Cazul înfiorător care a oripilat Elveţia. O româncă şi-a abuzat sexual bebeluşul la ordinele unui tânăr elveţian

Faptele oribile au avut loc între septembrie 2014 şi iulie 2015, iar presa elveţiană a publicat o serie de detalii cutremurătoare.

Le Matin a protejat identitatea celor doi inculpaţi, numind-o pe româncă „Mircea“, iar pe elveţian „Dylan“. Potrivit sursei citate, bărbatul i-ar fi comandat româncei, pe care de altfel o plătea, să facă ceea ce procurorii au numit „sex care se învecinează cu barbaria, practici depravate şi abjecte, atingând să rănească ritualuri imorale, umilinţe, sadism”.





Abuzurile au durat aproape un an, până când s-a aflat de acest caz înfiorător.

În rechizitoriul întocmit de procurorul Vaud Xavier Christe, elveţianul ar fi dat dovadă de o cruzime greu de imaginat. Dylan a instigat-o de nu mai puţin de 25 de ori pe tânăra mamă româncă să comită abuzuri sexuale asupra bebeluşului ei. Pentru asta, el a plătit-o pe femeia care a acceptat să reproducă scenele dezgustătoare cerute de bărbat chiar pe bebeluşul ei şi asta încă de când acesta avea doar o lună.

Detaliile cazului care i-a oripilat pe elveţieni

Cei doi ţineau legătura de la distanţă, iar Dylan îi comanda femeii în direct şi de la distanţă, prin Skype, tot ceea ce trebuia să facă. Românca nu se opunea niciodată şi îl recunoştea drept stăpânul ei, iar pentru asta îşi supunea bebeluşul la orice perversiune.

În faţa instanţei din Nyon, Dylan a apărut confuz, în încercarea de a-l convinge pe magistrat că suferă de afecţiuni care l-au marcat atunci când a comandat ororile asupra bebeluşului. El a spus că tocmai se despărţise de partera lui şi că voia să o uite şi să-şi elibereze tensiunea sexuală. Tânăra mamă româncă, pe care a cunoscut-o pe internet şi care i se supunea ascultându-i fiecare poruncă, a fost doar o unealtă pentru el.

În ce priveşte imaginile şi filmuleţele cu pornografie infantilă, printre care şi cele cu micuţul român, Dylan a recunoscut că reprezentau „nişte trofee” pentru el. A dat însă înapoi atunci când a fost întrebat de procurori de ce a recurs la practici sado-masochiste implicând un bebeluş, când ar fi putut foarte bine să se limiteze la mama micuţului, iar având consimţământul ei nu ar fi comis nicio ilegalitate. În acel moment, scrie Le Matin, el a negat că ar fi pedofil, în ciuda evidenţelor.

„Nu am nicio atracţie pentru asta. Căutam dominaţia asupra persoanei, limitelor sale. Privind în urmă, este oribil. Acest micuţ va creşte fără mama lui. L-am distrus! Va trebui să se reconstruiască. I-am furat inocenţa. Am şi eu un băieţel. Mi-e ruşine. Sunt supărat pe mine. Nu am nicio scuză valabilă. Nu voi putea niciodată să mă iert pentru ceea ce am făcut!”, s-a scuzat el.

9 ani de închisoare pentru „Dylan”, 6 ani şi jumătate pentru româncă

Curtea consideră că vinovăţia lui Dylan este copleşitoare. „Îşi recunoaşte înclinaţiile sadomasochiste, dar se străduieşte să o explice. El îşi neagă înclinaţiile pedofile. Nu există nicio îndoială cu privire la sadismul său sexual”, a precizat preşedintele Curţii, Daniel Stoll, în timpul lecturii hotărârii de miercuri, 20 ianuarie, la sfârşitul zilei.

„Responsabilitatea sa este deplină şi completă. Singura lui plăcere este dominaţia. El neagă că este pedofil, dar instanţa nu poate să-l creadă. A acţionat cu un copil. Faptul că neagă o astfel de înclinaţie arată cât de mult rămâne de făcut pentru o reală realizare a răului pe care l-a făcut”, a adăugat acesta.

„Actele sunt atroce şi extreme. Şi în flux live ... Dylan a cedat impulsurilor sale. El a făcut din acest bebeluş un obiect dezumanizat”, a continuat preşedintele Stoll, care a atras atenţia asupra faptului că Dylan nu este doar nesincer, ci şi un pericol.

Totuşi, judecătorul a decis să reducă pedeapsa acestuia de la 12 ani, atât cât a cerut procurorul, la 9 ani. S-a avut în vedere că Dylan avea doar 21 de ani în momentul comiterii faptei pentru care a fost judecat, iar tinereţea, lipsa sa de experienţă, precum şi faptul că s-ar fi oprit singur, înainte de a fi arestat. Românca a scăpat ceva mai ieftin şi va sta timp de 6 ani la închisoare.

