Armele care vor schimba războiul. Cinci invenţii militare uluitoare ale secolului XXI

Armamentul a evoluat de-a lungul timpului făcând odată cu necesităţile sporite de securitate paşi foarte repezi. De-a lungul istoriei s-a trecut de la simplele obiecte găsite în natură la arme de distrugere în masă mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial şi în perioada războiului rece. În secolul XXI industria de armament a evoluat firesc şi a căutat soluţii de a neutraliza inamicul şi de a-l îngenunchea rapid şi eficient. Inclusiv proiectile care pot pătrunde în tuneluri, baze subterane, capabile să distrugă orice fel de material.

Mega-bombele imposibil de oprit

Una dintre cele mai mari proiectile conveţionale creată în ultimii ani este deţinută de armata americană. Este vorba despre o bombă uriaşă de aproximativ 30.000 pounds. Este radio-ghidată şi poate fi făcută să explodeze subteran. Se numeşte Boeing Massive Ordnance Penetrator(MOP) şi a fost construită tocmai cu scopul de a pătrunde în buncărele subterane. Poate străpunge inclusiv ziduri sau structuri de beton armat cu o grosime de 18 metri. Poate fi detonată la o adâncime de 60 de metri. A fost testată în 2007 şi mai apoi comandată de armata americană. US Air Force este deja dotată cu un arsenal de MOP considerată un plan B pentru lovirea facilităţilor nucleare din Iran.

Cel mai avansat sistem de apărare

Atacul este cea mai bună apărare. Nu însă şi atunci când o forţă inamică are de-a face cu THAAD, adică prescuratea de la Terminal High Altitude Area Defence. Este propriu-zis unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare de pe planetă. Practic, asigură un perimetru de protecţie total mai ales în faţa atacurilor aeriene. THAAD vânează şi distruge toate proiectilele care intră în raza sa de acţiune. Le doboară la altitudine cu un o precizie de 100%. De altfel este considerat a avea o precizie de neegalat. Ceea ce impresionează este şi mobilitatea sa. Poate fi amplasat într-un camion, de exemplu, şi mutat oriunde pentru a anihila avantajul aerian al inamicului. Sistemul THAAD nu foloseşte proiectile clasice ci din categoria celor cu energie kinetică pură. Practic această energie are efectul de ”hit to kill” în faţa oricărui proiect balistic atât în atmosferă cât şi în spaţiul cosmic. Fiecare lasator cară opt proiectile.

Gloanţe şi pentru cei mai slabi ţintaşi

Una dintre invenţiile cele mai avansate în domeniul armamentului este cartuşul care-şi poate modifica direcţia în timpul zborului. Se numeşte Extreme Accuracy Tasked Ordnance( EXACTO) şi sunt folosite pentru a corecta traiectoria unui cartuş tras greşit de soldat sau orice trăgător. Efectiv, poate ocoli obstacole care se interpun sau reglează o tragere greşită. Fiecare cartuş are un vârf optic care poate ajusta traiectoria pe baza unor indicaţii cu raze laser focusate pe ţintă.Pentagonul ar fi efectuat deja teste încă din 2015 cu acest tip de cartuşe. Acestă muniţie a fost creată atât pentru a creşte eficienţa trăgătorilor dar şi pentru a evita accidentele sau rănirea civililor din cauza cartuşelor trase greşit.