FOTO Femeia care vrea să doboare recordul pentru cele mai mari şolduri din lume: Când oamenii îmi spun că sunt grasă, nu reacţionez. Pentru că sunt

Recordul pentru cele mai mari şolduri e deţinut, din 2013, de Mikel Ruffinelli, din Los Angeles, potrivit Daily Mail.

Bobbi, În vârstă de 45 de ani, a recunoscut că îi e teamă să moară, însă că e pregătită să facă orice pentru a-şi atinge ţelul. Ea a detaliat planurile sale într-un mini-documentar publicat pe canalul de YouTube Truly.

Ce grosime are corpul Bobbi-Jo Westley

Bobbi cântăreşte aproape 246 de kg şi are o circumferinţă a şoldurilor de 2.41 m. Recordul, deţinut de Ruffinelli, e de 2.51 m.

”Şoldurile mele mă fac unică. Mă fac pe mine ”mine". Când am realizat că sunt bărbaţi în lume cărora le place forma mea, am fost surprinsă,” a declarat Bobbi, care este căsătorită. Potrivit Daily Mail, femeia poate să câştige şi 2.000 de dolari pe oră în timpul sesiunilor web cu fanii săi.

”Primesc tot felul de cadouri şi mesaje de la fani, unii dintre ei mă întreabă dacă vreau să mă căsătoresc cu ei, ceea ce e cam greu, pentru că deja am un soţ,” a continuat ea. "Atunci când oamenii de pe reţelele de socializare îmi spun că sunt grasă, nu reacţionez. Pentru că sunt grasă.”

Femeia are probleme mari de sănătate din cauza greutăţii sale. Tocmai de aceea doctorii i-au recomandat să nu iasă din casă, căci o simplă activitate fizică îi poate pune viaţa în pericol. Pentru a reveni la o greutate normală, medicii i-au recomandat o operaţie de micşorare a stomacului. Totuşi, femeia spune că nu va renunţa la visul ei de a intra în Cartea Recordurilor pentru cele mai mari şolduri din lume şi nu se va opri aici.

"E ceva ce trebuie să fac. Vreau să-şi aducă lumea aminte de mine pentru ceva şi cred că am fost menită să am cele mai mari şolduri din lume. Ultima dată când am fost la doctor aveam 246 de kg. Dar să ai şolduri mari e cam dificil. Când urc sau cobor scările sau păşesc pragul uşilor, trebuie să mă întorc într-o parte.”, a declarat Bobbi.