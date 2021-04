Povestea răpirii unei tinere, la Padina, care se ascundea de soţul violent VIDEO

De aproape doi ani, gelozia exagerată a bărbatului a provocat frecvente scandaluri în casa cuplului din Voineşti, judeţul Dâmboviţa. Sătulă să îndure bătăile, spune tânăra în vârstă de 28 de ani, a decis să-l părăsească şi să revină la casa părintească, în Padina, judeţul Buzău.

Locuia de două luni într-o casă cumpărată de fratele ei în acelaşi sat, în ideea de a nu fi găsită uşor de soţul violent. Marţi după-amiază, după ce a aflat unde stă soţia lui, Bogdan a venit la Buzău cu maşina şi, ajutat de un prieten, a plănuit să o ia înapoi pe Dana cu forţa.

Dâmboviţenii au oprit mai întâi la gospodăria tatălui Danei, care, fără să le bănuiască intenţiile, a acceptat să-i conducă la cealaltă casă folosită ca ascunzătoare.

”Eu şi fratele meu făceam curăţenie în curte. În jur de ora trei, am făcut o pauză în care am văzut maşina oprită la poartă, coborând tatăl meu şi soţul. I-am spus fratelui meu că avem musafiri şi să aibă grijă. După aia, el s-a repezit la mine m-a prins de mână pur şi simplu şi m-a luat în braţe, mi-a spus că mă iubeşte şi că vrea să ne împăcăm. Apoi mi-a propus să vorbim un pic mai ferit de fratele meu, şi de şoferul cu care a venit, şi de taică-miu”, povesteşte Dana.

Câteva minute au durat negocierile între soţi, departe de urechile martorilor. Dana i-a spus răspicat că nu vrea să mai reia legătura şi că se gândeşte la divorţ, răspuns care l-a înfuriat de Bogdan.

”El, dacă a văzut că nu are nicio şansă asupra mea ca să mă ia înapoi, m-a prins de mână, a încercat să mă bage undeva, într-un loc ferit, ca să mă lovească. I-am explicat pe un ton mai ridicat, să mă audă şi ceilalţi, că nu se poate şi în momentul acela m-a lovit. A venit fratele meu şi s-au îmbrâncit un pic. M-am ridicat şi am fugit cu el după mine. Am ieşit afară din curte, dar undeva la aproximativ 20 de metri de locuinţă, spre şosea, m-am pus jos pentru că aşa am crezut că nu poate să mă ridice şi să mă ia cu forţa, că asta a fost intenţia lui, să mă ia cu forţa”, este mărturia Danei.

Fratele Danei şi tatăl au încercat să intervină, însă au fost împiedicaţi de complicele lui Bogdan. Pe Florin V., prietenul soţului, Dana îl ştia şi pe el ca fiind un om agresiv cu fostele partenere.

”Bogdan m-a prins de mână, m-a luat în braţe, i-a spus şoferului să-i deschidă portiera să mă bage în maşină. Am început să ţip mult mai tare; fratele meu a încercat să li se opună, dar şoferul i-a ţinut pe el şi pe tata ca să nu poată interveni. Am mers cu viteză, iar în tot acest timp ba mă înjura, ba îmi spunea că mă iubeşte. El era cu mine pe bancheta din spate. Am sperat că ne vor opri undeva prin Pogoanele, unde e poliţia, dar nu a luat-o pe lângă postul de poliţie, ci pe următoarea stradă”, îşi aminteşte victima, cu ochi în lacrimi.

Fratele Danei a sunat imediat la 112 şi a anunţat răpirea tinerei. Îmbarcaţi într-un VW Golf, cei trei au pornit spre Târgovişte, pe ruta cea mai scurtă. Au trecut prin Urziceni, însă la Mizil au fost opriţi de un echipaj de la Rutieră.

”La Mizil, când am făcut stânga către Târgovişte, am dat de filtre de poliţie. Ne-au oprit, l-au legitimat pe şofer, după care s-au uitat în spate şi m-a văzut pe mine. Au observat că eram speriată după care ne-au întrebat de unde venim. Deja se anunţase prin staţie apelul făcut de fratele meu la 112, iar şoferul şi soţul meu le-au recunoscut că m-au luat cu forţa”, declară Dana, tânăra răpită de soţul agresiv.

Miercuri seară, instanţa a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 zile a dâmboviţeanului de 33 de ani care a încercat să-şi răpească soţia fugită de două luni de acasă, din cauza scandalurilor. În cazul complicelui său a fost decis arestul la domiciliu.