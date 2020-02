Inginer zootehnist, condamnat pentru trafic de droguri după ce a vândut analgezice veterinare unui consumator

Analgezicul veterinar este inclus in categoria drogurilor de risc FOTO Arhivă

Procurorii DIICOT Bacău nu au putut stabili cu certitudine cantatea de analgezice vândute de către inginerul zootehnist, însă din probele administrate a reieşit că s-au făcut zece tranzacţii. Preţul varia între între 70 şi 100 de lei.

Flacoanele care conţineau ketamină erau folosite în mod curent în activitatea veterinară desfăşurată la cabinet, fiind analgezicele cele mai cunoscute în medicina veterinară, însă sunt incluse în categoria drogurilor de risc.

În faţa anchetatorilor, inculpatul Bogdan Ionuţ Cărare şi-a recunoscut faptele solicitând încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii DIICOT. Astfel, urmare a acordului încheiat, bărbatul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, fiindu-i stabilit un termen de încercare de trei ani.

Pe durata perioadei de supraveghere bărbatul are de respectat o serie de obligaţii, precum şi să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii. Acordul de recunoaştere a fost validat de Tribunalul Bacău, condamnarea fiind definitivă.

”Cu ocazia încheierii acordului de recunoaştere a vinovatiei, inculpatul a fost asistat de avocatul desemnat ales, în prezenta caruia inculpatul si-a exprimat consimtamantul valabil privind initierea si incheierea acordului de recunoaş tere a vinovatiei, declarand in mod expres ca recunoaste comiterea faptelor pentru care s-a pus in miscare actiunea penala fata de dansul si accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusă in miscare actiunea penala, se constată de către instanţă ca fiind întrunite toate condiţiile legale pentru admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei în condiţiile convenite, pe de o parte. Pe de altă parte, instanţa mai reţine şi faptul că felul şi cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat sunt suficiente pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare a pedepsei, faţă de lipsa de antecedente penale a inculpatului, precum şi în raport de conduita acestuia, anterioară şi ulterioară comiterii faptelor”, se menţionează în hotărârea prin care judecătorii au validat acordul de recunoaştere a vinovăţiei.