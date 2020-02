VIDEO Ce spune femeia din Buzău suspectă de coronavirus: „Venind din focar, am sunat ca să mă predau“

Buzoianca, în vârstă de 52 de ani, a fost internată într-o secţie izolată a spitalului de boli infecţioase. Măsurile au fost instituite imediat ce buzoianca a sunat la 112 şi a mărturisit că vine dintr-o zonă contaminată cu coronavirus. ”Am fost contactată de dispeceratul Ambulanţei că dintr-un microbuz a coborât o doamnă care a sunat la dispecerat şi a spus că vine dintr-o zonă în care este carantină. Am luat legătura cu medicul epidemiolog, pentru că a fost o situaţie deosebită”, a declarat Cristina Ungureanu, director DSP Buzău.

În Italia, buzoianca îngrijise un bătrân împreună cu o altă femeie. În cursul zilei, pe drumul către casă, aceasta a fost sunată din Italia de colega sa alături de care avusese grijă de bătrân pentru a-i spune că a fost internată la spital cu simptome ale temutului virus.

”Venind din focar, am sunat ca să mă predau. Am venit din Maleo, nord, zona care este închisă. Merg acasă. Nu mi-a fost rău, eu doar le-am zis că am venit de acolo”, ne-a precizat femeia.

Buzoianca a coborât în staţia de la Kaufland Eroilor, sfătuită de fiica ei. Femeia este din comuna Largu şi intenţiona să ajungă la familia fetei sale, care locuieşte în zona de nord a municipiului Buzău. A aşteptat timp de o oră echipajele de ambulanţă, păzită de poliţişti cu măşti sanitare pe figură şi compătimită de trecători panicaţi.

”A fost trimisă o ambulanţă în parcare la Kaufland. Această procedură de pregătire a ambulanţei respectivă a durat o perioadă mai mare pentru că echipajul a trebuit să-şi ia, în jur de 45 de minute, pentru că personalul trebuie să poarte acel echipament. De asemenea trebuia pregătită izoleta”, a declarat Cristina Ungureanu.

Persoanele care au călătorit în autocar alături de buzoianca de 52 de ani şi-au continuat drumul spre Galaţi. Aici, şoferul şi ultimii doi pasageri din maşină au fost preluaţi de autorităţile din acest judeţ, investigaţi medical şi, în funcţie de starea lor, vor fi transportaţi la spital ori trimişi acasă, în carantină.