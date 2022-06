De ce apele râului Buzău sunt cele mai potrivite pentru rafting VIDEO

Odată ajunşi în Munţii Buzăului, turiştii pot lua parte la o tură de rafting, pe apele râului Buzău. Traseul este unul cu o dificultate medie, accesibil tuturor.

Cursa cu barca pneumatică începe după hidrocentrala de la Nehoiu şi se încheie la Valea Lupului. Râul Buzau are sectoare rapide prin îngustarea albiei urmate de zone de recuperare largi.

”Este un traseu accesibil pentru oricine, chiar şi pentru copii de la şase ani. Acolo unde sunt pasaje dificile, îi dăm jos din barcă si facem transbordarea. Fiecare barcă are un ghid”, spune George Bobică, ghid de rafting.

Primele obstacole apar în prima sută de metri parcursă pe apele repezi. Pragurile, bolovanii din apă şi chiar crengile de pe mal îi pun la grea încercare pe practicanţii sportului nautic.

Ies din toate încurcăturile prin coordonare între vâslaşi şi ghidul care în partea din faţă a bărcii. Traseul poate oferi senzaţii de neuitat.

Toboganul şi maşina de spălat sunt cu adevărat impresionante. Sunt punctele în care nu numai emoţiile cresc, ci şi gradul de risc. Temerarii trebuie să asculte comenzile date de ghizi şi să respecte normele de protecţie.

”Echipamentul obligatoriu pentru o tură de rafting, care este pus la dispoziţie de noi, organizatorii, trebuie să conţină ghete care protejează de lovituri, de pietre, cioburi sau ce mai avem prin râurile noastre, costumul de neopren, vesta, casca ce protejează de lovituri, când treci pe sub crengi”, explică George Bobică.

Foto I. Bunilă

Experienţa este una de neuitat pentru participanţi. O tânără, de exemplu, a ales să îşi petreacă primele zile după nuntă în căutare de adrenalină.

”Ne place să încercăm mereu ceva nou, mergem şi cu caiacul, uneori şi la rafting. Acum stăm şi la glamping. Ne-am căsătorit şi practic aşa aniversăm weekendul de miere, puţin mai aventuros poate decât fac alţii”, spune Mara, turistă din Bucureşti.

Cei care nu vor să se urce în barca de rafting au alte mijloace de a petrece timpul în natură. Aici este amenajat un traseu de căţărare, dar şi o tiroliană lungă de 300 de metri.

Amatorii de senzaţii tari pot înnopta la Vadu Oii, în cel mai mare parc de corturi din Munţii Buzăului, amenajate în stil glamping. Ideea înfiinţării complexului le-a venit unor tineri din Bucureşti, care au venit în zonă ca ghizi de rafting dar au ales să investească aici.

”Am explorat şi am găsit acest loc frumos unde stăteam cu corturile noastre personale, stăteam în hamace. Atunci am zis să facem ceva frumos pentru oamenii care ne vizitează, dar ceva deosebit, să simtă că sunt în natură. Am venit cu acest concept de glamping, care vine de la camping şi glamour, adică nişte corturi mai speciale, cu mobilă făcută de noi în interior, cu confort”, spune Emilia Câmpeanu, administrator.

Foto I. Bunilă

Turiştii se declară încântaţi de peisajele găsite în jurul complexului, dar şi condiţiile din corturi.

Complexul oferă 48 de locuri de cazare în 20 de corturi, de două şi patru persoane, iar preţurile sunt pentru toate buzunarele. O noapte de cazare costă în medie 130 de lei de persoană, cu micul dejun inclus.