Accident mortal văzut din Jaguar: „Am simţit doar o uşoară vibrare a maşinii“. Doi ani fără carnet pentru milionarul vinovat VIDEO

Din Jaguarul pe care Daniel Dumitraş îl conducea, în data de 25 iunie 2019, în jurul orei 13.00, accidentul în urma căruia un tânăr de 33 de ani a fost zdrobit la propriu, pe trecerea de pietoni, a fost perceput ca „o uşoară vibrare a maşinii".

Din Jaguarul pe care Daniel Dumitraş îl conducea, în data de 25 iunie 2019, în jurul orei 13.00, accidentul în urma căruia un tânăr de 33 de ani a fost zdrobit la propriu, pe trecerea de pietoni, a fost perceput ca „o uşoară vibrare a maşinii”. Dacă bolidul unuia dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari ai Clujului a vibrat uşor, viaţa familiei victimei a fost zguduită: un copilaş de câteva luni va creşte fără tată.

La fel de „uşoară” ca vibraţia Jaguarului a fost şi pedeapsa primită de Daniel Dumitraş: 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare, plus 2 ani în care are interzis să conducă autovehicule. În plus, compania de asigurări Generali va trebui să plătească daune morale de peste 330.000 de euro pentru familia victimei. Hotărârea publicată, zilele trecute, de Judecătoria Cluj a fost atacată cu apel.

Accidentul a şocat opinia publică, vara anului trecut, când Daniel Dumitraş, aflat la volanul unui SUV marca Jaguar a ieşit din parcarea unui imobil, a efectuat viraj la stânga, peste marcajul continuu, neacordând astfel prioritate de trecere unui bărbat, de 33 de ani, care traversa regulamentar strada.

Practic, maşina a pornit de pe loc, iar după câţiva metri pur şi simplu a trecut peste tânărul care se afla undeva la mijlocul trecerii de pietoni.

Din autopsie rezultă că decesul „s-a datorat unei secţiuni traumatice de trunchi cerebral în cadrul unui politraumatism cu dilacerare cerebrală şi cerebeloasă, fractura cutiei craniene şi fracturi osoase multiple”.

Accidentul mortal văzut din Jaguar: „a simţit doar o uşoară vibrare a maşinii”

În motivarea sentinţei Judecătoriei Cluj este prezentată mărturia lui Dumitraş: „A recunoscut săvârşirea faptei şi a descris împrejurările în care a avut loc, declaraţia sa coroborându-se cu celelalte mijloace de probă existente la dosarul cauzei. Acesta a precizat că în momentul în care a efectuat virajul la stânga pentru a ieşi cu autoturismul marca Jaguar din parcarea restaurantului Coratim nu a observat pietonii care erau angajaţi în traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni, a simţit doar o uşoară vibrare a maşinii şi imediat a văzut că o persoană din partea stângă a maşinii a început să urle.”

În momentul în care a coborât jos din autoturism, a constatat că a acroşat un pieton care se afla sub roţile autoturismului său.

În apărarea sa, Dumitraş a susţinut că „la ieşirea din parcarea nu există indicator rutier de obligare dreapta sau stânga, doar marcaj longitudinal simplu continuu care delimitează sensurile de mers, înainte şi după trecerea de pietoni.”

Instanţa a precizat: „Cu toate acestea, legislaţia rutieră în vigoare este suficient de clară din acest punct de vedere, interzicând expres la art. 77 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, încălcarea „marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă”.

La şedinţa de judecată din data de 17.07.2020, inculpatul „a recunoscut în totalitate săvârşirea faptei şi a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.” Instanţa a încuviinţat cererea acestuia de soluţionare a cauzei conform procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Doi ani fără carnet de conducere pentru că a omorât un om, din neatenţie, pe trecerea de pietoni

După ce a omorât un om pe trecerea de pietoni din neatenţie, lui Dumitraş i-a fost interzis „dreptul de a conduce orice categorie de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, pe o perioadă de 2 ani.”

El a mai fost condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Pentru o perioadă de 2 ani, nu va putea fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.

Pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, Dumitraş trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere cum ar fi „să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj la datele fixate de acesta” sau „să anunţe, în prealabil, Serviciului de Probaţiune Cluj schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile”.

În plus, pe parcursul termenului de supraveghere, el trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca sau în cadrul Parohiei Ortodoxe Române a „Tuturor Sfinţilor” din Cluj-Napoca. În ceea ce priveşte partea materială, Dumitraş are de achitat cheltuielile judiciare avansate de către stat - 1.654 lei.

Instanţa a ţinut cont de „regretul autentic şi profund” al vinovatului

Cum a motivat instanţa pedeapsa? Instanţa a avut în vedere „lipsa antecedentelor penale şi alte circumstanţe personale ale inculpatului (integrat social, implicat în proiecte umanitare, căsătorit, copii în întreţinere) precum şi circumstanţele săvârşirii faptei şi normele legale privind circulaţia pe drumurile publice încălcateâ”, se arată în motivare.

Instanţa a mai reţinut că „ivirea unor astfel de situaţii sau împrejurări în care, într-un timp foarte scurt, poate fi pusă în pericol sănătatea sau viaţa pietonilor nu este o chestiune imprevizibilă sau foarte puţin probabilă, ţinând¸ într-o anumită măsură, de specificul activităţii de conducere a autovehiculelor.”

Nu în ultimul rând, instanţa a ţinut cont de „regretul autentic şi profund manifestat de inculpat pentru fapta săvârşită şi urmările acesteia.”

Despăgubiri de peste 330.000 de euro plătite de firma de asigurări

Instanţa a decis ca partea responsabilă din punct de vedere civil pentru accident, compania la care Dumitraş şi-a făcut asigurare RCA - Generali România Asigurare Reasigurare S.A – să plătească familiei victimei peste 330.000 de euro.

Astfel, fiul defunctului primeşte suma de 100.000 de euro şi suma de 1500 de lei, lunar, cu titlu de prestaţie bănească periodică (despăgubiri materiale) de la data de 25.06.2019 şi până când minorul va împlini vârsta de 18 ani sau până la finalizarea studiilor, dar nu mai mult de vârsta de 26 de ani. Copilaşul avea câteva luni în momentul producerii accidentului.

Soţia supravieţuitoare a obţinut suma de 80.000 de euro – daune materiale şi 21920,41 lei (4.500 de euro) sub formă de daune morale.

Mama tânărului omorât primeşte suma de 50.000 de euro. Aceeaşi sumă a fost acordată tatăl defunctului (50.000 de euro) şi sorei acestuia (50.000 de euro).

Specialiştii consultaţi de „Adevărul” au precizat că asigurătorul - compania Generali – nu va putea să se îndrepte împotriva lui Dumitraş pentru recuperarea sumei de peste 330.000 de euro pe care o va plăti familiei victimei. Singura circumstanţă în care acest lucru s-ar fi putut întâmpla este dacă Dumitraş ar fi comis o infracţiune, de exemplu, ar fi consumat alcool, ceea ce nu a fost cazul.

Toate părţile implicate în proces au făcut apel.

Om de afaceri şi membru influent al cultului penticostal

Daniel Dumitraş este unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari din Cluj, patronul companiei Coratim.

„Compania Coratim a fost înfiinţată în 2004 şi are sediul declarat la locuinţa lui Daniel Pavel Dumitraş, unul dintre fratii Dumitraş”, se arată într-un articol publicat de Hotnews.

„Pastorii penticostali multimiliardari Ambrozie, Apolzan, Câmpean, Pavel Cuibus şi fraţii Dumitraş, proprietari de firme de transport internaţional, antreprenori în construcţii şi samsari de vile şi terenuri, au patronat şi acţiunile Misiunii Creştin-Umanitare internaţionale Sepranta, cu sediul în cartierul Someşeni. Aceşti păstori au însoţit în lungi turnee misionare, în ţară şi străinătate, grupul vocal-instrumental Speranţa, solicitând şi colectând milioane de dolari pentru anumite proiecte umanitare din România, realizate doar parţial. Sursele noastre ne-au informat că o parte a fondurilor colectate au fost "reciclate" în afaceri imobiliare şi construcţii de vile şi alte imobile, majoritatea "la negru", se mai arată în articol.

