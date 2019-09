VIDEO Cine sunt fraţii căzuţi în gol dintr-un bloc din Baia Mare. Motivul incredibil pentru care unul dintre ei a vrut să se sinucidă

„Îi cunosc pe amândoi din şcoala generală. Stăteau singuri de câţiva ani şi duminică mergeau în piaţă să vândă vechituri şi mărunţişuri. Nu ştiu, am rămas şocat. Când l-a scos afară pe cel care trăia am prins de targă ca să îi ajut şi am rămas şocat. Îi cunosc pe amândoi”, a declarat un vecin.

„Umblau tot timpul împreună, doar ei doi. Niciodată nu îi vedeam cu altcineva”, a mai spus o vecină.

Fratele mai mic a încercat să îl oprească pe cel alături de care a crescut, doar că a căzut şi el de la înălţime.

„Poliţiştii au intervenit pe bulevardul Traian din Baia Mare după ce un bărbat a sesizat 112 că a auzit un zgomot, iar apoi a observat două persoane căzute. Un băimărean de 38 de ani, decedat, a fost transportat la morga spitalului, iar fratele său de 35 de ani, rănit grav, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. A fost constituită echipă complexă care desfăşoară verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul”, a declarat Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.





„Detaşamentul de Pompieri Baia Mare a fost solicitat pentru a interveni la evacuarea a două persoane căzute de la etaj. Ajunşi la faţa locului, un pacient era decedat, iar celălalt se află la spital, fiind preluat de colegii de la Ambulanţă”, a spus plt adj. Dorel Pârje, ISU Maramureş.

Fratele mai mic a supravieţuit impactului, dar se află în stare gravă la Spitalul Judeţean din Baia Mare. Potrivit medicilor, acesta a suferit multiple traumatisme, este conştient, dar dezorientat, urmând a fi internat pe Secţia de Terapie Intensivă.

La avizierul scării, cei doi fraţi figurau cu datorii în valoare de peste 600 de lei, suma reprezentând o restanţă de 16 luni.

