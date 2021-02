De ce sunt sechestraţi românii la intrarea în Mexic. Explicaţiile unui consultant în turism: Paşaportul românesc este uneori ca o piatră de moară

1. Se ştie de ani de zile în industria de turism că uneori li se interzice intrarea în Mexic unora dintre români. E la fel că la SUA, au dreptul să îţi interzică intrarea, iar faptul că ai ajuns până acolo nu îţi garantează intrarea. S-a mai întâmplat asta de multe ori, până acum doar în aeroportul din Mexico City, şi niciodată unui grup aşa de mare, ci doar specific anumitor persoane. Niciodată nu au fost explicaţii, iar asta este cel mai ciudat lucru care se întâmplă şi pe care nimeni nu îl înţelege.

2. Principalele probleme se pare că sunt legate de imigraţia ilegală în SUA, se pare că sunt tot mai mulţi români care intră în Mexic cu acest gând. De asemenea, românii sunt printre naţionalităţile cu cele mai multe infracţiuni în Mexic, cele mai multe fiind legate de fraude cu bancomate sau cu carduri bancare şi tentative de trecere ilegala a frontierei cu SUA.

3. Eu am fost de mai multe ori în Mexic, cu sute de turişti până acum. Nimeni dintre cunoscuţii mei care au călătorit în Mexic, probabil peste 500 de astfel de persoane pe care le ştiu personal (dintre care aprx 300 cu care am fost chiar eu) nu au avut probleme. Ultima dată când am fost în Mexic, acum o lună cu peste 120 de turişti, nu ne-a ţinut pe niciunul mai mult de 1 minut la Control Paşapoarte, am avut vouchere de cazare, extrase de cont, traseu turistic făcut de agentie…nicio problemă nici acum şi nici alte daţi.

4. Chiar azi mi-a scris unul dintre turiştii care au fost în grup cu mine de Revelion cum la coadă la imigrări la intrarea în Mexic în decembrie erau “români cu fuste” care vorbeau despre cum singurul lor motiv pentru care intră în Mexic este să treacă în SUA. Iar acum 1-2 luni în Mexic a fost destructurată o bandă de infractori români care făcea fraude cu carduri bancare. Şi lista de infracţiuni poate continua.

5. Mexicul este una dintre ţările mele preferate. Una dintre cele mai colorate, vesele, autentice şi diverse ţări din lume. Ţara asta este atât de frumoasă încât e păcat să zbori până acolo doar pentru plajă în zonă Cancun (staţiune care, apropo, nici nu merită!). A intrat de mult timp pe lista mea de ţări favorite. Însă asta nu îmi schimbă în niciun fel mâhnirea că Mexicul are un asemenea comportament faţă de nişte cetăţeni români, de orice fel ar fi ei. Şi nişte cetăţeni europeni. Şi apropos de asta, unde este Comisia Europeană care să ia atitudine…daca se întâmplă asta unor francezi, nemţi sau olandezi, tot aşa în linişte stătea UE?

Ambasada României din Mexic. Care ambasadă este, în opinia mea, absolut degeaba. Cele mai cretine răspunsuri sunt trimise turiştilor pe email de către ambasada României din Mexic şi de luni de zile singurul lucru pe care îl scrie ambasada noastră de acolo atât în email-uri, cât şi pe site-ul MAE, este că nu ne recomandă să călătorim în Mexic. Dar nu există absolut nicio restricţie oficială de călătorie pentru români sau europeni. MAE face asta doar că se se spele pe mâini şi să fie acoperiţi, iar acelaşi lucru se întâmplă pe site-ul MAE cu zeci de ţări din lume. Dacă deschizi site-ul MAE te îngrozeşti, pare că nicăieri în lume nu poţi merge, iar asta se întâmplă de ani de zile, am mai vorbit de multe ori despre acest subiect – şi nu are nicio legătură cu perioadă de pandemie. 6. Situaţia nu are absolut nicio legătură cu pandemia, aşa cum lasă să se înţeleagă

7. Înţeleg că ministrul Aurescu se implică în această situaţie, şi mă bucur că o face, poate în acest fel aflăm şi noi de ce pentru unii paşaportul românesc este ca o piatră de moară. Barem dacă există nişte restricţii pentru români, să le aflăm şi noi oficial, nu aşa că la loterie! În schimb, tot personalul ambasadei noastre din Mexic este efectiv degeaba, ar trebui schimbaţi de urgenţă, sunt de o incompetenţa fără margini şi nu ştiu să fi ajutat concret pe niciun român. Am zeci de feedback-uri şi mesaje de la turişti pe acest subiect. Ba mai mult i-au încurcat. Sunt mii de români care au intrat în Mexic doar în ultimele luni şi singurele informaţii oferite de ambasada sunt laconice şi uneori chiar greşite.

8. Pe de altă parte nu sunt de-acord nici cu agenţiile de turism care nu îşi informează corect turiştii cu privire la documentele pe care să le deţină la intrarea în Mexic. În decembrie eu le-am recomandat tuturor turiştilor să aibă şi certificatele de naştere pentru copii, paşapoartele vechi cu vize în cazul în care deţin un paşaport nou, extras de cont sau bani cash, vouchere de cazare, asigurare de călătorie şi bilet de avion de retur. Am auzit de cazuri de agenţii de turism care vând pentru a nu ştiu câtă oară bilete de avion pentru aceiaşi pasageri care au mai fost expulzaţi de câteva ori din Mexic şi îşi încearcă din nou şansele, cei mai mulţi dintr-o anumită etnie. Oameni despre care este evident de ce vor să ajungă acolo, pentru că pentru turism sigur nu se duc.

9. Cred că mexicanii trebuie să vină cu nişte explicaţii de urgenţă, dar la fel de mult cred că dacă ambasada noastră de acolo şi-ar fi făcut treabă în ultimii ani, nu am fi ajuns aici. Repet, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, dar este prima data când un grup atât de mare este oprit cu totul.

10. Mexicul rămâne o destinaţie minunată pentru vacanţe, iar dacă autorităţile române îşi vor face treabă sper să primim nişte explicaţii oficiale pentru cele întâmplate, precum şi scuze şi urări de bun venit din nou.

