Şcoala din România aflată în topul unităţilor internaţionale online din lume: „Elevii îşi aleg materiile şi programul”

„Pe măsură ce elevii, părinţii şi educatorii încep să conştientizeze valoarea educaţiei online, tot mai multe şcoli aleg să migreze online”, se arată în articolul „Top 10 şcoli online din lume” publicat zilele trecute de platforma „world-schools.com”. Platforma a fost înfiinţată în Elveţia, în 2014, iar de atunci a ajutat peste 500.000 de părinţi din toată lumea, în fiecare an, să selecteze cele mai bune variante de educaţie pentru copiii lor. „Putem face acest lucru doar prin experienţă, motiv pentru care am vizitat unele dintre cele mai bune şcoli internaţionale din lume în locul tău”, se arată în prezentarea platformei. Topurile şi articolele publicate pe site sunt realizat de experţi în educaţie.



În top 10 mondial alături de şcoli celebre



Pe primul loc în topul amintit a fost trecută „King’s InterHigh”, o şcoală internaţională cu sediul în Londra, care beneficiază de experienţa de 50 de ani de excelenţă academică a „King s College” din Londra. Înfiinţată în 2005, şcoala are peste 3.000 de elevi şi solicită o taxă anuală de 2.750 de lire sterline, care poate ajunge la un maximum de 6.600 de lire sterline. Pe locul II este „Dwight Global Online School” din New York, „campusul online” al Şcolii Dwight, fodată în 1872. Instituţia educaţională online percepe o taxă anuală maximă de 39.900 de dolari şi se laudă că absolvenţii ei au ajuns la universităţi precum Harvard, Princeton, Stanford, Duke, Notre Dame etc

Pe locurile 3 şi 4 sunt o şcoală din India, respectiv una din Noua Zeelandă, iar pe locul 5 apare şcoala internaţională din România, Spark School, înfiinţată de fondatorii Transylvania College din Cluj-Napoca.



Elevii îşi pot alege singuri materiile



Povestea Spark School a apărut în contextul pandemiei de Covid-19, când în 24 de ore şcolile din România au fost nevoite să se mute în mediul online cu totul. „Lunile care au urmat au adus o mare frustrare, anume că şcolile din România nu oferă soluţii pentru tinerii care trebuie sau doresc să înveţe de acasă”, povesteşte fondatoarea Ruxandra Mercea. Spark School, înfiinţată în august 2021, aduce noutăţi importante faţă de experienţa şcolilor de stat, dar şi a şcolilor internaţionale. Ruxandra Mercea este de opt ani director executiv al Transylvania College, una dintre primele şcoli private din România.

Elevii de liceu - Spark School fiind dedicată acestora – îşi pot alege toate materiile în funcţie de interesele şi pasiunile lor. „La fel ca la Transylvania College se merge pe un curriculum internaţional Cambridge, dar în cazul Spark elevii pot alege dintr-o gamă mult mai variată de materii, având în vedere că profesorii nu trebuie să fie prezenţi în România pentru a putea preda”, explică Mercea. Astfel, cei circa 20 de profesori ai şcolii locuiesc în România, Anglia, Africa de Sud, Mexic. Elevii de la Spark School pot alege din peste 20 de materii. „Fiecare alege ce doreşte, în primii doi ani se studiază cinci materii, apoi în ultimii doi, trei materii. Una dintre cele mai populare materii este business, care este diferită de economie, concentrându-se pe abilităţile care te ajută să devii om de afaceri”, explică directoarea.



Nu există conceptul de vacanţă



Pentru fiecare materie aleasă, elevii au un tutore cu care interacţionează direct o dată pe săptămână şi care le dă permanent feed-back la temele realizate. „Fiecare elev învaţă în ritmul propriu şi îşi decide singur programul. Avem o elevă din Sibiu care este campioană la călărie. Dimineaţa, merge la antrenamente, apoi studiază individual două ore, apoi are din nou antrenamente, urmând ca după-amiază să aibă întâlnire cu tutorii”, explică Mercea. În Spark School nu există conceptul de vacanţă. „Suntem deschişi tot timpul anului, prin asta permiţând o şi mai mare flexibilitate elevilor. Dacă, de exemplu, ei participă cinci luni din an la diverse competiţii, pot să-şi concentreze orele în celelalte şapte luni”, detaliază directoarea. Există un număr minim de ore de studiu pe care trebuie să-l bifeze fiecare elev şi, bineînţeles, să participe la examenele Cambridge, care se corectează la nivel internaţional. Curriculum-ul acesta le permite să dea admitere atât în străinătate, cât şi în România, unde rezultatele la testele Cambridge vor fi echivalate cu notele la Bacalaureatul clasic românesc.



Noutatea care i-ar fi plasat în top



La Spark School învaţă elevi din România, Anglia, Africa de Sud şi există multe cereri din fostele republici ale URSS. Şcoala are acum zece elevi, alţi 200 fiind în proces de admitere. Costurile sunt mai mici comparativ cu cele de la şcolile internaţionale cu prezenţă fizică. Pentru programul full time, taxa variază între 5.900 şi 6.500 de euro anual. „Calitatea oferită e similară celei din Anglia sau orice alt loc din lume. Doar pentru că suntem în România nu înseamnă că oferim calitate mai mică. Colegii mei şi eu suntem specializaţi în străinătate şi am putea deschide şcoala oriunde”, conchide Mercea.

Legat de clasarea în topul internaţional, Mercea susţine: „Evaluarea a fost făcută de către ei. Nu ştiu exact ce au urmărit, dar ne-a bucurat rezultatul”. Aceasta a menţionat că Spark are un element de noutate, care ar fi putut să ajute la clasarea în top, anume că fiecare elev are şi un tutore din mediul de afaceri, care se îngrijeşte ca elevul să facă un număr de ore de practică la o firmă din domeniul său de interes, pentru a şti foarte bine spre ce se va îndrepta după absolvire, fiind obligatoriu ca fiecare elev să aibă ore de practică.

Vă recomandăm să mai citiţi: