Aplicaţia care te ajută să-ţi speli maşina. Antreprenor: „Statul la coadă a devenit o instituţie. Trebuie să demolăm instituţia asta“

„Când viaţa îţi dă lămâi, succes sau dragoste (sau pe toate deodată), tu spală-ţi maşina! Pentru că imaginea-l face pe om, iar o maşină curată e ca o carte de vizită, zice numai de bine despre tine. Pe noi asta ne-a învăţat viaţa, iar atunci când maşinile noastre nu au mai avut răbdare cu noi, am creat WashMe“, e o parte din descrierea aplicaţiei WashMe pe Facebook.

De vreo 3 ani are în minte ideea acestei aplicaţii, anul trecut s-a gândit că e vremea să o pună în practică. Alin Şutea, un antreprenor în vârstă de 33 de ani, s-a documentat, a fost la cursuri de antreprenoriat, a aplicat la fonduri prin programul Start Up Nation, a apelat la cunoştinţe din IT şi la începutul lui decembrie 2018 a lansat pe piaţă aplicaţia WashMe.

La aproape trei luni, circa 700 de oameni şi-au descărcat-o pe telefoane Android. Peste câteva zile va fi disponibilă din Google Play aplicaţia şi pentru utilizatorii iOS.

Cum funcţionează?

Se descarcă aplicaţia, se creează un cont, se introduc câteva date - nume, număr de telefon, numărul maşinii, oraşul de reşedinţă. Şoferul se poate loga şi cu contul de Facebook. Apoi se deschide harta şi conducătorul auto alege spălătoria unde vrea să meargă în funcţie de locul unde se află şi de disponibilitatea spălătoriei. Se aşteaptă confirmarea spălătoriei, apoi se arată traseul spre spălătorie.

Antreprenorul (foto în dreapta; credit foto: arhivă personală) a gândit aplicaţia ca locurile libere la spălătorie să apară în timp real. Momentan, sunt 14 spălătorii din întreg Clujul prinse în aplicaţie, însă până la sfârşitul anului vor să se extindă în Cluj şi în judeţe din Transilvania. Există deja discuţii în acest sens.

Pentru proprietarii de spălătorii, aplicaţia îi ajută, susţine Alin, deoarece le permite să-şi organizeze programul.

„Targetul nostru, într-un termen lung, e să obişnuim oamenii să nu mai stea la coadă. Statul la coadă a devenit o instituţie. Trebuie să demolăm instituţia asta şi să trecem în secolul 21, să ne petrecem timpul oriunde altundeva, dar nu la coadă“, zice antreprenorul.

Un alt obiectiv pe care şi l-a propus Alin Şutea şi echipa sa e de a transforma Clujul, dar şi alt oraş unde vor ajunge, într-unul curat: „Când vezi multe maşini prăfuite pe stradă, imaginea ta şi ca şi oraş, ca şi cetăţean, e puţin afectată. De aceea sloganul nostru este: «spală-ţi imaginea!»“.

