Casa boierească de la 1881 pe care au râvnit-o comuniştii. De aici a răsunat vocea unui oraş preferat de boemi

Confiscată de regim în anii ’50, după Revoluţie a ajuns în proprietatea unei familii care a restaurat-o exemplar şi i-a dat o nouă viaţă. Casa Heliade este o clădire monument istoric, care a fost transformată de familia Papazi într-un restaurant select, în urmă cu mai bine de zece ani. Însă istoria pe care o poartă acest edificiu este deopotrivă fascinantă şi tragică.

Profesorul şi istoricul Constantin Tudor spune că imobilul a fost construit în perioada 1881-1883, de către o personalitate a acelor vremuri, cunoscută în epocă sub numele de Nae Mănescu-Călăraşi. Originar din Urziceni, după absolvirea Facultăţii de Drept din Bucureşti, în 1870, acesta a venit judecător la Tribunalul Călăraşi.

„După o detaşare de doi ani la Tribunalul Giurgiu, între 1871 şi 1873, se stabileşte definitiv la Călăraşi, înscriindu-se ca avocat în Baroul local. Aici o cunoaşte pe Zoia, nepoata boierului Ioniţă, cumnatul lui Grigore Poenaru, fostul arendaş al Moşiei Lichireşti, care primise drept zestre la căsătorie o mare proprietate în centrul Călăraşiului, în imediata vecinătate a Primăriei.

Casa boierească în perioada modernizării FOTO Arhivă personală Constantin Tudor

Aici, Nae Mănescu avea să ridice Hotelul Unirea şi un club-restaurant, devenit apoi, în anii interbelici, Cinematograful Select – Flacăra de mai târziu. Casa lui Nicolae şi Zoia Mănescu, construită în anii 1881-1883 şi amplasată la intersecţia străzilor Heliade cu Sf. Nicolae – în evidenţele cadastrale figura pe str. Heliade Rădulescu nr. 1 –, era, după informaţiile vremii, una dintre cele mai arătoase şi spaţioase clădiri civile din Călăraşi. Nu întâmplător, la 1 octombrie 1887, când Mitropolitul Primat Iosif Gheorghian a vizitat Călăraşiul, după slujba de la Catedrala «Sf. Nicolae», a fost ospătat în casele de vizavi ale lui Nae şi Zoia Mănescu“, explică Constantin Tudor.

Bani pentru Armată, în Războiul de Independenţă

Aşadar, Nae Mănescu a fost o personalitate marcantă a Bărăganului, un lider liberal care s-a implicat mult în viaţa socială a oraşului. El este cel care a editat „Ecoul Ialomiţei“, apărut în anul 1889, ca ziar liberal, care a avut sediul în casa patronului, pe str. Heliade Rădulescu nr. 1. De asemenea, a editat mai multe ziare de orientare liberală şi şi-a extins afacerile, după cum explica profesorul Tudor, în domeniul hotelier şi al cinamatografelor. Însă azi Cinematograful Flacăra nu mai există, fiind demolat la începutul anilor 1980.

După renovare FOTO Arhivă personală Constantin Tudor

„În Războiul de Independenţă, în timp ce mulţi dintre locuitorii judeţului Călăraşi plecaseră pe frontul din Balcani pentru a apăra, cu arma în mână, idealurile sfinte ale libertăţii, Nae Mănescu, preşedintele Comitetului permanent al judeţului Ialomiţa (n.r. – preşedinte al Consiliului Judeţean de azi) şi Mihai Gheorghescu, membru al Comitetului permanent (n.r. – consilier judeţean), ofereau, în folosul Armatei Române, o treime din salariul lor“, explică profesorul.

Gestul nobil făcut de liberal, în presa acelor vremuri FOTO Arhivă personală Constantin Tudor

În arhive s-a păstrat documentul prin care se atestă acest gest nobil făcut de liberalul călărăşean: „Călăraşi, 20 Mai 1877. Domnule Ministru, faţă de grava situaţie în care se găseşte astăzi ţara, mai cu seamă din momentul proclamării independenţei ei absolute, pe care trebuie s-o susţinem chiar cu preţul sângelui. Subsemnaţii, până la contribuţiunea de sânge ce trebuie să dăm acestei ţări în care ne-am născut, vă rugăm domnule ministru să binevoiţi a primi ca ofrandă pentru Stat a treia parte din salariul nostru adică: Eu, Nicolae Mănescu, ca preşedinte al Comitetului permanent Ialomiţa, şi eu, Mihai Gheorghescu, ca membru al acestui comitet. Acest mic obol îl oferim cu începere de la 1 Mai curent, chiar până la încheierea păcei dacă vom avea onoarea a ocupa aceste funcţiuni sau oricare altele în mod eventual. Binevoiţi a primi asigurarea profundului nostru respect“.

