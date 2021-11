Tips & Tricks: 3 modalităţi prin care poţi rezerva vacanţe în România la preţuri reduse

Motivele sunt foarte simple: vacanţele în ţară nu sunt rezervate cu foarte mult timp înainte, exceptând sărbătorile de iarnă şi sezonul de vară, iar hotelierii nu practică un sistem de discount decât în cazul rezervărilor de grup. În pregătirea perioadei de Black Friday, platforma hotelieră Travelminit.ro a realizat o lista de criterii prin care putem beneficia de cel mai mic preţ şi în cazul vacanţelor interne.

1. Rezervări realizate în perioadele de reduceri

În mod tradiţional românii au între 2 şi 4 vacanţe interne pe an, dintre care una mai lungă în sezonul de vară şi restul de 3-4 nopţi în funcţie de zile libere, vacanţele copiilor, sărbători personale etc. Agenţiile şi hotelierii au două perioade de reduceri în fiecare an, în general în Octombrie / Noiembrie şi Ianuarie. De curând s-a adaugat acestei liste de perioade de reduceri şi Black Friday, campanie care are loc în fiecare an la jumătatea lunii noiembrie şi care le propune turiştilor români oferte la cazări şi servicii din toată România.

Săptămâna aceasta, pe 12 noiembrie, Travelminit.ro dă startul celei mai complexe campanii de Black Friday de până acum şi propune o selecţie variantă de promoţii cu reduceri de până la 50% la unităţi de cazare din toată ţara. Toate ofertele vor fi disponibile pe promotii.travelminit.ro pe data de 12 noiembrie, însă platforma le-a pregătit un mic avantaj celor care se abonează acum sau care sunt deja abonaţi la newsletter-ul Travelminit (https://travelminit.ro/abonare-newsletter): aceştia vor putea accesa promoţiile de Black Friday cu o zi mai devreme, pe 11 noiembrie.

În plus, multe dintre pachetele de cazare disponibile în cadrul campaniei Black Friday vor fi valabile chiar şi în sau exclusiv în 2022, astfel că, dacă turiştii nu pot sau nu doresc să călătorească în perioada imediat următoare, pot achiziţiona de pe-acum ofertele pentru anul viitor, astfel încât să profite de reduceri şi să economisească sume importante pentru vacanţa lor. Selecţia pentru Black Friday este una generoasă şi include unităţi de cazare din toată România, de la destinaţiile montane şi balneoclimaterice şi până la staţiunile de pe litoral. De asemenea, pe lângă nopţile de cazare, hotelierii şi proprietarii de vile şi pensiune încearcă să-şi atragă clienţii cu facilităţi şi servicii suplimentare incluse în promoţie, cum ar fi cinele festive, accesul la SPA, ciubăr sau piscină, grătar, terenuri de sport, locuri de joacă, drumeţii în natură şi multe altele, ofertele fiind concepute atât pentru familii şi grupuri mari, cât şi pentru cupluri.

2. Pachete flexibile pentru turiştii care îşi doresc mai multă libertate când vine vorba de planificarea vacanţei

O altă opţiune eficientă pentru cei care doresc să se bucure de sejururi în România este şi alegerea unor pachete flexibile de vacanţă, o metodă recent implementată de platforma hotelieră Travelminit.ro. Pe scurt, dacă aveţi vouchere de vacanţă care expiră curând sau dacă doriţi să profitaţi de pachetele promoţionale disponibile acum, însă nu aveţi o certitudine în privinţa datei de călătorie, Travelminit.ro le oferă clienţilor posibilitatea de a rezerva pachete flexibile, fără date sau destinaţie, având posibilitatea de a opta mai târziu pentru data şi destinaţia de vacanţă. În felul acesta, imprevizibilul care marchează călătoriile din prezent nu va mai fi un motiv de îngrijorare pentru turişti.

3. Alegeri smart: plata sejururilor în România cu voucherele de vacanţă

Un alt truc la care pot recurge turiştii români care doresc să se bucure de cele mai frumoase experienţe în ţară este şi plata pachetelor de cazare cu voucherele de vacanţă. Având în vedere faptul că turismul intern a fost afectat de restricţiile şi măsurile de siguranţă luate în contextul pandemiei, multe vouchere (tichete şi carduri) de vacanţă au rămas neutilizate. Vestea bună, însă, este că cei care doresc să se bucure de un sejur în ţară încă mai pot achiziţiona cazări cu voucherele nefolosite rămase din anii trecuţi (2019 şi 2020), înainte ca ele să expire.

Mai mult decât atât, Travelminit informează că ofertele de Black Friday, disponibile în data de 12 noiembrie pe promotii.travelminit.ro, vor putea fi achiziţionate şi cu vouchere de vacanţă, un motiv în plus pentru a profita de oferte şi de a-ţi rezerva din timp, la preţuri accesibile, sejurul mult dorit.

„Ne bucurăm să anunţăm că şi în acest an venim în sprijinul clienţilor noştri cu o campanie de Black Friday extrem de complexă, care include oferte de până la 50% reducere la cazări din toată România. Printre unităţile de cazare cu 50% reducere pe care le propunem se numără: Harmonia Mundi** din Vlaha (la preţul de 450 de lei, cazare pentru 2 persoane, 2 nopţi, mic dejun şi acces la SPA), Pensiunea Tarabostes Ranch*** din Coronini (la preţul de 585 de lei, cazare pentru 2 persoane, 2 nopţi, demipensiune, traseu off road şi cină gastronomică din peşte) şi Mandachi Hotel&SPA**** din Suceava (la preţul de 505 lei, cazare pentru 2 persoane, 1 noapte, în Dream Room - igluu de pe acoperiş, cină romantică, mic dejun). Aceste oferte vor fi disponibile în ziua de Black Friday, în număr limitat”, a declarat Rita Szilveszter, online marketing expert Travelminit.ro.