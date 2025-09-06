Aventura care a zguduit Hollywood-ul: John Malkovich rupe tăcerea despre aventura cu Michelle Pfeiffer

John Malkovich a vorbit pentru prima dată, după mai bine de trei decenii, despre aventura cu Michelle Pfeiffer, care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Glenne Headly și la divorțul actriței de Peter Horton.

John Malkovich rupe tăcerea despre aventura explozivă cu Michelle Pfeiffer

John Malkovich a rupt tăcerea în legătură cu aventura sa explozivă cu Michelle Pfeiffer, la mai bine de trei decenii după ce povestea lor de dragoste a dus la prăbușirea ambelor căsnicii, potrivit dailymail.co.uk.

Actorul, în vârstă de 71 de ani, a fost căsătorit cu regretata Glenne Headly între 1982 și 1988, dar cei doi s-au despărțit după ce el a avut o relație cu colega sa din filmul Dangerous Liaisons, Michelle, în 1988.

John a recunoscut acum că acea relație scurtă, începută în timpul filmărilor, l-a costat mult mai mult decât și-ar fi imaginat, căci mariajul cu Glenne se destrăma deja acasă.

El a interpretat rolul seducătorului intrigant Vicomte de Valmont în filmul premiat cu Oscar, în timp ce Michelle a jucat rolul doamnei de Tourvel, femeia virtuoasă care cade pradă farmecului său manipulator.

Chimia lor, care a fascinat publicul din întreaga lume, a trecut și dincolo de ecran

Vorbind miercuri la podcastul Fashion Neurosis, John a spus: „Nu e un subiect despre care am vorbit vreodată cu adevărat.

Puneți-o așa: în munca pe care o fac, creezi foarte repede legături emoționale cu oamenii. Asta face parte din meserie. Foarte rar, acele legături depășesc cadrul profesional.

Pentru mine, ea era cineva pe care am apreciat-o enorm ca parteneră de lucru, era foarte distractivă, emoționantă și cu mine a fost incredibil de corectă. Iar eu, cu siguranță, nu am fost.”

Michelle Pfeiffer nu a vorbit niciodată public despre relația sa cu John Malkovich

Michelle, care era căsătorită la acea vreme cu actorul Peter Horton, nu a vorbit niciodată public despre aventură.

Totuși, speculațiile au persistat timp de decenii – alimentate și de declarația regizorului Stephen Frears din 2003, care spunea că realitatea și ficțiunea „s-au intersectat” în timpul filmărilor.

În confesiunea sa sinceră, John a sugerat că ceea ce a început ca o prietenie profundă a depășit o linie dincolo de care nu mai era cale de întoarcere.

„Cred că am învățat de-a lungul vieții că un coleg extraordinar este, de fapt, mai rar decât orice altceva. Iar atunci când acea relație devine mai mult decât colegială sau mai mult decât o prietenie – chiar și o prietenie profundă – atunci, cel puțin din experiența mea, și poate e psihologia mea particulară sau prostia mea sau lipsa mea de abilitate sau toate la un loc… pierzi un coleg extraordinar.”

Câștigătorul premiului Oscar, cunoscut și pentru filme precum Con Air și Burn After Reading, a făcut apoi o comparație cu colaborarea sa de zeci de ani cu actrița lituaniană Ingeborga Dapkunaite, alături de care lucrează din anii 1990.

„Ingeborga și cu mine lucrăm împreună de 33 de ani și am rămas mari prieteni și colegi pentru că există o linie pe care nu am depășit-o niciodată”, a spus el.

„Asta am învățat – că atunci când se întâmplă un lucru de genul acesta, probabil că nu mai poate fi reparat.”

Daily Mail i-au contactat pe reprezentanții lui Michelle pentru un comentariu.

Căsnicia de șase ani a lui John cu Glenne s-a încheiat în anul lansării filmului – după care ea s-a recăsătorit cu muzicianul Byron McCulloch.

În 2017, Glenne a murit din cauza unor complicații provocate de o embolie pulmonară, la vârsta de 62 de ani.

John și-a găsit apoi dragostea alături de scenografa italiană Nicoletta Peyran, care îi este parteneră și astăzi. Cei doi au împreună doi copii.

După aventura cu Malkovich, Michelle s-a despărțit de Peter, cu care fusese căsătorită din 1981.

Au divorțat doi ani mai târziu – în 1990 – iar ulterior, în 1993, ea s-a căsătorit cu producătorul de televiziune David E. Kelley. Cuplul are împreună doi copii.

Până acum, John a evitat mereu întrebările despre aventura sa – într-o ocazie, a glumit spunând: „E greu de crezut că Michelle Pfeiffer mi-a mai spus vreodată bună ziua.”