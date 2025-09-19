Talibanii au interzis cărţile scrise de femei în universităţile afgane

Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărţile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicţii care a scos, de asemenea, în afara legii predarea drepturilor omului şi a hărţuirii sexual.

Aproximativ 140 de cărţi scrise de femei – inclusiv titluri precum „Siguranţa în laboratorul de chimie” – s-au numărat printre cele 680 de volume considerate „problematice” din cauza „conţinutului anti-Sharia şi a politicilor împotriva talibanilor”.

Universităţilor li s-a transmis, de asemenea, că nu mai au voie să predea 18 discipline, un oficial taliban afirmând că acestea „sunt în conflict cu principiile Sharia şi cu politica sistemului”, potrivit News.

Decretul reprezintă cea mai recentă dintre o serie de restricţii impuse de talibani de la revenirea lor la putere, în urmă cu patru ani.

Chiar săptămâna aceasta, internetul prin fibră optică a fost interzis în cel puţin 10 provincii, la ordinul liderului suprem al talibanilor, într-o măsură despre care oficialii au spus că are scopul de a preveni imoralitatea.

Deşi regulile au avut impact asupra multor aspecte ale vieţii, femeile şi fetele au fost afectate în mod deosebit: le este interzis accesul la educaţie după clasa a şasea, iar una dintre ultimele lor căi de formare suplimentară a fost tăiată la sfârşitul lui 2024, când cursurile de moaşe au fost închise discret.

Acum, chiar şi discipline universitare despre femei au fost vizate: şase dintre cele 18 interzise se referă în mod specific la femei, inclusiv Gen şi Dezvoltare, Rolul femeilor în comunicare şi Sociologia femeilor.

Guvernul taliban a declarat că respectă drepturile femeilor în conformitate cu propria interpretare a culturii afgane şi a legii islamice.

„Un gol în educaţie”

Un membru al comitetului de revizuire a cărţilor a confirmat interdicţia impusă în ceea ce priveşte cărţile scrise de femei, spunând pentru BBC Afghan că „toate cărţile scrise de femei au interdicţie de a fi predate”.

Zakia Adeli, fost ministru adjunct al justiţiei înainte de revenirea talibanilor la putere şi una dintre autoarele ale căror cărţi au fost incluse pe lista interzisă, nu a fost surprinsă de măsură.

„Având în vedere ce au făcut talibanii în ultimii patru ani, nu era deloc exagerat să ne aşteptăm să impună schimbări în programa şcolară”, a spus ea.

„Având în vedere mentalitatea şi politicile misogine ale talibanilor, este firesc ca, atunci când femeile însele nu au voie să studieze, opiniile, ideile şi scrierile lor să fie, de asemenea, suprimate”, a adăugat.

Noile linii directoare, consultate de BBC Afghan, au fost emise la sfârşitul lunii august.

Ziaur Rahman Aryubi, director adjunct academic al Ministerului taliban al Învăţământului Superior, a declarat într-o scrisoare adresată universităţilor că deciziile au fost luate de un consiliu de „oameni de ştiinţă şi experţi religioşi”.

Pe lângă cărţile scrise de femei, interdicţia pare să fi vizat şi cărţile autorilor sau editorilor iranieni, un membru al comitetului de revizuire spunând pentru BBC că aceasta a fost concepută pentru a „preveni infiltrarea conţinutului iranian” în programa afgană.

În lista de 50 de pagini trimisă tuturor universităţilor din Afganistan figurează 679 de titluri, dintre care 310 sunt fie scrise de autori iranieni, fie publicate în Iran.

Un profesor de la o instituţie, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, a spus că se teme că va fi aproape imposibil să fie acoperit acest gol.

„Cărţile autorilor şi traducătorilor iranieni reprezintă legătura principală dintre universităţile afgane şi comunitatea academică globală. Eliminarea lor creează un gol substanţial în învăţământul superior”, a spus el.

Un profesor de la Universitatea din Kabul a declarat pentru BBC că, în aceste condiţii, sunt obligaţi să pregătească singuri capitolele manualelor, ţinând cont de restricţiile impuse de guvernul taliban.

Dar întrebarea crucială este dacă aceste capitole pot fi pregătite în conformitate cu standardele globale sau nu.

BBC a solicitat un punct de vedere de la Ministerul Educaţiei al talibanilor.