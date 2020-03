FOTO Viaţa hackerului-copil, ucis în stil mafiot la doar 21 ani. A început să înveţe fraudele online la vârsta de 6 ani

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost executat ca-n filmele cu gangsteri în seara zilei de luni, 9 martie. Tânărul, pe nume Iulian Cezar Oancea, a fost împuşcat mortal cu patru focuri de armă în scara unui bloc aflat pe strada Alecu Russo din municipiul Bacău.



Întâmplarea care a şocat locuitorii unuia dintre cartierele liniştite ale oraşului a avut loc în jurul orei 20.30, când străzile erau pustii. Din acest motiv, după ce şi-a lăsat victima într-o baltă de sânge, autorul crimei a reuşit să se facă imediat nevăzut, fiind căutat şi în prezent de poliţie. Victima sa a murit pe loc. Medicii chemaţi de urgenţă de locatarii blocului unde s-a produs tragedia s-au rezumat doar la constatarea decesului. Întreaga zonă unde s-a întâmplat evenimentul a fost înconjurată de oamenii legii. Au venit foarte mulţi poliţişti de la trupele speciale, iar criminaliştii au efectuat cercetări legate de identificarea autorului.



Furt de 100.000 de euro



Din informaţii furnizate de surse din anchetă, poliţiştii au un cerc de suspecţi şi cred că tânărul împuşcat şi ucigaşul se cunosc. „Prin ordonanţa procurorului din 09.03.2020, s-a dispus începerea urmăririi penale, in rem, cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 al. 1 C.pen. În prezenta cauză se efectuează multiple activităţi investigative şi de urmărire penală, în vederea identificării autorului faptei şi a împrejurărilor comiterii acesteia. Pentru moment, având în vedere caracterul nepublic al urmăririi penale şi pentru a nu fi afectată buna desfăşurare a anchetei, nu pot fi furnizate informaţii suplimentare“, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.



Ce se ştie până în acest moment este că tânărul împuşcat are un trecut infracţional impresionant. El nu a fost hoţ oarecare, ci unul extrem de stilat şi inteligent, toate faptele sale, comise încă din fragedă adolescenţă, având legătură cu fraude informatice de proporţii. În anul 2019, Iulian Cezar Oancea a fost trimis în judecată de DIICOT pentru fapte comise în perioada 2013-2015, atunci când hacker-ul băcăuan avea doar 12-14 ani. A reuşit, cu metode doar de el cunoscute, să spargă conturi bancare de unde a furat peste 100.000 de euro. Oancea mai fost condamnat în trecut, de instanţe din Bacău şi Cluj pentru fapte similare şi a fost eliberat condiţionat în 2018 dintr-un centru de reeducare pentru minori.



Fraude online 6 ani



În urmă cu mai mulţi ani, Cezar Oancea se lăuda pe blogul său că a devenit hacker la 6 ani, după ce părinţii i-au cumpărat primul computer.



„Făcând un pic background-check pentru a se înţelege, ai mei mi-au luat calculator pe la 6 ani. Chestia asta m-a prins, mi-a plăcut şi am început să aprofundez. M-a atras în special gamingul şi am făcut şi ceva programare web (html, css, js)“, povestea tânărul ucis. Pe parcurs, şi-a perfecţionat tehnicile şi a reuşit să facă bani mulţi din fraude informatice, lucruri pe care le-a explicat deschis pe blogul personal, acum închis.



„Am învăţat cum să obţin date de identificare ale cardurilor bancare online, cum şi unde pot să le folosesc, cum să identific şi să profit de vulnerabilităţi ale serverelor online pentru a obţine genul ăsta de date şi alte lucruri de genul ăsta. Chestia asta chiar m-a prins rău de tot şi după ceva timp tot ceea ce făceam în fiecare zi era legat doar de lucrurile astea şi încercam să îmi perfecţionez cât mai mult metodele de fraudare pentru a obţine un profit cât mai mare. Am început cu timpul să obţin lucruri mai valoroase şi să fac bani mai mulţi, pentru că aveam cunoştinţe din ce în ce mai avansate“, se destăinuia cu lejeritate hacker-ul. O primă sentinţă a venit în 2015, când judecătorii l-au condamnat la cinci ani de detenţie într-un centru pentru minori, decizie care nu era definitivă.



Împuşcat cu un pistol militar



Cântărind consecinţele, tânărul s-a gândit să plece din ţară şi să-şi schimbe înfăţişarea. Era dependent însă de pariuri sportive şi a continuat ce ştia el mai bine să facă, fraude pe internet. Avea să fie condamnat definitiv în septembrie 2017 şi liberat condiţionat în 2018, din Centrul de detenţie pentru minori de la Brăila. Cel mai probabil, executaţia de tip mafiot a lui Cezar Iulian Oancea are legătură cu trecutul său infracţional bogat, iar din acest motiv ancheta se anunţă una foarte dificilă pentru procurorii care investighează cazul. Nu este exclus ca, după modul de operare, autorul să fie un profesionist. Criminalul s-a folosit de un pistol militar, pe care nu se ştie de unde l-a procurat. Anchetatorii s-au dovedit a fi foarte zgârciţi cu informaţiile oferite presei, pentru a nu periclita cercetările care să-i ducă la autorul faptei.