S-au întors „grecii”! Ce spun pompierii români care au stins păduri în insula Evia

„Grecii” s-au întors la unitate, printre colegii lor! Cei 10 pompieri braşoveni care au participat la misiunea de stingere a incendiilor de pădure din Grecia au ajuns cu bine acasă şi au reluat rutina zilnică. Pentru cei 10 luptători cu flăcările din Braşov experienţa din insula grecească Evia a fost una extrem de interesantă.

„A fost o hotărâre spontană, a fost o decizie din scurt, totul a fost din scurt. Intervenţiile din Grecia au fost dificile, chiar dacă noi, aici, la Braşov, am participat şi la alte intervenţii, care au fost mai riscante şi, probabil, mai dificile decât cele de acolo”, a povestit plutonierul adjutant şef Sorin Toma.

Subofiţerul este căsătorit, are o fetiţă de 7 ani şi spune că partea cea mai dificilă a fost să fie la mai bine de o mie de kilometri depărtare de familie. „Am avut noroc că mi-am activat roaming-ul şi aveam şi acces la internet, astfel că, dimineaţa, înainte să plecăm în misiuni, vorbam cu familia şi îmi mai trecea dorul de ei. Faptul că am fost cu mai mulţi colegi de la Braşov m-a ajutat, de asemenea, să trec mai uşor peste momentele în care nu eram la intervenţii”, a mai spus Sorin Toma.

Depărtarea de familii, partea cea mai grea

Pentru cei mai mulţi dintre participanţii la misiune, partea cea mai dificilă a fost depărtarea de familie. Unii au fost nevoiţi chiar să renunţe la momente importante pentru familie, cum a fost şi cazul plutonierului adjutant Adrian Gheorghe Mureşan, a cărui fiică mai mare a împlinit 10 ani chiar a doua zi după plecare.

„Mi-am dorit încă de când am auzit că se merge în Grecia, am simţit că doresc să merg la acea misiune de stingere a incendiilor de pădure. Mi-am sunat soţia – recunosc că primul lucru pe care l-am făcut a fost să îmi sun soţia, să o întreb ce părere are şi ea – i-am zis că mi-aş dori să particip şi eu la această misiune şi ea m-a încurajat”, a spus Adrian Gheorghe Mureşan.

Şi plutonierul adjutant a spus că partea cea mai grea a misiunii a fost să fie departe de familie. „E greu când închei misiunea să ştii că nu ajungi acasă. Am avut noroc că eram cu a doua mea familie, cu care, de multe ori, petrec chiar mai mult timp decât cu prima, deoarece la muncă stau 8 ore, iar acasă se întâmplă să fiu mai puţin”, a mai spus Mureşan.

Cel mai tânăr dintre toţi cei 100 de pompieri români care au stins flăcările din insula grecească Evia a fost un braşovean, plutonierul Andor Bidiga. „A fost o experienţă frumoasă. Consider că dificultatea misiunii a constat în primul rând în parcurgerea terenului accidentat şi a suprafeţei foarte mari care a ars. Localnicii s-au comportat minunat. În primele două zile, fiind în stradă, aproape de zonele locuite, ne aduceau acolo, direct, hrană, apă şi ce se mai gândeau ei că avem nevoie. Ulterior, am primit şi prin catering hrană din partea lor. În ultimele zile le era mult mai greu să ne găsească, să ne localizeze, pentru că eram deja în pădure şi ne aşteptau mai mult în oraş, la finalul zilei, decât la locul intervenţiei”, a povestit tânărul care este angajat al ISU Braşov de numai 9 luni.

Pompierii români au fost extrem de apreciaţi atât pentru gestul lor, cât mai ales pentru profesionalism şi curaj. Felul în care s-au comportat aceştia în lupta cu incendiile din Grecia a adus un imens capital de imagine ţării noastre.