Casa, transformată în sediu de bancă

Nae Mănescu a fost ales în mai multe rânduri deputat şi senator de Călăraşi. Din acest motiv, după instalarea regimului comunist, toate proprietăţile îi sunt confiscate şi trecute abuziv în proprietatea statului. În casa de pe strada Heliade Rădulescu se instalează Banca de Investiţii şi Staţia de radioficare a oraşului Călăraşi. De aici, ani la rând, a plecat pe cablu, spre casele călărăşenilor, vocea inconfundabilă a lui Gabi Cruţescu: „Aici Staţia de radioficare Călăraşi“.

Aşa arată acum interiorul Casei Heliade FOTO casaheliade.ro

După înfiinţarea judeţului Călăraşi, în ianuarie 1981, în cea mai mare parte a clădirii se instalează Direcţia Comercială Judeţeană, alături de Staţia de radioficare. După decembrie 1989, odată cu adoptarea legislaţiei privind retrocedarea imobilelor intrate abuziv în posesia statului, casa lui Nae şi Zoia Mănescu, după un proces îndelungat, ajunge în proprietatea călărăşeanului Mihai Papazi, care cumpărase de la moştenitorii legali drepturile litigioase. Declarată monument istoric, clădirea a fost consolidată şi restaurată de noul proprietar, care a respectat întocmai forma arhitecturală iniţială a clădirii.

„A fost o provocare, un pariu cu noi înşine“

Casa ctitorită de boierul Mănescu pe care familia Papazi a cumpărat-o în 2005 cu 600.000 de lei a fost salvată de la pieire. Imobilul din Călăraşi, aflat în centrul oraşului, vizavi de biserica „Sfântul Nicolae“, a fost achiziţionat de la moştenitorii lui Nae Mănescu, care în 1928 i-a făcut-o cadou de nuntă fiicei sale. Cu timpul, clădirea a început să se degradeze, ajungând într-o stare deplorabilă.

„S-a lucrat zi şi noapte la renovare, am avut nevoie de maldăre de aprobări pentru că este monument istoric şi ni s-a dat permisiunea de a schimba doar sticla de la geam, restul a rămas ca altădată. Toată investiţia a fost proprie, însă eforturile ne-au fost răsplătite pentru că a ieşit minunat. Este o bijuterie“, spune Teodora Papazi.

Casa boierească a fost renovată de familia Papazi din Călăraşi FOTO casaheliade.ro

„A fost o provocare, o depăşire a limitelor, un pariu cu noi înşine. Am muncit pe brânci, iar rezultatele se văd. Abia

acum, la mai bine de zece ani de la deschiderea restaurantului, putem spune că afacerea a intrat pe profit. Am luptat cu mentalităţi, cu oameni care nu înţelegeau, de exemplu, de ce la noi nu se mânâncă mici şi ciorbă de burtă, am încercat să le educăm gustul, să le deschidem apetitul pentru nou, modern, ca-n străinătate.“

Familia Papazi din Călăraşi a trăit vreme de 14 ani în Canada însă s-a întors tot acasă. Viaţa departe de cei dragi, dorul de micul târg prăfuit din Bărăgan i-au făcut să se întoarcă definitiv la Călăraşi. Toţi cu dublă cetăţenie, româno-canadiană, cei patru membri ai familiei au pus umărul la un proiect căruia, iniţial, nimeni nu i-a dat nicio şansă de reuşită şi în care au investit doar pentru renovare peste 50.000 de euro.

Interior cochet, amenajat cu bun-gust FOTO casaheliade.ro

„Detaliile fac diferenţa în orice, nu ne place cantitatea, ci calitatea. Clientului i se oferă cele mai bune servicii, începând cu modul de gătire – folosim ingrediente naturale, de la cei mai buni producători şi evităm să condimentăm preparatele cu adaosuri alimentare. Aşa cum gătim pentru noi acasă, aşa ne servim şi clienţii“, spune şi Sabina Papazi, fiica Teodorei.

