Cheia productivităţii, dar şi a fericirii

Cineva mult mai încrezător în forţele proprii, care nu se lamentează, o fiinţă ale cărei sinapse neuronale par că se conectează cu viteza luminii, cineva de neoprit. În această stare mentală sublimă, timpul parcă dispare şi lucrurile merg de la sine, iar pilotul automat eşti chiar tu, dar la superlative, e numită de psihologi flow.

Mereu m-a fascinat cum reuşesc câteodată să scriu 2.000 de cuvinte fără pauză, iar alte dăţi mi se pare o piatră de moară şi redactarea unui simplu e-mail . Şi am dat vina pe deficitul meu de atenţie, de care ştiu că sufăr, pentru că bifez toate simptomele, de la condusul aventuros şi până la lipsa de interes pe care o manifest pentru sarcini repetitive dar, în acelaşi timp, conduc mai precis decât peste 90% din şoferii de Uber cu care am mers vreodată şi, dacă uit pentru o secundă cât detest să fac curăţenie, mă pot trezi că am lustruit o masă timp de jumătate de oră, fără să-mi dau seama. Mi-am explicat aceste puseuri de productivitate acum câţiva ani, când am citit despre hiperconcentrare (fenomenul prin care o persoană e absorbită complet de ceea ce face, uitând de lumea din jur).