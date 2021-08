Surprize în lanţ la Grădina Zoologică Braşov: perechea de panda roşu, unică în parcurile zoo din România, s-a înmulţit. Câţi pui au Peggy şi Benji FOTO

Singura pereche de panda roşu dintr-o grădină zoologică din România are doi pui! Peggy şi Benji au fost aduşi la Grădina Zoologică din Braşov în ultimii doi ani şi, chiar dacă la început au avut ceva probleme de adaptare, acum sunt părinţii unei noi perechi de panda roşu. Chiar şi pentru angajaţii parcului zoo din Braşov, surprizele s-au ţinut lanţ.

Cei doi pui, fiecare în greutate de aproximativ o jumătate de kilogram, sunt unul mascul şi unul femelă, pufoşi, cu blană de culoare maro deschis. Sunt primii pui de panda roşu născuţi în captivitate în România. De altfel, în sălbăticie mai există doar 2.500 de exemplare din această specie, una aflată în pericol.

Zoo Braşov este implicată într-un program de conservare a speciei, iar naşterea celor doi pui a fost o surpriză chiar şi pentru angajaţii parcului, mai ales că aceştia s-au temut la început chiar că ar fi posibil ca perechea de panda roşu să nu se înţeleagă.

„Introducerea masculului a fost treptată, a fost supravegheată de către noi. Am stat şi am filmat, făceam prin rotaţie: am stat eu, 2-3 ore, după aceea făcea şeful de serviciu, stăteau alţi colegi de-ai noştri şi urmăream exact limbajul trupului. Urmăream, de fapt, semne de agresivitate, pentru că, atât în manualul european, cât şi în cel american, se spune clar că trebuie să se facă toate demersurile pentru ca aceste două exemplare să stea împreună, dar, dacă apar semne de agresivitate, să îi separăm.

La început, Benji a fost un pic mai agresiv, după care Peggy a fost destul de agresivă, dar, în cele din urmă, toate lucrurile au decurs în regulă, am fost anunţat de către colegii mei că avem pui. La început mi-au spus că avem un pui, după care a venit o altă mare surpriză, cel de al doilea pui. Surprizele s-au ţinut lanţ”, a spus directorul Grădinii Zoologice Braşov, Alin Pânzaru.

Deocamdată, puii sunt dependenţi de mama lor şi nu pot fi arătaţi vizitatorilor parcului zoo. Ei devin activi când vor avea aproximativ 8-10 săptămâni şi abia după aceea vor putea fi prezentaţi publicului. În jurul vârstei de 5 luni vor fi înţărcaţi, iar, apoi, la decizia coordonatorului de specie, vor fi transferaţi într-un alt parc zoologic.

„După ce totul va fi în regulă cu ei şi se vor putea despărţi de familie, se va decide unde vor merge. În următorul raport vom primi recomandări: dacă vom mai împerechea, dacă vom mai reproduce această specie şi unde vor merge exemplarele care se vor naşte. Dar, până atunci, să ne bucurăm de aceşti puiuţi şi de tot ce oferă Grădina Zoologică Braşov”, a mai transmis directorul parcului.

Peggy, femela de panda roşu, a fost adusă la Zoo Braşov, în 2019, din Suedia. În 2020 a fost adus şi Benji, din Croaţia. Panda roşu este o specie aflată pe lista animalelor pe cale de dispariţie.

