Cum este influenţată dieta atunci când  consumăm băuturi cu zero calorii

„Băuturile carbogazoase cu îndulcitori sunt permise atunci când ţii dietă, dar doar ocazional, dacă nu poţi rezista tentaţiei şi te poţi opri doar la un pahar mic. S-a dovedit că până şi aceste sucuri cu îndulcitori pot duce la rezistenţă la insulină şi la alte efecte secundare nedorite. Nu depinde de sucul propriu-zis, ci de cum e construit organismul tău. Pentru 50% dintre oameni, aspartamul nu are niciun efect. Pentru restul de 50%, are fix acelaşi efect precum zahărul. Doar că noi nu ştim din care 50% facem parte. Aşadar, puteţi bea, dar câte puţin şi din când în când. Însă, în general reţine că, dacă ţi-e sete, să bei apă! Nu bei suc pentru că ţi-e sete, ci pentru că ţi-e poftă. La fel şi cu vinul. Nu bei 3 litri de vin, bei un pahar. Ca o concluzie, în timp ce urmezi dieta mea, poţi să consumi băuturi carbogazoase cu zero calorii. Bineînţeles, aşa cum am zis, nu poţi bea cantităţi mari”, spune nutriţionistul Gianluca Mech.

Trebuie să învăţăm să facem diferenţa între nevoie şi plăcere

„Trebuie să înveţi să faci diferenţa între lucrurile de care corpul tău are nevoie pentru a funcţiona la parametri normali şi lucrurile pe care le consumi ocazional, în cantităţi mici, pentru a-ţi face o plăcere. Trebuie să mâncăm mâncare adevărată şi să bem apă! De asta are nevoie corpul! Oamenii însă nu înţeleg acest lucru. Le e foame şi au senzaţia că pot mânca bomboane sau prăjituri în loc de peşte, legume, carne. Sau le e sete şi cred că pot bea tot felul de sucuri în loc de apă pentru a-şi potoli setea. Cred că şcoala ar putea lucra la aceste mentalităţi, încă din primii ani de viaţă ai copiilor. Să învăţăm încă de pe băncile şcolii să facem diferenţa între mâncarea adevărată şi produsele pe care le consumăm strict de plăcere”, adaugă specialistul.

Aspartamul se poate găsi şi în alte alimente precum guma de mestecat, budinca praf la plic, băuturi sub formă de praf la plic, anumite cereale pentru micul dejun sau lactate, deserturi congelate.