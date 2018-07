VIDEO Mesajul emoţionant transmis de tinerii din Flămânzi cu ocazia Centenarului Marii Uniri: „Suntem conştienţi că noi reprezentăm viitorul“

Un grup de adolescenţi din Flămânzi, locul în care la 1907 a izbucnit ultima mare răscoală ţărănească din Europa au realizat un material emoţionant dedicat Anului Centenarului.

Mai precis, au făcut un clip, cu imagini spectaculoase din România, dar şi cu testimoniale a 12 elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani. Tinerii vorbesc despre patriotism, cum văd ei România, în anul 2018 şi mai ales ce înseamnă păstrarea şi promovarea valorilor naţionale.

”România de ieri, azi şi mâine”

Proiectul s-a născut pur şi simplu după o simplă discuţie a tinerilor implicaţi, majoritatea voluntari ai Asociaţiei ”Tineretul Ortodox Român”. ”Am vrut să facem acest montaj încă din luna mai, dar am aşteptat până în iulie, fiindcă toţi cei implicaţi trebuiau să termine anul şcolar, plus examene. Ideea a apărut după o simplă discuţie, duminică după-amiaza. Ne gândeam ce am putea face pentru Centenar”, au precizat reprezentanţii asociaţiei pentru botosaninews.ro.

Proiectul se intitulează ”România de ieri, azi şi mâine. 100 de ani de la Marea Unire” şi a implicat 12 tineri voluntari, dintre care trei iniţiatori. Cel mai vârstnic membru al proiectului are 25 de ani. Filmarea testimonialelor a avut loc la Muzeul Ţăranului din Flămânzi, o instituţie culturală modernă şi cu exponate deosebite din lumea satului moldovenesc. Cu aparatură împrumutată, voluntarii au filmat totul într-o singură zi. Montajul a durat 9 zile iar clipul a fost postat deja pe reţelele sociale, fiind apreciat de internauţi din toată ţara.



Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: