Cea mai mare şcoală privată din Ardeal cere 666.000 de euro de la stat pentru salarii. Taxa de şcolarizare ajunge până la 10.000 de euro la Transylvania College

Într-o plângere adresa Primăriei, Transylvania College cere revocarea parţială a Hotărârii privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca în ceea ce priveşte sumele acordate instituţiei cu titlul de finanţare de bază pentru cheltuielile de personal respectiv pentru bunuri şi servicii.





Şcoala cere alocarea sumei de 2,8 milioane de lei pentru cheltuieli de personal şi 258.000 pentru bunuri şi servicii. În total, vorbim de peste 3 milioane de lei (666.000 de euro).

5.384 de lei pentru un elev de la privat

Cererea are la bază Hotărârea de Guvern 168/2019 care stabileşte că din bugetul de stat vor fi subvenţionare instituţiile de învăţământ particulare şi confesionale, având în vedere valoarea de 5.384 de lei pentru un elev. Finanţarea se face astfel în funcţie de numărul de elevi.





În plângerea făcută de instituţia privată se arată că din lege nu rezultă că „ordonatorul de credite (Primăria -nr) ar avea posibilitatea de a reduce valoarea standard per elev/preşcolar”. De asemenea, conform Constituţiei şi legii „nu se poate crea o situaţie de discriminare între diferitele categorii de instituţii de învăţământ sau diferitele categorii de elevi”.

Hotărârea 168/2019 prevede:

„Începând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:





1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei.”

Conform acestui coeficient mediu pe elev, şcoala particulară a calculat că trebuie să primească circa 3 milioane de lei: 2,8 milioane de lei pentru cheltuieli de personal şi 258.000 pentru bunuri şi servicii.

Răspunsul direcţiei specializate din Primărie





Primăria răspunde arătând că sursa de finanţare pentru aceste sume este reprezentată de cotele defalcate din TVA, care trebuiau alocate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice fiecărei primării. Instituţiile administrative, la rândul lor, urmau să aloce sumele mai departe către instituţiile de învăţământ private şi confesionale. Problema este că Finanţele au alocat sume mai mici decât necesarul pentru instituţiile private şi cele confesionale: 70% faţă de costul standard pe elev pentru salarii, respectiv 84% - pentru bunuri şi servicii. Astfel, susţine Primăria, sumele alocate tuturor şcolilor private şi confesionale din oraş au fost reduse.





Plângerea va fi dezbătură joi în Consiliul Local.

Taxele depăşesc 10.000 de euro pe an









Pentru curricula românească, preţurile sunt mai mici: 25.800 (5.733 de euro) pentru şcoala primară şi gimnaziu. Transylvania College îşi asigură cea mai mare parte a finanţării din taxele percepute părinţilor, care sunt majorate aproape în fiecare an. Taxa pentru un elev din ciclul primar la Transylvania College este de 42.300 de lei pe an (9.400 de euro), iar pentru gimnaziu - 43.000 de lei (9.555 de euro) pe an, în timp ce pentru liceu este 49.000 de lei pe an (10.888 de euro), vorbim aici despre clasele la cares se învaţă conform curriculei naţionale a Angliei.Pentru curricula românească, preţurile sunt mai mici: 25.800 (5.733 de euro) pentru şcoala primară şi gimnaziu.

