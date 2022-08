Seceta a pârjolit pajiştile. Animalele consumă deja furaje din depozite, iar la iarnă riscă să moară de foame

Pentru că iarba a dispărut brusc de pe câmp, rând pe rând, proprietarii de ovine au abandonat stânele şi au decis să-şi aducă acasă animalele, pentru a le hrăni cu ce au în ogradă.

Pe islazul comunei Smeeni, oile şi caprele încă lăsate la păscut pot fi numărate pe degete. Se hrănesc cu puţina vegetaţie de lângă albia râului Călmăţui şi scoarţa salcâmilor sub care, de altfel, se şi feresc de soarele arzător.

Turmele de oi şi capre de pe lunca dintre satele Smeeni şi Maxenu mai au iarbă pentru o perioadă foarte scurtă, se plâng crescătorii de ovine din zonă.

„Ce mănâncă ele acum? Păşune din asta uscată, cât o mai ţine, o lună, o săptămână, depinde. E bine că a dat ploaia asta de a mai înveselit-o oleacă”, răsuflă uşurat Gigel Marin, proprietar de oi din satul Maxenu, comuna Ţinteşti.

Crescătorii de animale din localităţile Bărăganului arată că păşunatul se va termina mult mai devreme decât în alţi ani. În prima parte a lunii august, spun ei, iarba trebuia să fie încă verde şi destul de înaltă cât să poată fi mâncată de animale.

Foto I. Bunilă

Pentru că verdeaţa a dispărut, oile şi caprele vor fi aduse mai repede în adăposturi, iar furajele strânse în ferme se vor epuiza mai repede. Mulţi dintre fermieri se aşteaptă la vremuri grele şi cred că vor ajunge să vândă din animale, dacă vor rămâne fără hrană pentru ele în miez de iarnă.

„Acasă am strâns de anul trecut şi anul acesta lucernă, paie, ciocanii pe care îi facem acuma. Dar, ce vom face mai încolo nu ştiu. Am ajuns să hrănim ovinele deja din stoc, la iesle, cum zicem noi, iar din ce am strâns, dacă să ne ducă până la 1 ianuarie anul viitor”, spune Gigel Marin, proprietarul unei mici ferme din satul Maxenu.