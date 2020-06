Coşmarul inundaţiilor la Rădăuţi-Prut. „M-am săturat de frică. Nu-mi mai trebuie nici mâncare, moarte vreau”

„Doamne Dumnezeule şi Maică cea Sfântă apără-mă de urgia apei”. Aşa se încheie în fiecare seară rugăciunea bunicii Natalia, o bătrână de peste 80 de ani din satul Rediu, comuna Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani. „Şi nu mă rog numai eu. Aşa se roagă tot satul. Că numai Dumnezeu ne mai apără de vâltoarea şuvoaielor”, spune femeia.

Bunica Natalia împreună cu încă peste 200 de suflete din satul Rediu trăiesc de când se ştiu pe malurile Prutului şi ale Isnovăţului (un afluent mic şi aparent inofensiv al marelui râu care curge pe graniţa dintre România şi Republica Moldova).

Pentru aceşti oameni vecinătatea Prutului şi a afluenţilor săi este şi o binecuvântare (prin bogăţia de peşte şi rodnicia pământului), dar şi un blestem cumplit, mai ales în perioadele cumplite când norii se rup şi cerul îşi varsă apele peste pământ.

Aproape de când încep să înţeleagă lumea din jurul lor, oamenii din Rediu învaţă să se teamă de ploile torenţiale şi de şuvoaiele dezlănţuite ale apelor. Au şi de ce. An de an, ploile aduc viitura. Câteodată este suportabilă, scot doar apa din beciuri şi din coteţe. În alte dăţi sunt nevoiţi, însă, să lupte pentru viaţa lor. Tanti Natalia nici nu poate ieşi din curte FOTO Cosmin Zamfirache

Din cauza inundaţiilor, mai ales din 2008 şi 2010, aceşti oameni au fost nevoiţi să o ia mereu de la capăt. Au îndurat foamete şi privaţiuni. Mai ales în lunile de primăvară şi vară, atunci când se culcă se roagă să nu fie luaţi de ape cu paturi cu tot.

„Noaptea dăm mereu drumul la câine din lanţ. Să se salveze săracul dacă vine apa. Nu ştim când vine. Stăm aşa cu frica-n sân când auzim tunete şi fulgere”, spune Ilie un localnic din coasta Rediului.

Luni, însă, cel mai negru coşmar al oamenilor din Rediu a prins viaţă. A plouat mult şi îndesat, iar apele Isnovăţului s-au umflat şi au venit ca un potop peste casele oamenilor. „Când am auzit venind şuvoaiele, am sărit plângând din pat şi mă rugam să nu mă înece”, spune bunica Natalia.

Luni seara s-au rupt norii la Rediu. A plouat timp de o oră şi au fost înregistraţi 108 litri pe metru pătrat. În acest condiţii, Isnovăţul, un afluent mic al Prutului a ieşit din matcă şi s-a revărsat peste sat. Din deal apele au venit cu putere rupând totul în cale, oprindu-se doar pe imaşurile săteşti.

Câmpurile s-au transformat în adevărate lacuri FOTO Cosmin Zamfirache

Drumurile erau înecate în straturi groase de noroi, iar cât vedeai cu ochii numai apă, garduri rupte, coteţe şi bucăţi din acareturi aruncate peste tot. Din loc în loc, păsări şi oi moarte.

„Doamne Fereşte prăpăd a mai fost azi noapte. Pe la opt jumătate seara, după ce a plouat tare de tot o oră au venit şuvoaiele din deal. Isnovăţul a ieşit din matcă. Şi au curs de au luat totul în cale. Am înebunit când am văzut că apa îi cât gardul. Am sărit şi am luat-o pe mama în braţe că are 92 de ani şi am fugit să urcăm pe acoperiş. Câinele nu l-am mai găsit. S-a înecat săracul. Gardul l-a făcut praf”, spune nea Ilie, un localnic din marginea satului.