în timpul acesta de zece luni am făcut toate aceste lucruri, am băut la volan, jocuri de noroc, nu mai ştiam de mine, în maşina aceea am investit foarte mulţi bani, mă oprea poliţia şi eram băut. Nu e normal că am condus băut, dar eram în depresie după ce am fost despărţit de soţia mea. Nu mă ma interesa nimic şi am vrut să fac o schimbare în viaţa mea când am dat foc la maşină. Şi ştiam că dacă nu mai am maşină nu o să mă mai urc băut la volan. Acum urmează să facem fapte cu oamenii bătrâni în spitale şi cu copiii săraci şi bolnavi să ajutăm, vreau să arăt că românii sunt oameni buni", a adăugat el.

