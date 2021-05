CEO-ul Terapia: „Am să mor înainte să şofez Cluj – Bucureşti pe autostradă”

„Titlul nu este o metaforă. Am realizat că am să mor înainte să şofez Cluj – Bucureşti pe autostradă. În 2019, statistică arată că în România speranţa de viaţă a unui bărbat este de 72,9 ani, iar sparanţa de viaţă sănătoasă de doar 67 ani. Aşadar, dupa 67 ani, cel puţin statistic, dacă nu am grijă, îmi va fi greu să şofez cei 350 de km (cam atâţia sunt pe hartă) de autostradă. Şi cel puţin statistic, în 20 de ani am să mor, ori ştim că e imposibil să se poată construi în 20 de ani autostrada care „uneşte România”- a scris Dragos Damian pe Facebook.



„În ţinuturile Meşterului Manole este puţin probabil ca în 20 de ani vom face autostradă”





CEO-ul clujean a susţinut că din Cluj până în Prislopul Mic a făcut nu mai puţin de 6 ore:

„Este ora 15, marţi 4 mai, am făcut puţin sub 6 ore din Cluj până în Prislopu Mic, asta şi pentru că la volan este colegul meu, cel mai disciplinat şofer din câţi există. Waze îmi arată că de aici coada este până la autostrada A1.

Şoferii profesionişti au să-mi spună că a fost greşeala mea să plec cu masina azi, când toată lumea se mişcă dupa mini-vacanţă, iar TIR-urile care au fost trase pe dreapta în ultimele zile sunt şi ele în mişcare compensatorie. Aşa se explică traficul infernal, practic o coloană de maşini de la Cluj şi până aici.”

Damian a constatat că pe tronsoanele deschise de autostradă se lucrează foarte puţin sau deloc:

„Dar traficul aglomerat este de înţeles, şi nu despre asta scriu acest scurt jurnal de călătorie. E o zi splendidă, excelentă pentru construcţii. Pe tronsonul Aiud – Alba Iulia practic nu se lucrează, una-două utilaje din 10 în 10 km. La nodul rutier din Sebeş nu se lucrează. Pe Sebeş – Sibiu autostrada este distrusă, se circulă pe foarte multe lungimi pe o singură bandă. Nu se lucrează decât în 2-3 locuri.

Pe tronsonul Sibiu – Boiţa se văd mugurii de teren pregătit, dar nu pare să se lucreze undeva. Am avut noroc, nici un accident pe Valea Oltului dar, surpriză, se lucreaza la rosturi şi de aceea în 2 locuri se merge pe un singur sens, la paletă.

Iar pe porţiunea Boiţa – Rm Vâlcea şi apoi Rm Vâlcea – Piteşti, nu a început nimic; înţelegem cu toţii că în ţinuturile Meşterului Manole este puţin probabil ca în 20 de ani vom face autostradă. Cine nu crede să se uite la ruinele viaductelor căii ferate dintre Curtea de Argeş şi Rm Vâlcea, începută de Ceauşescu în 1979.”

„Cluj – Bucureşti de 8 ore - o zi de muncă – care trebuia făcut în 3 ore”

„Costul unei călătorii pe autostrada de 350 de km este de circa 150 lei persoană, cost care se reduce proporţional cu numărul de persoane din maşină. Şi faci cu maşina sub 3 ore, adică tot atât cât faci cu avionul (socotind drumul de aeroport, aşteptare, îmbarcare, debarcare, etc.), care este de multe ori mai scump. Ştiţi cine merge astăzi cu avionul şi face sub 3 ore Cluj – Bucureşti? Da, politicienii şi guvernanţi, cei rupţi de realitatea de orice fel a României, cei care dau vina pe predecesorii lor pentru starea jalnică a infrastructurii”, detaliază CEO-ul.

Concluzia lui Damian este tristă: „Aşadar, după 7 ore sunt pe A1 şi Waze îmi arată coada de intrare în Bucureşti până la Ciorogârla. Un Cluj – Bucureşti de 8 ore - o zi de muncă – care trebuia făcut în 3 ore înca de acum 6-7 ani, dacă ne uităm pe master-planurile istorice. O să mă întrebaţi de ce nu-mi văd de treabă şi de medicamentele mele şi las opiniile astea fără utilitate, pentru că oricum ştim cu toţii despre situaţie şi ne-am obişnuit cu ea? V-am explicat în titlu, pentru că am să mor şi nu am să prind Cluj – Bucureşti pe autostradă.”

