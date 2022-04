Bani de la stat pentru cei care cazează refugiaţi. Proprietarii de pensiuni din Maramureş nu se înghesuie să-i ia

Turismul în România a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemie, iar în Maramureş, acest lucru a fost resimţiti din plin.

Mai mult, după ridicarea tuturor restricţiilor, turismul aici a primit o nouă lovitură. Fiind judeţ la graniţa cu Ucraina, din cauza războiului din ţara vecină, turiştii nu s-au mai grăbit să vină. Acum, multe dintre locurile de cazare sunt încă fără rezervări, deşi mai sunt mai puţin de două săptămâni până la Sărbătorile Pascale.

Războiul din Ucraina ţine turiştii departe

Conform Direcţiei de Statistică Maramureş, capacitatea de cazare turistică în Maramureş a crescut cu aproape 50%, în ultimii doi ani, cea mai mare pondere având-o pensiunile. Totuşi, nivelul de cazare nu a crescut semnificativ în această perioadă în Maramureş.

Ca şi cum pandemia nu ar fi afectat suficient turismul, a mai apărut şi războiul din Ucriana care ţine încă turiştii la distanţă. Astfel, au apărut un număr mare de refugiaţi, în special femei cu copii, care au fugit din calea războiului.

Prin Vama Sighetu Marmaţiei trec, zilnic, aproape o mie de refugiaţi, iar unii dintre ei nu au unde să se ducă. În acest context, foarte mulţi proprietari de pensiuni au cazat refugiaţi, fără să le ceară bani.

Nu se închesuie să ia banii de la stat

O nouă Hotărâre de Guvern vine în ajutorul celor ce cazează refugiaţi şi le promite câte 50 de lei pe zi, pentru fiecare refugiat cazat. Teoretic, acest lucru ar trebui să revigoreze turismul, însă proprietarii de pensiuni nu văd aşa lucrurile.

Proprietarii de pensiuni din satele maramureşene spun că nu sunt interesaţi să ia banii de la stat, chiar dacă nu mai vin turştii ca şi în anii tercuţi.

Rodica Nemeş, adminsitrator al unei pensiuni din Budeşti, spune că a cazat refugiaţi şi o face în continuare, dar nu e interesată să primească banii de la stat.

„Am avut cazaţi, refugiaţi, dar nu m-a interesat, nu le-am luat bani şi nu mă interesează să iau bani de la stat. Dacă am putut, am făcut ce e firesc să facă un om normal. Pe mine nu mă interesează să iau bani de la stat. Am primit (refugiaţi, n.r.), vreo 5 zile au stat la noi, apoi i-a dus fratele meu la Ocna, are o casă. Apoi, dacă tot aducem vorba - nu-i frumos să spun, dar nici nu-i bine înaintea lui Dumnezeu. Mai vine cu 12 (refugiaţi, n.r.) şi mănâncă o doamnă de la Ocna. M-am oferit şi eu, atunci când pot, dar mulţam lui Dumnezeu, nu (nu iau bani de la stat, n.r.). E bine aşa”, spune ea.

Potrivit acesteia, abia în ultimele zile au început să vină rezervările pentru sărbătorile de Paşte.

„Nu era idee de business”

Alţi proprietari de pensiuni spun că, deşi şi-au arătat disponibilitatea, nu au mai ajuns refugiaţii la ei. Chiar şi aşa, dacă ar fi ajuns, tot nu erau interesaţi să primească bani de la stat pentru asta.

„Ştiu că se dau nişte ajutoare, dar nu ăsta era scopul meu. Nu era idee de business. Nu cred că, dacă aş fi avut refugiaţi, aş fi solicitat banii ăia, chiar dacă e o perioadă dificilă pentru noi. E greu, e extrasezon, şi cum a explodat şi preţul la energie electrică şi toate celelalte, e dificil. Dar nu suntem, totuşi, mari fani ai colaborării cu statul şi încercăm să evităm orice interacţiune cu statul, pe cât posibil”, spune Marius Ceterchi din Breb. Şi la el au început să fie solicitări de cazare pentru Paşte, care au apărut doar în ultimele zile.

Alţi proprietari de pensiuni spun la fel, că birocraţia şi sumele pe care le-ar primi de la stat nu-i încurajează să pornească demersurile acestea. „Ştiu că putem primi bani, dar la noi în zonă nu au fost chiar aşa de mulţi şi nu cred că o să fac demersurile ca să-mi iau banii. Pentru că e birocraţia foarte mare şi nu merită. Banii, dacă ar fi un aflux mare, dacă ar fi mulţi, mulţi, ar ajuta. Poate că în alte zone, sunt mai mulţi”, spune Vasile Roman din Borşa.

Pensiunea lui fiind mai recent deschisă, nu a primit încă nicio solicitare pentru Sărbători. Dar crede că abia de acum începe sezonul şi îşi face speranţe pentru viitor.

