Chermeză cu zeci de politicieni PSD, în plină pandemie. Ce spune Poliţia VIDEO

Dumitru Coarnă, viitor deputat PSD de Călăraşi şi preşedinte de sindicat al poliţiştilor, neagă că ar fi fost printre social-democraţii care au participat la chef. Liderii social-democraţi ar fi organizat întânirea de joi seară, în jurul orei 19.30, pentru a sărbători validarea mandatelor de parlamentari. Doi deputaţi şi un senator de la PSD din Călăraşi au intrat joi în posesia certificatelor constatatoare care dovedesc calitatea de parlamentar, a relatat presa locală.

În urma sesizărilor, poliţiştii s-au deplasat la restaurant şi au aplicat 19 sancţiuni. Oamenii legii continuă verificările în acest caz.

Şi deputatul PSD de Călăraşi Dumitru Coarnă, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, s-ar fi numărat printre invitaţi. Fostul sindicalist al poliţiştilor a negat însă că ar fi fost prezent la această petrecere, într-o declaraţie la Realitatea PLUS.

„Eu nu am fost la nicio petrecere ieri. Punct!... (...) Am fost eu acolo?! (...) Am baut o cafea, o apă, am discutat cu soţia patronul restaurantului”, susţine Coarnă, citat de Realitatea PLUS.

„Nu am vazut pe nimeni, nu stiu daca a fost petrecere acolo. (...) Am plecat la 2 spre 3 (14.00-15.00 - n.red.). Am vorbit cu trei primari care mi-au confirmat că nu au fost acolo”, a mai spus viitorul deputat PSD.

S-au aplicat 19 amenzi

Poliţiştii călărăşeni au descins joi seară la o petrecere cu zeci de persoane. Oamenii legii au aplicat 19 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regulilor pandemiei.

La data de 17 decembrie, în jurul orei 19.35, Poliţia Municipiului Călăraşi a fost sesizată cu privire la faptul că la o locaţie din apropierea oraşului este în desfăşurare o petrecere, la care participă mai multe persoane, cu încălcarea legislaţiei specifice pandemiei.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie şi jandarmi, fiind instituite şi filtre rutiere pe traseu. În interiorul şi în imediata apropiere a restaurantului au fost identificate 26 de persoane. Poliţia a aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 si Legii nr. 61/1991, cu precizarea că nu au fost identificate sau sancţionate persoane publice.

