Primarul care vrea să pună în oraş pavele din plastic nereciclabil: „Obţinerea este simplă, din acel plastic infestat care se toacă“

Plasticul care poate fi reciclat, este preluat de firmele specializate în reciclarea materialelor. Unele categorii de plastic, însă, nu pot fi reciclate. „Plasticul curat se întoarce în circuit, pentru a fi reutlizat. Sticla, hârtia, la fel. Dar o sticlă de la ulei e aruncată la coşul de gunoi, nespălată. La fel, o sticlă de iaurt sau sana etc. Acestea nu se pot refolosi, dar noi am reuşit să facem din ele o pavelă pe care urmează să o omologăm. Obţinerea este simplă, acel plastic infestat, sau murdar, se toacă şi se extrudează într-o formă. Dalele obţinute vor putea folosi la aleile din parc sau unde sarcina utilă este mică, pentru că şi densitatea este destul de mică”, explică primarul Mitru Leşe.

Deocamdată, primăria are un astfel de tocător achiziţionat la mâna a doua.

Modelul este luat din oraşele europene pe care le-a vizitat. „Am luat modele din oraşe din Olanda, dar am înţeles că aici nu putem face ce fac olandezii, pentru că e un grad de percepţie diferit, privind colectarea. Am zis că, dacă nu pot face ca şi olandezii, nu vreau nici să fac ca şi în ţările latine, aşa că prin 2009 am obţinut o finanţare şi am pornit acea colectare selectiv la sursă”, mai spune primarul, vorbind despre proiectul de succes prin care deşeurile sunt colectate selectiv şi reciclate peste 60%. Acest lucru a adus beneficii financiare importante administraţiei. Pentru fabricarea dalelor din plastic murdar, primarul pregăteşte un proiect prin care va cere finanţare din surse nerambursabile.



„În loc să plătim 4.500 de lei pe zi, pentru transport şi depozitare, acum se plătim numai un transport pe lună”, mai spune primarul. El a mărturisit că îşi doreşte foarte mult să ajungă la „zero deşeuri”, adică să recicleze toate deşeurile, aşa cum a văzut în Franţa. „Cetăţenii nu vor avea munţi de gunoaie în apropiere. Nu e o zonă poluată, dar nici nu ne dorim să o poluăm. Am reuşit până acum, dar visul este «zero deşeuri». Nu mai este mult până acolo, este posibil prin paşii pe care i-am stabilit”, mai arată el.