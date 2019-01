Un grup de tineri terorizează un cartier din Alba Iulia. Disperarea unei mame pe Facebook: ”Seară de seară vin şi fac sex şi organizează linuţe”

Situaţia a devenit publică după ce unul dintre membrii familiei a postat un comentariu într-un grup de pe facebook, dedicat părinţilor din Alba. În text se afirmă că trebuie să adune saci de gunoaie după tinerii teribilişti, iar sesizările la Poliţia Locală au rămas fără niciun rezultat.





”Din toamnă (2018) ne-am mutat în cartierul Recea din Alba Iulia. Credeam că e un cartier curat, liniştit. Singura problemă este că seară de seară vin şi câte 10 maşini pline cu tineri care abia şi-au luat permisul (sau nu), se instalează în parcarea din faţa casei şi ba dau muzica tare, fac gălăgie, sex, organizează liniuţe etc. Am obosit ca împreună cu soţul să adunăm câte 2 saci de gunoi după ei - de la sticle de vodkă la caserole de mâncare, prezervative şi altele de genul ăsta. Până acum am făcut 3 sesizări către Poliţia Locală - au venit, i-au văzut şi ei, dar nu le-au făcut nimic. Mi-au spus că trebuie să-i prindă în flagrant când aruncă gunoi pe jos sau când au muzica tare. De parcă copiii sunt atât de proşti încât să le arunce în faţa maşinii Poliţiei Locale sau să dea volumul mai tare când îi văd că apar. Nu mă înţelegeţi greşit, nu am nimic cu tinerii ăştia, dar sincer nu mai pot. Aud basul din dormitor noaptea. Am o fetiţă de 2 ani care are camera către stradă, efectiv mi-o trezesc din somn. Cartierul a fost construit de către o firmă privată, infrastructură şi tot, iar apoi drumurile şi trotuarele au fost predate către Primăria Alba Iulia”, afirmă femeia în mesajul postat pe Facebook.





Aceasta completează că a încercat de mai multe ori să le atragă atenţi tinerilor, însă, fără niciun rezultat. ”Am mai ieşit şi i-am rugat frumos să nu mai facă gălăgie, dar sunt extenuată să fac asta în fiecare seară. Şi unii ştiţi ce îmi spun? «E parcarea ta?!» Toţi au până în 22 de ani. Credeţi-mă că nu e seară să nu apară cel puţin 3-4 maşini. De multe ori şi 10 maşini. Copiii ăştia nu locuiesc aici, nu au venit la nimeni în vizită. Pur şi simplu asta e locul lor de «pupat» şi distracţie. Cum e posibil ca o zonă de care locuitorii au grijă să ajungă groapa de gunoi a unor tineri care nu au respect pentru nimic? Ce demers legal ar trebui să fac ca strada pe care locuiesc să rămână curată? După job, în loc să stau cu familia, adun gunoaiele lăsate de tinerii ăştia...I-am filmat, i-am pozat, le-am prezentat informaţiile celor de la Poliţia Locală şi nimic. Ce pot să fac?”, mai spune femeia terorizată de tinerii care ajung în fiecare seară în apropierea locuinţei.





Cartierul Recea din Alba Iulia este cel mai modern din oraş şi a fost construit de compania minieră Roşia Montană Gold Corporation pentru familiile care şi-au vândut proprietăţile din Roşia Montană şi au fost de acord să se mute în reşedinţa judeţului.