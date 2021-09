Cum au fost angajaţi şi plătiţi ilegal din bani publici doi inspectori de specialitate la Primăria Bacău

Tribunalul Bacău a admis pe 16 septembrie un acord de recunoştere a vinovăţiei încheiat între Departamentul Naţional Anticorupţie (DNA) şi Andreea-Elena Cochior, fost inspector de specialitate la primăria Bacău.

În baza acestuia, Cochior a fost condamnată la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru participaţie improprie (sub forma înlesnirii) la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Anterior, DNA îi trimisese în judecată pe Ion Barbu, la data faptelor consilier în cadrul Compartimentului Corp Control din Primăria Municipiului Bacău, şi Ionuţ Avram, fost inspector de specialitate la aceeaşi primărie, pentru aceeaşi infracţiune, ultimul urmând să răspundă şi pentru fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2020, Ion Barbu a întocmit documentaţia pentru angajarea lui Ionuţ Avram şi Andreea Cochior pe două posturi de inspector de specialitate în cadrul cabinetului primarului municipiului Bacău, în condiţiile în care ştia că aceştia nu îndeplineau condiţiile de studii necesare (absolvirea unor studii superioare) pentru ocuparea acestor funcţii.

Adeverinţă falsificată, depusă la dosar

Ulterior, documentele respective au fost înaintate primarului municipiului Bacău care, fără să cunoască ilegalităţile din spatele acestei ”afaceri”, spun procurorii anticorupţie, a emis două dispoziţii pe 5 noiembrie 2020, în baza cărora Ionuţ Avram şi Andreea-Elena Cochior au fost angajaţi pe posturile amintite.

Deşi cei doi au fost notificaţi în repetate rânduri să depună la dosarul de personal şi diplomele care atestau absolvirea studiilor superioare, doar Ionuţ Avram a depus o adeverinţă aparent emisă de o universitate, falsificată chiar de el.

În acest context, până în luna martie 2021, când au încetat efectiv raporturile de serviciu, Avram şi Cochior au obţinut ilegal salarii în valoare totală de 26.607 lei (Avram Ionuţ -11.872 lei şi Cochior Andreea – Elena - 14.735). După ce angajările ilegale au fost descoperite, cei doi foşti inspectori au dat toţi banii înapoi.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Angajări fictive pentru subvenţii de peste 100.000 de lei de la AJOFM. Cum a fost pusă la cale „ingineria” penală