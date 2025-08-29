Bolojan, mesaj către tinerii care au participat la Programul de Internship al Guvernului. „Pentru banii pe care-i primim de la cetăţeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor”

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, vineri, un mesaj tinerilor care au participat la Programul Oficial de Internship al Guvernului României 2025, arătând că România va depăşi greutăţile prin care trece astăz doar cu oamenii responsabili care îşi fac datoria.

În prezenţa premierului Ilie Bolojan şi a secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, a avut loc, vineri, la Palatul Victoria, ceremonia de final a Programului Oficial de Internship al Guvernului României 2025, anunţă Executivul într-un comunicat oficial.

Cei 150 de tineri participanţi au lucrat timp de două luni în instituţiile administraţiei centrale, pentru a înţelege procesele administrative în detaliu, a genera feedback ţintit şi a construi alternative inovatoare, scrie News.

Potrivit Guvernului, rememorând cariera extinsă în administraţie, premierul Ilie Bolojan le-a mărturisit tinerilor: “Vom depăşi greutăţile prin care trece astăzi România - şi le vom depăşi doar cu ajutorul celor care lucrează în instituţii, în serviciul public, cu oamenii responsabili care îşi fac datoria. Cei care înţeleg că, pentru banii pe care-i primim de la cetăţeni, trebuie să facem ceva în serviciul lor. Eu am avantajul unei cariere de 20 ani în serviciul public. De la calitatea de consilier local, la cea de primar al unui oraş mediu din România, prefect, preşedinte de consiliu judeţean şi secretar general al Guvernului în 2007-2008 - am văzut tot ce se poate face. În spatele realizărilor pe care le au oamenii politici, din faţa cortinei, stau echipele, profesioniştii din administraţie, fără de care nimeni nu poate să facă nimic. În anii următori, sper ca dumneavoastră să fiţi, în primul rând, profesioniştii care sunt în spate şi fac performanţă în administraţie. Şi, după nişte ani în sistem, să fiţi oamenii din faţa cortinei, cei care duceţi lucrurile înainte. Dacă nu vom reuşi să facem un schimb de generaţii şi să aducem mai mulţi profesionişti în administraţie, pe lângă ceea ce avem astăzi, nu o să avem şanse să redresăm România cu viteză mare”.

Executivul mai spune că, prin experienţe inedite, precum work-shop-ul organizat de IGSU, atelierul dedicat carierei de funcţionar public sau vizite la Palatul Cotroceni şi Camera Deputaţilor, tinerii şi-au îmbogăţit experienţa de stagiu şi au împărtăşit momente unice.

”Cu sprijinul Asociaţiei Alumni InternshipGovRo, internii au beneficiat şi de sesiuni-tip “biblioteca vie” pentru transfer de cunoştinţe şi sfaturi în carieră de la profesionişti din reţeaua de alumni, au concurat pentru “Cupa internship.gov.ro” şi au celebrat Ziua Naţională a Tineretului, alături de foşti absolvenţi ai programului”, se precizează în comunicat.

“Am remarcat dinamismul şi optimismul specifice generaţiei de tineri interni, calităţi pe care le-aţi adus şi instituţiilor statului român, în timpul stagiului. Dumneavoastră ne-aţi ajutat să schimbăm percepţia generală despre funcţionarii publici şi aţi contribuit inclusiv la a stimula o competiţie între noi, cei cu experienţă în administraţie. Sunteţi profesioniştii de care are nevoie Guvernul României, martorii unui moment de referinţă pentru o viitoare carieră în sistemul public. Legăturile create între voi şi mentorii voştri sunt de nepreţuit. Să nu uitaţi: împreună suntem mai puternici”, a subliniat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

La ceremonie au fost prezenţi şi secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, secretarii de stat Adrian Ţuţuianu şi Mihnea-Claudiu Drumea, consilierul onorific Gheorghe Popescu, precum şi alţi înalţi oficiali şi reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor partenere ale programului.