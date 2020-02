Ce a păţit un tânăr de 20 de ani care a şantajat o minoră în încercarea de a face sex cu ea

Cei doi s-au cunoscut în noiembrie 2018, prin intermediul reţelei de socializare Facebook. Au stabilit să continue conversaţia prin WhatsApp.



S-a întâlnit de cinci ori, între cei doi legându-se, după cum povesteşte tânăra, în vârstă de 17 ani, o relaţie de prietenie, dar fără conotaţii sexuale.

Fata i-a trimis, iniţial din proprie iniţiativă, o fotografie în care i se vedeau doar umerii goi, iar la solicitarea acestuia, în aceeaşi seară, a fost de acord să îi mai trimită alte câteva fotografii şi două înregistrări video, în unele dintre acestea, adolescenta apărând parţial dezbrăcată, în ipostaze compromiţătoare,

O săptămână mai târziu, fata i-a scris prin pe WhatsApp că vrea să ia o pauză de la relaţie. Răspunsul lui a şocat-o.

Tânărul i-a transmis că el de fapt are o iubită şi că de ea doar a vrut să îşi bată joc. A ameninţat -o totodată că îi va trimite mamei ei fotografiile pe care adolescenta i le trimisese anterior, apoi i-a comunicat, tot pe WhatsApp, că îi lasă doar două opţiuni: prima dintre acestea era să întreţină raporturi sexuale, iar cea de-a doua, în cazul în care nu acceptă, să o facă de râs în tot Braşovul prin crearea unui cont fals de Instagram şi distribuirea fotografiilor şi înregistrărilor primite de la aceasta.

Speriată, fata i-a spus că este de acord să întreţină relaţii sexuale cu el, iar individul i-a propus să se întâlnească a doua zi.

Şi-a pus în practică ameninţările

Doar că a doua zi, fata i-a comunicat tânărului că nu mai vrea să întreţină relaţii sexuale cu el.



Individul i-a trimis un print-screen în care apărea un cont de Instagram cu denumirea „narci795” pe care postase una dintre fotografiile pe care victima i le trimisese.



Apoi a continuat să îi scrie fetei prin aplicaţia WhatsApp, dar văzând că aceasta nu îi mai răspunde, a postat prin intermediul acelui cont şi celelalte fotografii şi înregistrări video compromiţătoare pentru fată.

„Pentru a se răzbuna pe persoana vătămată B.N, folosind un cont de Instagram denumit „narci795”, a distribuit pe această reţea de socializare, fără acordul victimei, fotografii şi înregistrări video în care persoana vătămată minoră apare parţial dezbrăcată şi care sunt compromiţătoare pentru aceasta, invitând ulterior cunoscuţi ai acesteia să vadă postările contului”, se arată în considerentele sentinţei Curţii de Apel Braşov (rolii.ro).

Individul a dat „ follow ” listei ei de urmăritori, astfel încât persoanele care o cunoşteau să vadă fotografiile şi clipurile compromiţătoare pentru ea postate pe contul de Instagram. Mai mult, tânărul i-a spus femeii să se ferească de el. I-a transmis şi un un mesaj vocal în care îi spunea că dacă va mai vorbi prostii despre el, o să o bată pentru a îi băga minţile în cap. Fata s-a dus ulterior la poliţie.



Dosaru penal deschis pe numele bărbatului s-a încheiat în toamna anului trecut cu o decizie definitivă a Curţii de Apel Braşov, care l-a condamnat în toamana anului trecut la un an an şi şase luni închisoare plus un spor de 3 luni închisoare pentru violarea vieţii private a fetei şi şantaj.



„La individualizarea pedepsei pentru această faptă, Curtea are în vedere că fapta comisă de inculpat prezintă o gravitate relativ ridicată evidenţiată de modalitatea de acţiune – prin postarea imaginilor compromiţătoare pentru persoana vătămată pe un cont public de Instagram, care putea fi urmărit de toţi prietenii virtuali ai persoanei vătămate inculpatul a creat acesteia un semnificativ prejudiciu de imagine expunând-o instantaneu şi ireversibil (dat fiind că imaginile puteau fi oricând preluate de persoanele care vizionau conţinutul respectiv) unui număr mare de persoane”, se arată în considerentele deciziei citate.